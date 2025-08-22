http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
Incendiile provoacă cele mai mari poluări atmosferice înregistrate în Spania în ultimii 20 de ani

Valul de incendii forestiere care a devastat Peninsula Iberică în luna august a provocat cel mai ridicat nivel de poluare înregistrat în Spania din anul 2003. Serviciul de monitorizare atmosferică al companiei Copernicus (CAMS) a monitorizat îndeaproape creșterea considerabilă a emisiilor produse de incendiile forestiere din Spania și Portugalia în prima jumătate a acestei luni.
La începutul lunii august, emisiile cumulate de carbon provenite din incendiile forestiere din Spania se situau sub media sezonieră, în ciuda mai multor incendii active. Cu toate acestea, în doar câteva zile, o activitate fără precedent a incendiilor în mai multe regiuni a crescut nivelul total al emisiilor provenite din incendiile forestiere din țară în 2025, ajungând la cel mai ridicat nivel anual înregistrat în cei 23 de ani înregistrați în baza de date CAMS.

