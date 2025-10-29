Info – cereri respinse parcări reședinţă

Primăria municipiului Galați informează că, în urma analizării unui număr de 1.779 de dosare înregistrate pentru atribuirea unui loc de parcare în Micro 21 – zona 1 – subzona E, Micro 20 – zona 2 – subzona C, Micro 14 – zona 7 – subzona B, Țiglina II – zona 10 – subzona G, IC Frimu – zona 12 – subzona E, Mazepa II – zona 15 – subzona B, 652 de cereri au fost declarate respinse, din care 326 de dosare pentru care solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă – condiție de admisibilitate prevăzuta de art. 10 din Regulamentul aprobat. Lista cererilor respinse este disponibilă pe site în secțiunea Anunțuri parcări de reședință.

Solicitanții pot depune contestații în termen de trei zile lucrătoare de la data anunțului, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor să se realizeze în termen de trei zile lucrătoare.

Contestațiile se pot depune pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54.

Subliniem că cererea de contestație nu poate avea ca obiect completarea dosarului depus inițial, procedura completării nefiind prevăzută în regulament.