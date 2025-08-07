http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1024 - 07.08.2025

Info – licitaţie locuri parcare supraetajată Mazepa

Primăria municipiului Galați informează că pe 11 august 2025 vor avea loc sesiunile de licitație privind alocarea locurilor de parcare din parcarea supraetajată din Mazepa I, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 157/24.04.2025. Licitațiile se vor desfășura conform programării publicate pe site www.primariagalati.ro, în secțiunea Parcări reședință/Anunturi parcari supraetajate.

Participanții la licitație au obligația de a se prezenta cu următoarele documente: carte de identitate în original și procură în formă autentică (în cazul reprezentanților legali).

Persoanele care nu se vor prezenta la data și ora la care a fost anunțată procedura de licitație vor pierde dreptul de a beneficia de unul dintre locurile licitate.

Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 7 - august - 2025

