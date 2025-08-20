Modificări program transport în perioada 21 – 24 august 2025

Primăria municipiului Galați informează că, având în vedere Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului” care se va desfășura la Grădina Botanică, în perioada 21 – 24 august 2025, începând cu ora 19.00, programul de transport public va fi modificat după cum urmează:

– traseul 37 (Levaditti – Trecere Bac) – va fi introdusă o cursă suplimentară, cu plecare la ora 21.45 din Levaditti respectiv 22.15 de la Trecere Bac;

– traseele 32 (Micro 19 – Trecere Bac) și 33 (Țiglina II – Trecere Bac) – vor fi introduse două curse suplimentare, cu plecări la orele 21.00 și 22.00 din Micro 19/Țiglina II, respectiv 21.30 și 22.30 de la Plaja Dunărea.