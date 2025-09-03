Info – masuri pentru protejarea împotriva infectării cu virusul West Nile

Având în vedere confirmarea la nivelul municipiului Galați a unui caz de infecție cu virusul West Nile, Primăria municipiului Galați transmite recomandările Direcției de Sănătate Publică Galați pentru populație.

Astfel, pentru protejarea împotriva infectării cu virusul West Nile, o boală infecțioasă ce se transmite prin înțepătura de țânțar, se recomandă:

– purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

– utilizarea de substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor comercializate în farmacii;

– împiedicarea pătrunderii țânțarilor în casă (cu plase de protecție la ferestre și uși);

– utilizarea de substanțe insecticide în locuință/în jurul locuinței;

– dezinsecție generală.

În context, menționăm că Primăria municipiului Galați a derulat pe tot parcursul sezonului cald ample acțiuni de dezinsecție. Mai mult, în perioada 2 – 4 septembrie 2025 a fost programată o nouă etapă de dezinsecție în întreg orașul.