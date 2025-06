Modernizarea Falezei, în licitaţie

Primăria municipiului Galați informează că a fost lansat în licitație contractul pentru modernizarea Falezei Dunării.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Faleza noastră, cea mai mare de pe cursul Dunării, merită pusă în valoare. Este un loc aparte, emblematic pentru oraș, este locul cu care noi, gălățenii, ne mândrim. Este un proiect amplu prin care vom aduce Faleza Dunării la standarde moderne și suntem siguri că va deveni tot mai atractivă”.

Contractul pentru „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” are o valoare estimată de 165.624.092,75 de lei fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până pe 7 iulie 2025. Termenul de realizare va fi de 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Contractul este lansat în licitație cu clauză rezolutorie.

Prin proiect se dorește realizarea următoarelor categorii principale de lucrări: intervenții pentru punerea în valoare a monumentelor de for public; realizarea unui circuit de vizitare; amenajarea peisagistică a întregului areal; pistă de alergare; piste pentru biciclete; lucrări de reabilitare a trotuarului adiacent bulevardului Marea Unire și realizarea unor puncte de belvedere; reconfigurarea gradenelor existente și realizarea unui foișor pentru evenimente culturale; amplasarea unei fântâni arteziene cu jeturi verticale instalate în pardoseală în zona monumentului „Tatăl și Fiul”; alei pietonale; zonă pentru animale de companie, dotată cu echipamente specifice; loc de joacă pentru copii; skate parc; consolidare scări Elice; scări și rampe pe taluz și pasarelă metalică; reabilitarea arhitecturală a clădirilor stației pentru pomparea apei; sistem de irigații pentru spațiul verde; dotarea cu mobilier urban: bănci, cișmele, coșuri de gunoi etc. În plus, se vor realiza lucrări privind rețele de canalizare, curenți slabi, alimentare cu energie electrică (pentru iluminat public, iluminat arhitectural, iluminat grupuri sanitare, foișoare, puncte de alimentație publică).

Având în vedere că municipiul Galați este considerat poarta de intrare în Rezervația Biosferei Delta Dunării, se va amenaja peisagistic o zonă deltaică, cu un traseu printre plante specifice și locuri de relaxare.

Proiectul de investiții va fi depus pentru finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune atractivă, Obiectiv Specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului.

Amenajarea malului (pereului) va fi realizată de Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați prin proiectul cu fonduri europene „Reducerea colmatării și eroziunii la danele operative ale Portului Comercial Galați” finanțat în cadrul Programul Transport 2021-2027.