Info – parcări de reședinţă

Primăria municipiului Galați informează că începând cu data de 21

septembrie 2025, ora 08.00, până pe data de 29 septembrie 2025, ora

07.59, persoanele care au rezervat un loc de parcare în parcările de

domiciliu/reședință, pot încărca, exclusiv online, cererea aferentă.

Aceasta va fi însoțită de documentele menționate în Regulamentul

prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările

ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro. Până la

finalizarea perioadei de depunere, va exista și posibilitatea

modificării și completării documentelor.

Cererile precompletate se descarcă, se printează, se semnează și apoi se

reîncarcă însoțite de restul documentelor:

• copie B.I./C.I./C.E.I. (însoțită de certificat de atestare a

domiciliului și/sau reședinței) din care să rezulte că solicitantul are

domiciliul în zona/subzona arondată parcării;

• alte documente obligatorii: act de proprietate, act de donație

sau moștenire, proces-verbal de adjudecare, hotărâre judecătorească.

Înscrisul privind proprietatea trebuie să fie depus în integralitate;

• copie Certificat de înmatriculare a autovehiculului (sau dovada

înlocuitoare a Certificatului de înmatriculare valabilă la data

depunerii cererii) deținut în proprietate/folosință cu Inspecția Tehnică

Periodică (I.T.P.) valabilă la data depunerii cererii;

• copie Asigurare de Răspundere Civilă Auto (R.C.A.) valabilă la

data depunerii;

• copie Contract de leasing/contract de comodat/proces-verbal de

predare-primire spre folosință a autovehiculului întocmită pentru o

perioadă de 5 ani (sau o perioadă mai redusă, cu mențiunea în

contract/proces verbal a posibilității de prelungire până la 5 ani).

Documentele trebuie sa fie lizibile, conforme cu realitatea și să fie

încărcate în integralitate. Tutorialul de încărcare a documentelor se

poate consulta online pe platforma https://parcari.primariagalati.ro.