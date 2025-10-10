Info – prelungire închidere b-dul George Coșbuc

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare bulevardul George Coșbuc, Etapa I, Lucrări rețele edilitare apă-canal”, b-dul George Coșbuc, tronsonul cuprins între str. Dorobanți și str. Milcov, va rămâne închis traficului rutier până pe 14 noiembrie 2025.
Rute ocolitoare recomandate:
– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – str. Anul Revoluției – str. Poșta Veche – str. Bucovinei;
– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – str. Nae Leonard – str. Alba Iulia – str. Aurel Vlaicu – str. Cotești – str. Milcov;
– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – b-dul 1 Decembrie 1918 – str. Aurel Vlaicu – str. Cotești – str. Milcov
– b-dul George Coșbuc – str. Basarabiei – b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Traian Vuia – b-dul Henri Coandă.
Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier, recomandăm ferm folosirea rutelor ocolitoare și atragem atenția asupra faptului că, atât conducătorii auto cât și pietonii, au obligația de a respecta semnalizarea rutieră instituită pe durata executării lucrărilor, mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, fiind pedepsită conform prevederilor legislației în vigoare. Precizăm că semnalizarea rutieră poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor.
Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare bulevardul George Coșbuc, Etapa I, Lucrări rețele edilitare apă-canal”, b-dul George Coșbuc, tronsonul cuprins între str. Dorobanți și str. Milcov, va rămâne închis traficului rutier până pe 14 noiembrie 2025.