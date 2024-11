Newsletter pe Legale #219

Hello, hello 👋

⚖️ juridic

Câte zile de concediu are președintele României?

Altex a primit amendă 20.000 euro de la ANSPDCP după ce avut niște scurgeri masive de baze de date.

Amnistia fiscală se prelungește până pe 20 decembrie 2025.

Sistemul românesc RoPay s-a lansat în România. Clienții băncilor vor putea transfera bani aproape instant prin intermediul telefonului mobil, atât prin NFC, cât și prin cod QR, printre altele.

Companiile bune platnice vor primi o bonificație de 5% dacă plătesc impozitul la timp.

Cum a rămas un șofer după ce a luat un client – noua scamatorie de ridesharing.

Google elimină știri din UE : The Verge analizează experimentul Google de a exclude știrile din căutări pentru a evita conflictele cu editorii. 📰 Se va schimba modul în care găsim informațiile?

: The Verge analizează experimentul Google de a exclude știrile din căutări pentru a evita conflictele cu editorii. 📰 Se va schimba modul în care găsim informațiile? CFPB vizează Google : Android Authority investighează practicile financiare Google, vizând o supraveghere federală. 💰 Gigantul tech devine din ce în ce mai monitorizat.

: Android Authority investighează practicile financiare Google, vizând o supraveghere federală. 💰 Gigantul tech devine din ce în ce mai monitorizat. FTC investighează Microsoft : TechCrunch confirmă o anchetă asupra tacticilor Microsoft în domeniul cloud. ☁️ Competiția pe această piață devine tot mai tensionată

: TechCrunch confirmă o anchetă asupra tacticilor Microsoft în domeniul cloud. ☁️ Competiția pe această piață devine tot mai tensionată Meta ajustează reclamele în Europa : Fast Company explică cum Meta oferă reclame mai puțin personalizate în UE, respectând legile de confidențialitate. 🔒 Protecția datelor influențează strategia digitală.

: Fast Company explică cum Meta oferă reclame mai puțin personalizate în UE, respectând legile de confidențialitate. 🔒 Protecția datelor influențează strategia digitală. Condamnare în cazul Discord : Ars Technica relatează pedeapsa de 30 de ani pentru un utilizator Discord care exploata minori. 🚨 O lecție dură despre riscurile online

: Ars Technica relatează pedeapsa de 30 de ani pentru un utilizator Discord care exploata minori. 🚨 O lecție dură despre riscurile online Adolescent decedat în spital : Euronews raportează moartea unui adolescent la Spitalul de Urgență Târgu Jiu, unde au fost deschise patru anchete pentru a determina responsabilitățile. ⚠️ Neglijența sistemului de sănătate ridică întrebări serioase.

: Euronews raportează moartea unui adolescent la Spitalul de Urgență Târgu Jiu, unde au fost deschise patru anchete pentru a determina responsabilitățile. ⚠️ Neglijența sistemului de sănătate ridică întrebări serioase. România în fața CJUE : Mediafax anunță că Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a UE din cauza gestionării defectuoase a apelor uzate. 🌍 O problemă de mediu cu impact major.

: Mediafax anunță că Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a UE din cauza gestionării defectuoase a apelor uzate. 🌍 O problemă de mediu cu impact major. Impozit zero pentru criptomonede : Profit.ro dezvăluie o propunere legislativă de scutire de impozit pentru criptomonede în România, ce ar putea atrage investitori. 💸 O veste bună pentru piața cripto.

: Profit.ro dezvăluie o propunere legislativă de scutire de impozit pentru criptomonede în România, ce ar putea atrage investitori. 💸 O veste bună pentru piața cripto. Reguli noi pentru fermieri : Digi24 informează că fermierii care vând produse la poartă trebuie să se înregistreze la DSV. 🍎 Regulile noi impun mai multă transparență.

: Digi24 informează că fermierii care vând produse la poartă trebuie să se înregistreze la DSV. 🍎 Regulile noi impun mai multă transparență. Cazul Trump: ce urmează? : Reuters analizează următoarele etape în cazul penal al fostului președinte Trump legat de plățile pentru tăcere. ⚖️ O luptă legală care polarizează opinia publică.

: Reuters analizează următoarele etape în cazul penal al fostului președinte Trump legat de plățile pentru tăcere. ⚖️ O luptă legală care polarizează opinia publică. Amazon și SpaceX, sub lupa justiției : Reuters discută cazul Amazon și SpaceX în fața unei curți conservatoare, testând limitele autorității consiliului muncii din SUA. 🚀 O dispută juridică cu implicații majore.

: Reuters discută cazul Amazon și SpaceX în fața unei curți conservatoare, testând limitele autorității consiliului muncii din SUA. 🚀 O dispută juridică cu implicații majore. NVIDIA în fața Curții Supreme : Reuters raportează că NVIDIA încearcă să evite un proces pentru fraudă de valori mobiliare la Curtea Supremă a SUA. 💻 Un caz de referință pentru lumea tech.

: Reuters raportează că NVIDIA încearcă să evite un proces pentru fraudă de valori mobiliare la Curtea Supremă a SUA. 💻 Un caz de referință pentru lumea tech. Spirit Airlines declară faliment : Bloomberg Law confirmă falimentul Spirit Airlines după eșuarea fuziunii cu JetBlue. ✈️ Un exemplu al provocărilor din industria aeriană.

: Bloomberg Law confirmă falimentul Spirit Airlines după eșuarea fuziunii cu JetBlue. ✈️ Un exemplu al provocărilor din industria aeriană. Referendum la Corunca : G4Media anunță un referendum local privind construcția de blocuri în Corunca. 🏗️ O comunitate decide asupra viitorului său urbanistic.

: G4Media anunță un referendum local privind construcția de blocuri în Corunca. 🏗️ O comunitate decide asupra viitorului său urbanistic. ANPC investighează Nordis: Agerpres dezvăluie că ANPC cere documente grupului Nordis pentru finalizarea controalelor. 🏨 Clarificările ar putea afecta reputația companiei.

🕵️ interesante

🤑 Acțiunile Tesla iar cresc după Trump. Bine că am dat cu sale fix săptămâna trecută.

Vaccinul HPV ar putea eradica cancerul de col uterin prin vaccinare extinsă. Datele globale arată o reducere semnificativă a cazurilor în țările care au implementat programe naționale, oferind o șansă reală de prevenire și protejare a milioane de femei. 💉🌍

Cercetătorii identifică soluții pentru stabilizarea proteinelor în celulele mamiferelor, deschizând drumul pentru noi tratamente medicale și îmbunătățiri în biotehnologie. Progresele recente ar putea accelera terapiile personalizate și aplicațiile industriale. 🧬🔬

O descoperire în baterii promite o autonomie sporită pentru vehicule electrice și gadgeturi. Inovația se axează pe materiale mai ieftine și mai sustenabile, reducând dependența de litiu. 🔋🌱

TikTok susține veteranii prin inițiative educaționale și campanii de conștientizare. Platforma colaborează cu organizații pentru a oferi resurse și sprijin comunităților de veterani. 🎖️📱

Cannabinolul ar putea deveni soluția naturală pentru insomnie. Studiile arată beneficii semnificative în îmbunătățirea calității somnului, cu efecte minime asupra sănătății. 🌿💤

Antrenamentele fizice stimulează dezvoltarea neuronală, arătând cum sănătatea creierului depinde de exercițiile regulate. Aceste descoperiri subliniază legătura esențială dintre activitatea fizică și funcția cognitivă. 💪🧠

BBC analizează impactul schimbărilor climatice asupra alimentației globale. Creșterea temperaturilor și secetele frecvente amenință securitatea alimentară și diversitatea culturilor agricole. 🌍🥦

Amazon renunță la dezvoltarea unui tracker de fertilitate secret, alegând să-și redirecționeze resursele către alte inițiative tehnologice prioritare. 🛑📊

OpenAI plănuiește o strategie AI națională, propunând alianțe care să sprijine competitivitatea SUA împotriva Chinei. Acțiunile urmăresc consolidarea poziției în domeniul AI global. 🤖🇺🇸

Mark Zuckerberg surprinde lansând un single muzical alături de T-Pain. Experimentul artistic sugerează o abordare neașteptată pentru CEO-ul Meta. 🎤🎶

Advertiserii revin pe X, sperând în beneficii comerciale sub administrația Trump-Musk. Platforma promite un spațiu de marketing mai prietenos pentru branduri. 📈🤝

Jake Paul transformă criticile în oportunități de branding, promovând o nouă linie de produse de îngrijire personală. 🔥💅

Mike Tyson și Jake Paul creează o competiție istorică în box, generând audiențe record și controverse. 🥊👊

Roata adaptabilă din Coreea de Sud revoluționează mobilitatea roboților. Proiectul promite aplicabilitate variată în industrie și viața de zi cu zi. 🚗🤖

Podcasturile devin o forță culturală și o platformă de marketing esențială. Formatul oferă acces atât la audiențe de nișă, cât și la mase. 🎙️🌐

Microsoft Power Pages expune date private ale utilizatorilor. Incidentul ridică semne de întrebare asupra securității datelor în aplicațiile mari. 🛡️💻

Schimbările de culoare ale ochilor devin posibile prin intervenții chirurgicale, dar riscurile asociate cu keratopigmentarea ridică semne de întrebare asupra siguranței procedurii. 👁️❓

📻 Românii de la LooLoo Kids au câștigat al doilea ‘buton de diamant’, pentru că au depășit pragul de 10 milioane abonați pe canalul de YouTube.

🛒 e-commerce

🤳 social media

📱 internet & tehnologie

ChatGPT rivalizează cu Chrome în utilizarea lunară, demonstrând creșterea rapidă a popularității inteligenței artificiale. Platforma redefinește modul în care oamenii interacționează online. 🤖🌐

SpaceX propune MarsLink, o versiune a Starlink destinată conectivității pe Marte. Proiectul amplifică perspectivele explorării interplanetare și a comunicării universale. 🚀📡

Apple renunță treptat la ecranele tactile și reintroduce butoanele fizice. Această schimbare reflectă preferințele utilizatorilor pentru funcționalitate și design clasic. 📱🔄

iOS 18 aduce o funcție care permite reboot-ul automat pentru securitate. Noua caracteristică crește protecția datelor utilizatorilor, dar complică accesul neautorizat. 🔐📲

Un articol din Nature explorează noi abordări pentru depășirea limitelor AI. Cercetătorii examinează soluții care îmbunătățesc performanțele și siguranța inteligenței artificiale. 🧠🔬

LG introduce display-uri extensibile, deschizând drumul către inovații spectaculoase în dispozitive electronice flexibile și portabile. 📺⚡

SpaceX, prin Dragon, ajustează poziția ISS, demonstrând expertiza tehnologică și contribuind la stabilitatea stației spațiale internaționale. 🚀🛰️

Rivalii OpenAI explorează noi metode de dezvoltare a AI, încercând să depășească limitările actuale și să îmbunătățească performanța. 🤖🔎

Apple introduce AI Smart Home, o soluție avansată pentru integrarea dispozitivelor inteligente. Tehnologia oferă automatizare mai rapidă și mai simplă. 🏡✨

Amazon finalizează dezvoltarea propriilor cipuri AI, reducând dependența de Nvidia. Proiectul accelerează inovația în soluțiile AI. 💾⚙️

Writer, un startup de generative AI, atrage 200 milioane de dolari finanțare, atingând o evaluare de 1,9 miliarde. Creșterea reflectă interesul masiv pentru aplicațiile AI. 🚀📊

O nouă tehnologie oferă viziune superumană, permițând roboților să vadă prin pereți și fum. Soluția promite aplicații în securitate și salvare. 🦾🔍

Google lansează Gemini AI pentru iPhone, aducând funcții AI avansate utilizatorilor Apple. Competiția între giganții tech devine mai intensă. 🤖📱

SpaceX Starship finalizează un nou test de zbor. Misiunea marchează progresul în explorarea spațială și extinderea tehnologiilor de lansare. 🚀🌌

T-Mobile suferă o breșă masivă de securitate atribuită hackerilor chinezi. Incidentul scoate în evidență vulnerabilitățile din telecomunicații. 🛡️📞

Apple analizează piața foto pentru noi achiziții strategice, încercând să-și extindă controlul asupra pieței de imagine digitală. 📸🔍

🛠️ utile

💕 recomandarea avocatoo