Info – parcări de reședinţă

Primăria municipiului Galați informează că începând cu data de 21
septembrie 2025, ora 08.00, până pe data de 29 septembrie 2025, ora
07.59, persoanele care au rezervat un loc de parcare în parcările de
domiciliu/reședință, pot încărca, exclusiv online, cererea aferentă.
Aceasta va fi însoțită de documentele menționate în Regulamentul
prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările
ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro. Până la
finalizarea perioadei de depunere, va exista și posibilitatea
modificării și completării documentelor.
Cererile precompletate se descarcă, se printează, se semnează și apoi se
reîncarcă însoțite de restul documentelor:
• copie B.I./C.I./C.E.I. (însoțită de certificat de atestare a
domiciliului și/sau reședinței) din care să rezulte că solicitantul are
domiciliul în zona/subzona arondată parcării;
• alte documente obligatorii: act de proprietate, act de donație
sau moștenire, proces-verbal de adjudecare, hotărâre judecătorească.
Înscrisul privind proprietatea trebuie să fie depus în integralitate;
• copie Certificat de înmatriculare a autovehiculului (sau dovada
înlocuitoare a Certificatului de înmatriculare valabilă la data
depunerii cererii) deținut în proprietate/folosință cu Inspecția Tehnică
Periodică (I.T.P.) valabilă la data depunerii cererii;
• copie Asigurare de Răspundere Civilă Auto (R.C.A.) valabilă la
data depunerii;
• copie Contract de leasing/contract de comodat/proces-verbal de
predare-primire spre folosință a autovehiculului întocmită pentru o
perioadă de 5 ani (sau o perioadă mai redusă, cu mențiunea în
contract/proces verbal a posibilității de prelungire până la 5 ani).
Documentele trebuie sa fie lizibile, conforme cu realitatea și să fie
încărcate în integralitate. Tutorialul de încărcare a documentelor se
poate consulta online pe platforma https://parcari.primariagalati.ro.
25 - septembrie - 2025