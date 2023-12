Întâlniri la nivel înalt în capitala Republicii Moldova

Vineri, 8 decembrie, m-am deplasat la Chișinău, pentru a mă întâlni cu colegii noști din Republica Moldova, parte a corpului electoral care, pe 14 decembrie, va alege noul rector al universității noastre. Într-o atmosferă deschisă, lipsită de vreun festivism inutil, am prezentat planul managerial pe care-l voi aplica în calitate de rector, insistând pe principiile fundamentale după care trebuie să se ghideze comunitatea noastră academică și pe modul de organizare și funcționare al Facultății Transfrontaliere.

Tot în aceeași zi, în calitate de președinte al Senatului Universității „Dunărea de Jos”, am avut două întrevederi importante.

În cadrul primei întâlniri, am avut onoarea și plăcerea unui dialog cu ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, domnul Dan Perciun. A fost o discuție substanțială, pe marginea principiilor care ar trebui să ghideze proiectul academic transfrontalier, dintre care cel mai important este calitatea actului educațional. L-am asigurat că Universitatea „Dunărea de Jos” este capabilă să facă pașii necesari astfel încât activitatea ei în Republica Moldova să corespundă tuturor cerințelor actuale ale mediului academic de peste Prut.

A doua întâlnire a fost cu domnul Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova. Domnia sa mi-a prezentat paleta largă de colaborări pe care Universitatea de Stat o are cu alte instituții de învățământ superior din România și multitudinea de proiecte care pot fi dezvoltate în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Oriunde am fost, am asigurat că, în calitate de viitor rector, prima vizită pe care o voi face va fi în Republica Moldova unde, dincolo de viziuni și strategii, am întâlnit OAMENI de mare valoare.