Info – deșeuri din construcţii

Primăria municipiului Galați amintește că a pus la dispoziție amplasamentul aferent Lacului Vânători pentru deșeurile din construcții și desființări care nu mai pot fi reutilizate și/sau reciclate, în vederea umplerea gropii de împrumut de pământ galben. Astfel, pe acest amplasament pot fi transportate deșeurile din construcții și desființări care nu mai pot fi reutilizate și/sau reciclate doar de către persoanele juridice, în baza unei autorizații de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale. Deșeurile transportate pe amplasamentul gropii de împrumut trebuie să fie sortate, necontaminate și să nu conțină materiale periculoase sau deșeuri menajere. La nivelul județului Galați, sunt autorizați 16 de operatori economici pentru activitățile de colectare/tratare a deșeurilor din construcții și desființări.

Persoanele fizice cu domiciliul în municipiul Galați care au deșeuri provenite din activități de reamenajări interioare și/sau exterioare ale locuințelor, care nu pot fi valorificate, le pot transporta în cele două puncte verzi din municipiul Galați, respectiv:

1. Punct verde Micro 13 B

Adresa: str. Drumul Viilor, nr. 1

Program: luni – sâmbătă, orele 08.00 – 16.00, duminică, orele 08.00 – 12.00;

2. Punct verde Etna

Adresa: str. Etna, nr. 29

Program: luni – vineri, orele 08.00 – 16.00;

Deșeurile transportate de către persoanele fizice la cele două puncte verzi sunt acceptate gratuit în limita a 2 metri cubi/an, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2019.

Reamintim că, pentru îndeplinirea obiectivelor legislative de reciclare/valorificare (OUG nr. 92/2021), persoanele fizice și juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare, au obligația de reutilizare şi/sau reciclare a deșeurilor din construcții și demolări cel puțin pentru următoarele tipuri de materiale:

– Beton: un amestec de ciment şi agregate, care se generează în cantități apreciabile și care pot fi reciclate prin concasare;

– Cărămizi și pavele: pot fi reutilizate sau reciclate prin concasare;

– Moloz: este materialul de construcție (amestec de cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii şi poate fi valorificat prin concasare rezultând noi materiale de construcții: pietriş, nisip, care pot fi utilizate în construcţiile civile (reabilitări, renovări) și de drumuri;

– Produse din lemn: pot fi uşor contaminate, de aceea este indicată colectarea separată a acestora, în vederea prelucrării ulterioare sau colectarea în amestec cu alte deşeuri inerte. Trebuie evitată colectarea deşeurilor din lemn în amestec cu alte deşeuri lichide, cum ar fi vopsele, uleiuri, lacuri, deşeuri rezultate din construcţii şi demolări;

– Metal: colectat în containere şi transportat către instalaţiile de reciclare sau valorificat prin vânzare;

– Gips-Carton: folosite în izolaţii fonice sau ignifugări. Piesele de prindere şi îmbinare a plăcilor de gips-carton pot fi reutilizate sau reciclate;

– Ambalaje de plastic şi hârtie-carton: separate la sursă şi transportate la instalaţii de reciclare;

– Sticlă: colectată în containere şi predată industriei prelucrătoare.

Pentru îmbunătăţirea calităţii deşeurilor, în vederea creşterii cantităţii fracţiei reciclabile, metoda de demolare trebuie să respecte următoarea ordine:

a) îndepărtarea şi eliminarea materialelor şi componentelor periculoase (ex: materiale cu conţinut de azbest, întrerupătoare cu conţinut de PCB etc.);

b) selectarea şi demontarea componentelor reutilizabile (ex. cărămizi, ţigle, grinzi, elemente feroase, tocuri de uşi şi ferestre, uşi şi ferestre etc.);

c) recuperarea materialelor reciclabile (ex. moloz de cărămizi şi beton, lemn, gips-carton etc.);

d) eliminarea deşeurilor nereciclabile (materiale care după selectare nu se mai pot valorifica).

Materialele care nu sunt deteriorate pot fi reutilizate ca atare, altă parte poate fi reciclată și utilizată pentru a produce materiale noi, cu funcţii şi utilizări chiar diferite de cele originale, iar altele pot fi supuse proceselor de remediere şi tratare.

Lista operatorilor economici care colectează deșeuri din construcții și demolări este disponibilă pe site-ul primăriei, în secțiunea Informații de interes public/ Anunțuri/ Anunțuri publice

https://primariagalati.ro/portal/galati/portal.nsf/AllByUNID/Anunt+public-0009F106?OpenDocument.