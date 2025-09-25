⚖️ juridic

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În total, 22 de persoane sunt implicate în acest caz, fiind acuzate de planificarea unor proteste violente. Procurorul general a confirmat detaliile acestei situații grave. 🚨

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a depus 3 plângeri penale împotriva unor operatori ilegali de jocuri online. Aceștia au permis accesul jucătorilor din România fără licență, iar ONJN continuă să monitorizeze și să sancționeze activitatea ilegală. 🎲

Poliția din Iași a identificat mai multe persoane din R. Moldova care încercau să influențeze alegerile din țara lor. Acestea s-au cazat într-un hotel de patru stele și desfășurau activități interzise. Autoritățile române colaborează cu cele moldovene pentru a clarifica situația. ♂️

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, negociază cu Comisia Europeană amânarea închiderii centralelor pe cărbune. România și-a asumat închiderea acestor centrale până la sfârșitul anului 2025, dar nevoia de furnizare energetică urgentă îi determină pe oficialii români să caute alternative temporare. 🔌

O propunere de modificare a Codului fiscal vizează scutirea de impozit a locuințelor de până la 120 mp, utilizate ca domiciliu. Inițiativa are ca scop să elimine dublarea impozitării pentru românii care dețin o singură proprietate. Proiectul, propus de deputata AUR Raisa Enachi, ar urma să se aplice din 2026. 🏡

Modificările fiscale din 2026 propun creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%. Aceste schimbări vizează și bunurile de valoare mare, extinzând sarcina fiscală pentru investitori. Persoanele fizice vor trebui să-și ajusteze portofoliul de active pentru a face față noilor reglementări.

Camera Deputaților a adoptat o lege care permite intervenția rapidă împotriva urșilor și șacalilor agresivi. Măsura vine ca răspuns la creșterea incidentelor cu aceste animale sălbatice. Autoritățile nu vor mai avea nevoie de o hotărâre judecătorească pentru a acționa. 🐻

Guvernul României va lansa Reges Online, o platformă digitală pentru gestionarea contractelor de muncă. Aceasta va afecta toți angajații din România, simplificând procesul de înregistrare și raportare. Măsura vizează atât sectorul public, cât și privat. 🎉

Cinci administratori de firme de ride-sharing au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și dare de mită. Procurorii susțin că au creat un prejudiciu de aproape 68 milioane lei bugetului de stat. Activitatea lor s-a desfășurat între mai 2022 și ianuarie 2025. 🚔

Franța se pregătește pentru o zi masivă de proteste, cu până la 900.000 de participanți. Profesorii, medicii și sindicaliștii se opun măsurilor de austeritate propuse de guvern. Mobilizarea se anunță a fi record, iar protestele vor fi monitorizate îndeaproape de autorități. 🚨

Proiectul de lege inițiat de Gigel Știrbu impune demnitarilor să-și publice CV-urile. Acest lucru va asigura transparența în funcțiile publice și va include sancțiuni pentru nerespectare. 📄

Asirom VIG și Millenium Insurance Broker au câștigat licitația pentru asigurarea RCA și CASCO a parcului auto STB. Suma totală se ridică la 27,013 milioane de lei, acoperind 2.359 de vehicule. Călătorii vor putea beneficia de despăgubiri semnificative în caz de accidente. 🚌

O nouă lege privind asociațiile de bloc permite utilizarea fondului de reparații pentru plăți curente. Aceasta măsură va ajuta la prevenirea debranșării de la utilități. Proprietarii vor putea decide cum să gestioneze banii mai eficient. 🏢

Președintele Trump a amânat din nou aplicarea legii vânzării TikTok, semnând un al patrulea decret executiv care oferă Chinei termen până pe 16 decembrie pentru a găsi un cumpărător american. Negocierile sunt blocate în discuțiile comerciale mai largi dintre SUA și China. 📅

În Italia, s-a adoptat o lege care pedepsește distribuirea de deepfake-uri, având un vot final de 77 la 55 în Senat. Măsura este destinată să protejeze persoanele fizice și juridice de utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale. Conform guvernului italian, această lege promovează un cadru juridic național conform orientărilor Uniunii Europene. 📷

Autoritatea Vamală Română a implementat un sistem de scanare mobil cu raze X în Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Acesta reprezintă primul dintre cele trei sisteme ce urmează să fie montate în port. Scopul este de a îmbunătăți controlul vamal și securitatea națională. 🚛

Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București după ce o enoriașă a depus plângere. Alexa trebuie să plătească daune materiale și morale victimei. ⚖️

Ilie Bolojan a anunțat pregătirea rectificării bugetului pentru săptămâna următoare, discutând despre deficit și investiții. Acesta subliniază importanța menținerii autostrăzilor în programul SAFE și corectarea estimărilor nerealiste de la începutul anului. 🚀

Șase țări din Uniunea Europeană își propun să impună restricții mai stricte privind consumul de alcool. Aceste măsuri fac parte din planul Comisiei Europene pentru sănătatea cardiovasculară. 🍻

ANSPDCP a sancționat operatorul Dr.Max SRL cu o amendă de 5.057,8 lei pentru încălcarea legii privind protecția datelor personale. Operatorul nu a respectat cererile de ștergere a datelor personale ale clienților. Măsurile corective au fost dispuse pentru a evita astfel de probleme în viitor. 📜

O femeie de 26 de ani a folosit actul de identitate al unei rude pentru a naște. Nașterea a avut loc la maternitatea din Târgu Cărbunești, iar incidentul a fost sesizat de un medic. Poliția a deschis un dosar penal pentru fals în declarații. 🚨

Începând din septembrie 2025, angajații Leroy Merlin din România vor primi acțiuni gratuite la firma-mamă Adeo. Aceasta inițiativă vizează toți cele 3.533 de angajați și subliniază importanța colaborării și contribuției colective. Programul este parte dintr-o strategie de loializare la nivel global. 🏢

Statul român a primit despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru artefactele dacice furate din Olanda. Banii au fost transferați direct Muzeului Național de Istorie a României. Ancheta penală continuă pentru identificarea hoților. 💰

Nouă parlamentari din coaliția de guvernare propun normalizarea relațiilor României cu Taiwanul. Aceasta inițiativă urmărește să dezvolte oportunități economice și diplomatice pentru țara noastră.

Sebastian Ioan Hotca este președintele ANPC din iulie 2025, având parte de controverse legate de demiterea precedentului șef. Acesta a fost plasat sub control judiciar într-un dosar deschis de DNA. ♂️

Se propune transferul caselor de cultură ale studenților la autoritățile locale sau Ministerul Educației. De asemenea, se înființează Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse și Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, conform unui proiect de act normativ. Aceste schimbări vin cu scopul de a adapta serviciile publice la nevoile comunităților universitare.

Sprijinul pentru energia electrică ajunge la cei vulnerabili. Primele tichete au fost plătite pentru peste 270.000 de beneficiari. Fondurile pot fi folosite pentru plata facturilor din iulie și august. 💡

Proiectul legislativ recent propune amenzi semnificative pentru hrănirea urșilor, între 10.000 și 60.000 lei. Măsurile sunt menite să protejeze fauna sălbatică și să prevină accidentele. Amenzile se aplică și apropierii intenționate de aceste animale. 🐻

Ministerul Culturii a confirmat încasarea de 5,7 milioane de euro pentru bunurile culturale furate din Muzeul Drents, Olanda. Această sumă reprezintă despăgubirea de asigurare, iar banii au fost transferați deja Muzeului Național de Istorie. Investigația despre furt continuă, dar progresele sunt lente. 💰

Inspectori ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, provocând un prejudiciu de 266,5 milioane de lei. Frauda includea neplata impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. ANAF a luat măsuri pentru a combate acest fenomen și a proteja contribuabilii de bună credință. 🚨

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat măsuri pentru restricționarea circulației vehiculelor de marfă și de salubritate. Scopul este de a reduce aglomerația din orele de vârf pentru a îmbunătăți traficul din București. 🚦

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta măsuri de protecție împotriva dronelor. Întâlnirea va avea loc pe 25 septembrie 2025 la Palatul Cotroceni, în contextul intensificării acțiunilor provocatoare din partea Rusiei.

Un bărbat a fost arestat după ce a înșelat o persoană cu 38.000 de lei prin metoda ‘Accidentul’. Victima a fost convinsă să ofere banii de un escroc care pretindea că este avocat. Acest caz subliniază importanța de a verifica informațiile înainte de a acționa.

Procurorii DIICOT au arestat recent 11 persoane implicate în infracțiuni grave de pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj. Această operațiune a avut loc între 15 și 19 septembrie și a vizat mai multe cazuri complexe. Toți inculpații au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. 🔒

🕵️ interesante

Așa e că vrei să-ți faci afacerea auzită către 18K de oameni super mega mișto care chiar citesc un newsletter și nu suferă de attention span? Sau ai un proiect fain? Blanao. Dă un reply la mail sau dă un mail pe ana@avocatoo.ro și facem o campanie super frumi omnichannel. Pwps.

🛒 e-commerce

Cumpărăturile online devin un lux pentru români din cauza scumpirilor. Aceștia își ajustează bugetele, cumpărând doar strictul necesar. Bijuteriile și hainele sunt printre primele produse tăiate de pe lista de cumpărături.

pre-PS: nu te spamez cu Trendyol, că nu ai chef, dar crede-mă că am niște colecții mișto de haine și chestii pentru casă. Nu mai zic de cosmetice din Turcia pe care nu le găsești la noi.

PS: probabil că vom renunța la această rubrică, dar looks uber-cute now.

🤳 social media

Saga TikTok în legătură cu o posibilă interdicție în SUA pare să ajungă la o culminare. Se lucrează la finalizarea unui acord în care o entitate din SUA va deține 80% din companie, iar acționarii chinezi vor avea restul. Printre potențialii cumpărători se numără Oracle, Silver Lake și Andreessen Horowitz. 🧐

LinkedIn a lansat o nouă integrare cu Duolingo, permițând profesioniștilor să-și afișeze abilitățile lingvistice. Totodată, a introdus opțiuni de simulare a interviurilor de angajare bazate pe AI pentru a sprijini candidații. Aceste funcții îmbunătățesc credibilitatea profilurilor și pregătirea pentru interviuri. 🚀

YouTube a lansat noi actualizări importante, inclusiv autocolante generate de AI pentru Shorts și poll-uri live. Aceste instrumente inovatoare vor ajuta creatorii să își personalizeze conținutul și să interacționeze mai bine cu publicul. Inițiativele sunt disponibile pe Android pentru utilizatorii din anumite țări, urmând să fie extinse și în alte regiuni. 🎉

Threads își extinde acum opțiunile de mesagerie, permițând oricui să trimită mesaje oricărui alt utilizator. Aceasta este o schimbare esențială care permite mai multă interacțiune între utilizatori. Se așteaptă ca acest lucru să îmbunătățească comunicarea pe platformă.

Facebook reînvie din nou butonul de ‘poke’ ca un omagiu adus nostalgiei Y2K. Acesta va apărea acum mai vizibil pe paginile de profil ale utilizatorilor. Oamenii pot acum să-și urmărească ‘pokes’-urile printr-o pagină dedicată. 🎉

Instagram a lansat noi actualizări pentru aplicația sa de editare video ‘Edits’, inclusiv opțiuni îmbunătățite pentru suprapuneri și editarea tranzițiilor. Utilizatorii pot salva acum efecte sonore pentru un acces mai rapid la sunetele utilizate frecvent. Toate aceste funcții îmbunătățite facilitează crearea de proiecte video mai atrăgătoare pe platformă. 🎥

Instagram și-a extins funcția de partajare a imaginilor ‘Shots’ în mai multe regiuni, oferind utilizatorilor posibilitatea să împărtășească momente rapide cu prietenii. Aceasta funcție se aseamănă cu tendința BeReal din 2022, dar nu se știe dacă va avea un impact semnificativ asupra aplicației. 📸

TikTok a lansat recent un nou centru de date în Kouvola, Finlanda, parte din proiectul său de separare a datelor europene. Investiția de 1 miliard de euro va oferi o mare boost economiei locale și va genera peste 200 de locuri de muncă permanente. Această mișcare vine în contextul eforturilor TikTok de a respecta reglementările europene și de a se adapta la așteptările pieței locale. 🚀

Într-o analiză recentă, se arată că peste 15 milioane de videoclipuri de pe YouTube au fost descărcate de companii de AI fără permisiune. Această practică ar putea afecta creatorii de conținut și motivația lor de a posta. Viitorul YouTube ar putea fi influențat semnificativ de această problemă legală.

WhatsApp a lansat o funcție nouă care permite utilizatorilor să seteze memento-uri pentru mesajele primite. Aceasta funcție permite personalizarea timer-elor de notificare, fiind disponibilă pentru conversații individuale sau de grup. Memento-urile sunt private și nu se împărtășesc cu ceilalți utilizatori din conversație. 📱

Meta extinde opțiunile pentru anunțurile WhatsApp, combinând anunțurile click-to-message cu cele de Status. Această schimbare deschide noi oportunități pentru branduri să interacționeze direct cu utilizatorii. Odată cu 100 de milioane de utilizatori în SUA, WhatsApp devine un canal publicitar important.

Compania Meta, care controlează Facebook, Instagram și WhatsApp, începe negocieri cu organizații media pentru a accesa conținutul lor. Scopul este utilizarea acestui conținut în aplicații de inteligență artificială, în contextul unei schimbări vizibile în abordarea companiei față de știri. 📱

TikTok va fi controlat de un consiliu dominat de americani, conform unui nou acord între SUA și China. Compania Oracle va gestiona datele și algoritmul aplicației în SUA. Acordul vine ca răspuns la legislația din 2024 ce viza vânzarea activelor sau interzicerea aplicației.

O cyberatac a vizat sistemele de check-in și îmbarcare, perturbând traficul aerian în mai multe aeroporturi majore din Europa. Aeroportul Bruxelles și Heathrow au raportat întârzieri, dar nu și anulări de zboruri. ✈️

📱 internet & tehnologie

Am testat durata de viață a bateriei pentru iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air. Toate modelele se comportă bine, iar iPhone 17 Pro Max ține până la 7 ore și 58 de minute. Chiar și iPhone Air, deși este pe ultimul loc, nu este chiar atât de slab cum te-ai aștepta. 📱

OpenAI introduce un sistem de verificare a vârstei pentru utilizatorii ChatGPT, vizând protecția adolescenților. Noile măsuri includ controale parentale și ajustarea experienței utilizatorului. Este un pas important pentru siguranța minorilor online.

Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, a generat reacții ciudate, inclusiv informații false despre violența împotriva albilor. Recent, a fost actualizat pentru a permite conținut sexual, provocând îngrijorări asupra utilizării sale. Acest model AI reflectă tendințe îngrijorătoare ale internetului. 🚨

OpenAI a publicat un nou raport despre utilizarea ChatGPT, analizând 1,5 milioane de conversații. Observațiile subliniază o creștere semnificativă a utilizatorilor și tendințe interesante în utilizarea acestui instrument de inteligență artificială. 📈

Google lansează asistentul AI Ask Gemini în Google Meet, disponibil inițial pentru clienții selectați din Google Workspace. Acesta poate răspunde întrebărilor participanților și genera rezumate ale întâlnirilor. Funcția este activată pentru sesiunile în limba engleză și va extinde suportul pentru alte limbi în curând. 🤖

Zoom va lansa curând o caracteristică care permite utilizatorilor să creeze avatare AI fotorealistice pentru întâlniri. Aceasta funcție va fi disponibilă în decembrie pentru utilizatorii Workplace, integrarea realității augmentate în experiența de videoconferință. 🚀

Companiile chineze sunt interzise să achiziționeze cele mai recente cipuri AI de la Nvidia, conform Financial Times. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a declarat dezamăgit de această decizie. Aceasta reflectă tensiunile crescânde dintre Statele Unite și China. 😔

Business Insider a autorizat jurnaliștii să folosească AI pentru a redacta schițe de articole. Această politică inovatoare este printre primele de acest gen în industrie, fără a anunța cititorii despre utilizarea AI. 📈

Google testează o nouă aplicație de căutare pentru Windows, disponibilă prin Google Search Labs. Aceasta permite căutarea rapidă de informații din fișierele de pe computer, Google Drive și pe web, având și o funcție vizuală integrată. Aplicația oferă un mod de interfață similar cu Spotlight de pe Mac și include un mod AI pentru a ajuta utilizatorii în căutări.

Kodak a lansat o cameră mică, care se potrivește pe un breloc, capabilă să fotografieze și să înregistreze video. Aceasta cântărește doar 30 de grame și este deja vândută, dar se așteaptă o reaprovizionare. 🎥

Meta a lansat o nouă pereche de ochelari inteligenți Ray-Ban, cu un display integrat pentru aplicații și notificări. Aceștia sunt controlați printr-un brățară numită Meta Neural Band, ce răspunde la gesturi. Disponibili din 30 septembrie, ochelarii au un preț de 799 dolari.

Un nou studiu realizat de OpenAI și Harvard arată că mesajele de „Căutare de informații” reprezintă acum 24% din conversațiile ChatGPT, o creștere semnificativă față de 14% anul trecut. Această tendință indică o schimbare în modul în care utilizatorii folosesc instrumentele de chat pentru a căuta informații.

Modelul de generare a imaginilor Nano Banana de la Google, cunoscut oficial ca Gemini 2.5 Flash Image, a câștigat popularitate globală, dar în India a fost adoptat cu un twist creativ local. Cu un număr semnificativ de utilizatori, India conduce în utilizarea acestui model, având un impact vizibil în topurile aplicațiilor. 🌍

OpenAI a anunțat actualizări pentru căutarea ChatGPT, axate pe furnizarea unor rezultate mai precise și fiabile. Noutățile includ îmbunătățiri ale faptelor, recomandărilor de produse și formatării răspunsurilor, toate acestea în scopul de a oferi o experiență mai bună utilizatorilor. 🚀

Google și PayPal au anunțat un parteneriat strategica menit să integreze soluții de inteligență artificială în produsele lor. Această colaborare va îmbunătăți opțiunile de plată și experiența utilizatorilor în mediul online. 🎉

NVIDIA anunță o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel, lucru ce deschide noi colaborări. Aceasta va permite dezvoltarea de produse personalizate pentru centre de date și PC-uri. Finanțarea ajută la integrarea GPU-urilor NVIDIA cu CPU-urile Intel. 💵

ExpressVPN a lansat un nou software VPN gratuit, numit EventVPN, oferind securitate premium fără costuri. Această aplicație răspunde creșterii aplicațiilor VPN gratuite de calitate scăzută. EventVPN promite un model de publicitate centrat pe confidențialitate și lățimi de bandă nelimitate. 🔒

Autoritățile chineze au decis să încheie ancheta împotriva Google, semnalizând o schimbare strategică în negocierile comerciale cu SUA. Presiunea se mută acum asupra Nvidia, acuzată de încălcarea legislației antitrust. Așteptările sunt mari pentru discuțiile dintre liderii celor două țări privind cedarea TikTok.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un proiect de digitalizare major pentru sistemul sanitar românesc, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, cu o valoare de 100 de milioane de euro. Aproape 16 milioane de cetățeni depind de această platformă, care va transforma documentele medicale într-un sistem digital eficient. 📊

Microsoft anunță creșterea prețurilor pentru consolele Xbox Series S și X în SUA începând cu 3 octombrie. Xbox Series X va costa 649,99 USD, iar Xbox Series S va ajunge la 399,99 USD, din cauza „schimbărilor în mediul macroeconomic”. 🎮

Aeroportul din Bruxelles a fost ținta unui atac cibernetic, afectând sistemele de check-in. Aceasta a dus la întârzieri și anulări ale zborurilor pe mai multe aeroporturi europene. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborului înainte de a veni la aeroport. ✈️

Autoritățile chineze au impus sancțiuni rețelelor sociale Weibo și Kuaishou pentru promovarea de conținuturi indezirabile. Măsurile includ avertismente și sancțiuni stricte pentru responsabilitățile platformelor. Aceasta este parte a unui efort mai amplu de filtrare a conținutului considerat subversiv în China. 📱

Comisia Europeană a exclus posibilitatea suspendării Legii privind inteligența artificială, în ciuda apelurilor din partea legislatorilor și companiilor. Prioritatea este implementarea optimă a normelor. Oficialul Yvo Volman a subliniat că nu se va revizui complet Legea AI. 🌐

🛠️ utile

Binaural beats sunt sunete care generează o senzație de pulsare în creier, influențând starea de relaxare și concentrare. Deși există dovezi mixte, mulți oameni jură că le îmbunătățesc starea de bine. Este important să folosești căști pentru a le experimenta eficient. 😊

Acest articol prezintă cele mai bune 6 mașini de sex pentru plăcere solo, în cuplu sau la distanță. Fiecare produs a fost testat pentru a oferi experiențe intense și satisfăcătoare. Descoperă cum aceste dispozitive pot îmbunătăți viața ta sexuală. 🔥

Asirom VIG introduce un serviciu inovator, oferind clienților teste ADN pentru identificarea predispozițiilor genetice la peste 170 de boli. Acest beneficiu face parte dintr-o nouă abordare a asigurărilor de viață și sănătate în România. 🌟

Persoanele care donează celule stem și nu au venituri vor beneficia de asigurare medicală gratuită timp de 10 ani. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, în cadrul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem. 🎉

Patru ghiduri esențiale pentru prevenirea și gestionarea bullying-ului au fost lansate într-un eveniment comun. Aceste resurse sunt utile pentru elevi, părinți și profesori, promovând un mediu școlar sigur. Inițiativa subliniază importanța colaborării între comunitate și instituții în combaterea bullying-ului. 🌟

Elevii din București vor învăța tehnici de prim ajutor printr-un parteneriat între ISMB și UMF „Carol Davila”. Scopul este de a dezvolta abilități practice esențiale în situații de urgență. Instruirea include resuscitarea de bază și va fi realizată de medici specializați.

💕 recomandarea avocatoo