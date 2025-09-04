Investiţii de 80 de milioane de euro în domeniul educaţiei, la Galaţi

Primăria municipiului Galați a realizat și în acest an investiții importante în domeniul educației. Astfel, în prezent este vorba despre 30 de proiecte cu o valoare de circa 400 de milioane de lei (80 de milioane de euro) investiți în creșe, grădinițe, școli, licee sau săli de sport. Cei mai mulți bani provin din proiecte cu fonduri europene aflate în diverse stadii.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „În scurt timp va începe noul an școlar, iar noi avem grijă să le oferim copiilor cele mai bune condiții. Educația reprezintă baza unei comunități puternice. De aceea, am derulat și derulăm proiecte importante în unitățile de învățământ, investiții pentru generațiile de azi și de mâine”.

Astfel, investiții în valoare de 310 milioane lei vizează 21 de grădinițe, școli și licee (16 proiecte în derulare – 219 milioane de lei, iar 5 în procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor – 91 milioane de lei). De asemenea, sunt în plină desfășurare lucrările de construire la trei creșe, investiții în valoare totală de 44 milioane de lei.

În anul 2025 au fost finalizate lucrări de 38 de milioane de lei la șase unități de învățământ. Este vorba despre: Construire Grădiniță cu 8 săli de grupă Nr. 40 cu Program Normal, Țiglina II; Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr. 18; Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 28; Construire corp nou la Școala Gimnazială „Dan Barbilian” Galați – Etapa II; Construire sală de sport Str. Strungarilor, Nr. 7A, Micro 19, Școala Nr. 29; Reabilitare și modernizare Sală de Sport Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu”.

La acestea se adaugă lucrări de reparații și întreținere în valoare de 5 milioane lei pentru 40 de unități de învățământ.

În total, în ultimii ani, s-au derulat în municipiul Galați lucrări de investiții în 60 de unități de învățământ (construcții noi, reabilitare, eficientizare energetică, anvelopare, modernizare), în valoare totală de 541 milioane lei. Mai mult, toate școlile și liceele din oraș au fost dotate cu mobilier nou, echipamente IT de ultimă generație și echipamente didactice în valoare totală de 80 de milioane de lei (16 milioane de euro), fonduri europene prin PNRR.

Unități de învățământ cu proiecte finalizate în 2025:

Unități de învățământ cu proiecte aflate în diferite stadii:

În execuție:

Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 39 Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 – Corpuri A+B Renovare integrată – Consolidare Grădiniță cu Program Normal ”Ioan Nenițescu” Renovarea integrată a Grădiniței cu Program Prelungit ”Elena Doamna” (C1) Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Licurici” Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Step by Step” Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Voinicelul” Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 36 Renovare integrată – Consolidare Corp C2 Școala Gimnazială Nr. 17, str. Costache Conachi Nr. 2B (Anexa) Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 43 „Dan Barbilian” Reabilitare si modernizare Școala Nr. 10 Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale “Constantin Gh. Marinescu” Renovarea energetică a Seminarului Teologic ,,Sf. Andrei” – C1 Renovare integrată – Consolidare săli de clasă Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” (C1) Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv Renovarea energetică a Liceului Tehnologic „Paul Dimo” (C1, C10, C12)

În procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor:

Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 Consolidarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 20 Consolidarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 24 Consolidarea și eficientizarea energetică a Colegiului de Industrie ”Elena Doamna” Galați – Cămin Internat (C16) Creșterea eficienței energetice a Colegiului de Industrie ”Elena Doamna” Galați – Atelier și Școală

Unități de învățământ la care s-au realizat lucrări de reparații și întreținere:

Grădinița cu program normal nr. 34 Grădinița cu program normal ”Tweety” Grădinița cu program prelungit „Ciprian Porumbescu” Grădinița cu program prelungit „Croitorașul cel viteaz” Grădinița cu program prelungit nr. 64 Grădinița cu program normal „Ion Creangă” Grădinița cu program prelungit „Alice” Grădinița cu program prelungit „Camil Ressu” Grădinița cu program normal nr. 59 Grădinița cu program prelungit „Tedi” Grădinița cu program prelungit „Mugurel” Grădinița cu program prelungit „Arlechino” Grădinița cu program normal nr. 20 Grădinița cu program prelungit nr. 30 Grădinița cu program normal ”Prichindel” Școala gimnazială nr. 26 Școala gimnazială „Elena Cuza” Școala gimnazială nr.16 Școala gimnazială „Grigore Moisil” Școala gimnazială nr. 20 Școala gimnazială nr. 29 Școala gimnazială „Miron Costin” Școala gimnazială nr. 3 Școala gimnazială „Iulia Hașdeu” Școala gimnazialănr.18 Școala gimnazială „Ludovic Cosma” Școala gimnazială „Sfinții Împărați” Liceul teoretic „Sfânta Maria” Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” Colegiul național „Alexandru Ioan Cuza” Liceul de arte „Dimitrie Cuclin” Liceul tehnologic „General de marină Nicolae Dumitrescu Maican” Liceul teoretic „Emil Racoviţă” Liceul tehnologic „Radu Negru” Liceul teoretic „Mircea Eliade” Colegiul economic „Virgil Madgearu” Colegiul de industrie alimentara „Elena Doamna” Liceul de transporturi auto „Traian Vuia” Colegiul național „Vasile Alecsandri” Liceul tehnologic ”Carol I”

