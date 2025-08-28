http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
Info – declaraţia taxa salubrizare

Primăria municipiului Galați informează că depunerea declarațiilor speciale privind taxa de salubrizare se poate realiza prin mai multe modalități.

Astfel, formularul privind declarația de impunere a taxei de salubrizare se găsește pe site-ul Primăriei Galați, la secțiunea Formulare, iar persoanele fizice și persoanele juridice pot depune această declarație:

– prin intermediul platformei electronice https://e-digital.primariagalati.ro/;

– pe e-mail la adresa ditvl@primariagalati.ro;

– prin intermediul dispozitivelor Info chioșc amplasate în str. Domnească nr.13, bl. L, parter și str. Domnească nr.54 (sediul Primăriei);

– prin poștă pe adresa Registraturii Primăriei Galați, din str. Domnească nr.54;

– personal la sediul Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Galați din str. Domnească nr.13, bl. L, parter, cu programare on-line pe site-ul Primăriei Galați;

– personal la sediul Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Galați din str. Henri Coandă nr. 40 bl. J5, parter;

– personal la sediul Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Galați din str. Brăilei nr. 232 bl. E4, parter.

