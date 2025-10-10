Info – prelungire închidere b-dul George Coșbuc

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare bulevardul George Coșbuc, Etapa I, Lucrări rețele edilitare apă-canal”, b-dul George Coșbuc, tronsonul cuprins între str. Dorobanți și str. Milcov, va rămâne închis traficului rutier până pe 14 noiembrie 2025.

Rute ocolitoare recomandate:

– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – str. Anul Revoluției – str. Poșta Veche – str. Bucovinei;

– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – str. Nae Leonard – str. Alba Iulia – str. Aurel Vlaicu – str. Cotești – str. Milcov;

– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – b-dul 1 Decembrie 1918 – str. Aurel Vlaicu – str. Cotești – str. Milcov

– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Traian Vuia – b-dul Henri Coandă.

Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier, recomandăm ferm folosirea rutelor ocolitoare și atragem atenția asupra faptului că, atât conducătorii auto cât și pietonii, au obligația de a respecta semnalizarea rutieră instituită pe durata executării lucrărilor, mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, fiind pedepsită conform prevederilor legislației în vigoare. Precizăm că semnalizarea rutieră poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor.