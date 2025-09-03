http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1028 - 04.09.2025

Info – Domnească pietonală/Târg de carte

Primăria municipiului Galați informează că, în perioada 4 – 7 septembrie 2025, se desfășoară prima ediție a Târgului de Carte „CulturFest”, un eveniment cultural dedicat iubitorilor de lectură din oraș și din regiune. Organizatorii anunță că printre editurile participante se numără Curtea Veche, Polirom, Galati University Press etc., iar târgul va fi deschis zilnic, între orele 10.00 – 21.00, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, accesul fiind liber pentru public.

Evenimentul este organizat de Teleart Events, în parteneriat cu Primăria municipiului Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și se înscrie în programul zilelor de 6 și 7 septembrie, când strada Domnească va fi închisă traficului auto și va fi transformată în zonă pietonală, găzduind o serie de evenimente culturale și de divertisment.

Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 3 - septembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Jupân pucheanu vrea

Depoul de tramvaie n

Primăria Municipiului Galați informează că au început lucrările pentru modernizarea ...

Info - Domnească pi

Primăria municipiului Galați informează că, în perioada 4 - 7 ...

Newsletter pe Legale

⚖️ juridic Guvernul își asumă cinci proiecte într-o zi, AUR ...

Info - masuri pentru

Având în vedere confirmarea la nivelul municipiului Galați a unui ...