Informare – Transport public

Având în vedere închiderea Bulevardului George Coșbuc (tronson cuprins între str. Dorobanți și bulevardul Milcov), vor exista modificări în transportul public, după cum urmează:

–          Traseul 23 (Auchan – Shopping City) – de la intersecția bulevardului George Coșbuc cu str. Basarabiei, va fi deviat pe str. Basarabiei – bulevardul 1 Decembrie 1918 – bulevardul Milcov – str. Traian Vuia – str. Henri Coandă, atât la tur cât și la retur;

–          Traseul 28 (Micro 19 – Bariera Traian) – de la intersecția bulevardului 1 Decembrie cu str. Aurel Vlaicu, va fi deviat pe bulevardul 1 Decembrie 1918 –  bulevardul Milcov – str. Traian Vuia – str. Henri Coandă – bulevardul George Coșbuc – str. Bucovinei, atât la tur cât și la retur;

–          Traseul 34 (Micro 13 B – INTFOR) – de la intersecția bulevardul George Coșbuc cu str. Basarabiei, va fi deviat pe bulevardul Basarabiei – bulevardul 1 Decembrie 1918 – bulevardul Milcov, atât la tur cât și la retur.

Prin urmare vor fi suspendate stațiile de autobuz: Eternitatea (23, 34), Liceul CFR (23, 34), Mehid (23, 34) și Odobești (28).

Bulevardul George Coșbuc, tronsonul cuprins între str. Dorobanți și str. Milcov, va fi închis traficului rutier începând din 9 septembrie 2025, ora 09.00, până pe 10 octombrie 2025. Restricția se impune pentru buna desfășurare a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare bulevardul George Coșbuc, Etapa I, Lucrări rețele edilitare apă-canal”.

Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 10 - septembrie - 2025

