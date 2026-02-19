Newsletter pe Legale #281

Recuperare concedii medicale de la CNAS în 2-3 luni, fără plafon la CNAS pentru analize, impozite reduse, ANAF declară firme inactive pe bandă rulantă
⚖️ juridic
- CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Votul – 8 pentru, 1 împotrivă – sugerează o posibilă schimbare de majoritate în Curte. Gheorghe Stan a cerut sesizarea CJUE, deși e în concediu paternal. 🚀
- Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, a fost reabilitat pe 11 februarie 2026, prin decizia Curții de Apel București. Fusese condamnat la 5 ani și 5 luni pentru infracțiuni de violență. Hotărârea nu e definitivă și poate fi contestată în 10 zile. 🚀
- Camera Deputaților a adoptat legea care garantează a doua opinie medicală, decontată de stat pentru toți pacienții asigurați. Proiectul e inițiat de Ovidiu Cîmpean (PNL) și Vass Levente (UDMR). Scopul: mai puține erori de diagnostic și intervenții inutile. 🚀
- Ilie Bolojan vrea ca absolvenții de medicină care învață pe banii statului să lucreze în România cel puțin 2-5 ani. A atras atenția că din 7.000 de absolvenți, doar 1.000 ajung în sistemul public. Restul pleacă în alte țări, unde România e top 3 furnizor de medici. 🚀
- CCR a declarat neconstituțională legea cu modificări la Legea minelor și la regimul cimitirelor. Nicușor Dan a sesizat Curtea, iar decizia a fost luată cu unanimitate. Principalul motiv: încălcarea principiului bicameralismului în Parlament. 🚀
- Peste 1.800 de petiții au ajuns la Avocatul Poporului din cauza întârzierilor la recalcularea pensiilor prevăzută de Legea 360/2023. Ministerul Muncii spune că în 2025 au fost depuse peste 5 milioane de solicitări. CNPP susține că procesul merge „într-un ritm susținut”, dar volumul uriaș și IT-ul învechit creează blocaje. 🚀
- Robert Negoiță poate reveni ca primar al Sectorului 3, după ce Tribunalul București a anulat controlul judiciar impus în februarie. Făcuse o stradă pe terenul fratelui său, cu 800.000 lei cauțiune la dosar. Între timp, ancheta continuă pentru 11 străzi construite ilegal din 2018. 🚀
- George Simion a scos sute de oameni în stradă, în București și alte 500 de localități, împotriva noilor taxe ale Guvernului Bolojan. Protestele au fost susținute cu scandări anti-sistem și susțineri pentru Călin Georgescu. Guvernul zice că e un ‘tratament neplăcut, dar necesar’ pentru echilibru bugetar. 🚀
- Ovidiu Mitu, medic cardiolog la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, a fost trimis în judecată pentru luare de mită: 200 de lei și 100 de lei de la doi pacienți. Cei doi pacienți sunt acuzați de dare de mită. În același dosar apare și medicul Ovidiu Tesloianu, acuzat că monta dispozitive cardiace de la persoane decedate. 🚀
- Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea să dea afară medicii care merg la privat în timpul programului din spitalele publice. Spune că fenomenul costă statul sute de milioane de lei anual. O altă măsură: medicii cu scutiri de gărzi își pot pierde dreptul la libera practică în privat. 🚀
- Un pompier voluntar din Galați a fost amendat cu 3.000 lei și lăsat fără permis 4 luni pentru că n-a acordat prioritate unei mașini de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, dar polițistul i-a ținut pe pompieri pe loc 15 minute. Până au ajuns, focul fusese deja stins de localnici. 🚀
- Ministerul Educației e fără titular de pe 22 decembrie 2025, după ce Daniel David și-a dat demisia. Premierul Ilie Bolojan, numit interimar pe 14 ianuarie, promitea un nou ministru „săptămâna viitoare”, dar n-a propus niciun nume până pe 13 februarie. Interimatul expiră pe 27 februarie, iar guvernul încă bâjbâie între opțiuni. 🚀
- Deputatul PNL Ionuț Stroe propune introducerea unei noi materii – Educație Media și Digitală – pentru elevii de gimnaziu și liceu. Dacă legea trece, Ministerul Educației are 6 luni să creeze programele și să formeze profesorii. Elevii susțin ideea: „ne confruntăm zilnic cu fake news și algoritmi agresivi”. 🚀
- Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, zice clar că nu acceptă reducerea cu 10% a bugetului din sistemul medical. Avertizează că tăierea ar duce la o criză fără precedent. Mai mult, tarifele pentru gărzi din 2026 sunt calculate tot din 2017. 🚀
- Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI pe 12 februarie 2026. A fost acuzat de conflict de interese după ce și-a promovat ginerele într-o comisie, care a încasat 109.520 lei. Sentința: nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani. 🚀
- Guvernul schimbă regulile: doar farmaciștii cu drept de liberă practică mai pot gestiona preparate cu substanțe stupefiante și psihotrope. Se introduc noi droguri sintetice precum N-pyrrolidino protonitazene pe lista de stupefiante. Hexahydrocannabinol (HHC) trece oficial în categoria psihotrope. 🚀
- Din 1 ianuarie 2026, ANAF poate declara firmele inactivate fiscal dacă nu trimit bilanțurile în 5 luni după termenul legal. Decizia lovește în firme-fantomă și combate evaziunea. Cei afectați pierd codul de TVA și au restricții serioase. 🚀
- Heineken România a câștigat procesul contra ANAF, scăpând de plata a 7,2 milioane euro. Instanța Supremă a decis că discounturile oferite distribuitorilor nu sunt plăți pentru servicii. Decizia anulează actele fiscale emise de ANAF. 🚀
- Un polițist din Galați a amendat cu 3.000 lei un pompier voluntar aflat în misiune către un incendiu și i-a suspendat permisul 120 de zile. Autospeciala nu avea sirene omologate, zice poliția. Acum agentul e cercetat disciplinar după ce intervenția a întârziat 15 minute. 🚀
- Horațiu Moldovan, șeful CNAS, îl contrazice pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care vrea „spargerea monopolului” CNAS. Moldovan zice că nu concurența e soluția, ci autonomia reală a CNAS și cheltuirea corectă a banilor. El avertizează că un sistem privat ar putea exclude pacienții vulnerabili și crește birocrația. 🚀
- Guvernul condus de Ilie Bolojan le cere 950.000 de români cu dizabilități să plătească impozite pe locuință, teren și mașină. Cinci federații și sute de asociații cer revenirea la scutiri, spunând că cifrele folosite de autorități sunt greșite. În lipsa unui impact analizat, măsura lovește și mai tare în cei vulnerabili. 🚀
- Raluca Turcan a obținut adoptarea în Senat a două legi care limitează accesul tinerilor la jocuri de noroc: vârsta minimă crește de la 18 la 21 de ani, iar publicitatea online e interzisă între 6:00 și 24:00. Nu mai pot fi folosite vedete în reclame. Urmează votul în Camera Deputaților. 🚀
- Horațiu-Remus Moldovan de la CNAS vrea să elimine plafoanele la analizele medicale decontate. Propunerea a fost trimisă Ministerului Sănătății din decembrie, dar încă așteaptă aviz. Măsura ar permite pacienților acces permanent la laboratoare și ar elimina risipa de fonduri. 🚀
- Sorin Grindeanu a spus că PSD și UDMR vor reduceri la unele impozite locale. Se vrea reintroducerea scutirilor pentru case vechi și o reducere de 50% pentru persoanele cu dizabilități. Detaliile urmează să fie anunțate în câteva zile. 🚀
- Ciprian Ciucu spune că lucrează personal la un audit pentru STB, deși Consiliul General controlat de PSD și AUR l-a blocat. STB are 200 de directori pentru o datorie de 1,6 miliarde lei și un buget anual de 1,7 miliarde. Ciucu promite restructurare și acuză conducerea actuală că doar încasează indemnizații. 🚀
- Sorin Grindeanu a cerut explicații miniștrilor USR, Oana Țoiu și Radu Miruță, despre acordurile Mercosur și SAFE. România a primit 16,68 miliarde euro prin SAFE, iar Grindeanu vrea ca 12 miliarde să rămână în economia locală. El avertizează că aceste decizii angajează țara pe ani buni. 🚀
- PSD vrea să aloce 2,3 miliarde lei pentru un pachet social cu sprijin pentru pensionari, copii și mame. Ministrul Florin Manole zice că banii vin din TVA-ul mărit, care a adus deja 12 miliarde lei în plus la buget. Pachetul urmează să fie discutat în coaliție, iar Manole e sigur că va trece.
- Sorin Grindeanu a anunțat că poliția, armata, profesorii și sănătatea scapă de tăierea cu 10% a veniturilor. Coaliția a aprobat excepția cerută de PSD. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că veniturile medicale nu vor fi afectate. 🚀
- Florin Manole a anunțat că 3.194 de persoane au primit ilegal certificate de handicap, iar alte 4.036 au fost încadrate nejustificat cu grad superior. Cazul cel mai șocant: un birou vamal cu 11 angajați toți „nevăzători”, dar cu permis de conducere. Toate dosarele merg la Parchet pentru anchetă penală. 🚀
- La Tulcea, 90% din amenzile Poliției Locale nu sunt plătite. Primarul Ștefan Ilie zice că soluția ar fi revenirea la legea veche, care trimitea datornicii la închisoare. Majoritatea nu au venituri sau bunuri, deci nu pot fi executați silit. 🚀
🕵️ interesante
- Delcy Rodriguez și Chris Wright au semnat un parteneriat energetic pe termen lung între Venezuela și SUA. Proiectele vizează petrolul, gazele, mineritul și energia electrică. Administrația Trump vrea investiții rapide și locuri de muncă noi în Venezuela. 🚀
- Un italian de 57 de ani din Porto Cesareo a aruncat la gunoi, din greșeală, 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 euro. Aurul era ascuns într-o cutie de tablă, pe care a confundat-o cu gunoiul. Poliția a găsit cutia intactă la groapa de gunoi din Ugento și i-a returnat-o. 🚀
- Franța vrea să copieze modelul italian de colaborare cu justiția până în iunie 2025. Ministrul Gérald Darmanin propune ca infractorii care oferă informații utile să primească protecție și reducerea pedepsei. Asemenea sistemului italian, ideea e să obțină dovezi din interior, în special împotriva rețelelor de trafic de droguri. 🚀
- Britney Spears și-a vândut catalogul muzical, care include hituri ca Toxic și Baby One More Time, către editura Primary Wave pe 30 decembrie. Prețul nu a fost public, dar astfel de deal-uri ajung adesea la sute de milioane. Spears are 44 de ani și a lansat 9 albume de la debutul din 1999. 🚀
- 4041 de mame din București nu au primit stimulentul de 2.500 lei/copil din cauza lipsei de fonduri la Direcția de Asistență Socială. Programul a fost introdus în 2017 de Gabriela Firea. Datoria Primăriei Capitalei depășește 10 milioane de lei. 🚀
- Guvernul Italiei, condus de Giorgia Meloni, vrea să blocheze sosirea migranților pe mare până la 6 luni, dacă apar riscuri serioase pentru securitate. Proiectul reînvie ideea centrelor de procesare din Albania, în parteneriat cu Edi Rama. ONG-urile sunt împotrivă, dar Meloni insistă că „granițele Italiei sunt granițele Europei”. 🚀
- ANPIS virează peste 251 milioane lei în avans pentru persoanele cu dizabilități pe 13 februarie. Pe 6 februarie au mai plătit 1,8 miliarde lei pentru ajutoare sociale, inclusiv alocații și indemnizații. Banii ajung pe card sau prin mandat poștal. 🚀
- Un bărbat din Timiș a fost păcălit cu 3.000 de lei de o femeie de 41 de ani din Pârscov, care s-a dat drept o tânără de 20 de ani în depresie. Femeia a inventat o poveste despre un accident rutier și gânduri suicidare. Poliția a aflat că era o escrocherie sentimentală clasică, prin metoda „romance scam”. 🚀
- Primarul Victor Drăgușin din Alexandria cheltuie 115.000 lei din bani publici pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată liceenilor. Contractul a fost dat direct unei firme pentru DJ, cabină de sărutări și covor roșu. PSD și PNL au votat împreună, doar un consilier independent s-a opus. 🚀
- Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de Securitate de la München cu apeluri clare: relația SUA-Europa trebuie „reparată”. El a avertizat că ordinea globală bazată pe reguli a dispărut, iar China și Rusia devin tot mai agresive. Peste 1.000 de delegați participă la conferința din 13-15 februarie 2026, inclusiv Marco Rubio și Zelenski. 🚀
- Ilie Bolojan a spus că România a dat anul trecut Ucrainei cam 50 de milioane de euro, prin NATO. Banii au fost folosiți pentru achiziții de armament. A subliniat că sprijinul e vital pentru siguranța României. 🚀
- Centrul Filia a șters acuzațiile de hărțuire aduse lui Mihai Bendeac, după ce tânăra implicată a spus că momentul a fost inocent. Ea a explicat că a inițiat gestul, fiind emoționată că l-a întâlnit. Bendeac a respins acuzațiile și a cerut să nu se interpreteze greșit situația. 🚀
- Un spaniol care a câștigat 1 milion € la loto în 2022 trebuie să-i dea 100.000 € unui prieten. Instanța a decis că existase o înțelegere verbală între ei. Prietenul a avut dovezi: martori și mesaje WhatsApp. 🚀
- Trei indivizi din Galați au păcălit două bătrâne din Comănești, vânzându-le sacoșe cu carne și pește diferite de cele promise. Au cerut în total 1.300 de lei, pretinzând că sunt vecini. Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore pentru înșelăciune. 🚀
- Campioana la bob Lisa Buckwitz și patinatorii Bart Swings și Viktor Thorup folosesc OnlyFans ca soluție financiară pentru a-și susține cariera. Un sezon de bob costă 50.000 de euro, iar medaliile nu plătesc chiria. Platforma ajunge sponsor de criză, în timp ce CIO câștigă 1,7 miliarde dolari anual și nu plătește sportivii. 🚀
- ANAF, condusă de Adrian Nica, pregătește desființarea a zeci de servicii fiscale locale, considerate prea scumpe și ineficiente. Posturi de conducere vor dispărea, dar angajații vor fi redistribuiți, fără concedieri. Măsura vine pe fondul presiunii bugetare pentru anul 2026. 🚀
- ACI Europe și Airlines for Europe cer suspendarea sistemului EES până în octombrie, din cauza întârzierilor de până la 4 ore în aeroporturi. Olivier Jankovec spune clar: pasagerii non-UE sunt blocați, iar UE ignoră realitatea. Sistemul biometric a crescut cu 70% timpii de procesare în sezon aglomerat. 🚀
- Josef Kopp, ginecolog cu cetățenie germană, a fost condamnat definitiv la 9 ani și 6 luni de închisoare. A fost găsit vinovat pentru patru violuri comise asupra a trei paciente în cabinetul său din București. În plus, trebuie să plătească daune morale de 15.000 euro către două victime. 🚀
- Zoltán Nagy-Jenei, profesor de istorie la liceul maghiar din Baia Mare, e acuzat de abuzuri sexuale și emoționale asupra elevelor dintr-un așa-zis “ordin cavaleresc” fondat de el. Cazurile au început să iasă la lumină în 2024, iar în 2026 poliția a făcut percheziții. Lideri locali și conducerea școlii ar fi știut, dar au preferat să protejeze imaginea instituției. 🚀
- Donald Trump a anulat standardele federale de emisii pentru mașini și camioane și a eliminat regula EPA din 2009 care declara gazele de seră periculoase pentru sănătate. A făcut asta alături de Lee Zeldin și Russ Vought. Spune că e „cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria SUA”. 🚀
- Primăria Sibiu vrea să construiască un cimitir pentru animale de companie de 9,4 milioane lei, între 2026 și 2028. Proiectul include 2.000 de locuri de înhumare, dintre care 233 sunt VIP. Va fi amplasat în zona nord-est, pe dealul Gușteriței. 🚀
- Marcel Ciolacu zice că decizia lui Nicușor Dan de a merge la Consiliul pentru Pace din SUA pe 19 februarie e corectă. Tot el spune că securitatea României depinde de parteneriatul strategic cu Statele Unite. Ciolacu respinge ideea că asta ar tensiona relația cu Uniunea Europeană. 🚀
- Italia a încheiat 2025 cu o datorie publică de 3.095 miliarde euro, în creștere față de 2.967 miliarde în 2024. Datoria rămâne însă sub recordul din noiembrie: 3.125 miliarde euro. Analiștii spun că e greu de redus asta, mai ales că trece de 130% din PIB. 🚀
- Angajatorii ar putea plăti până la 500 lei/lună/angajat pentru pensii ocupaționale și să scadă suma din impozitul pe profit. Măsura nu implică taxe sau contribuții suplimentare pentru angajați și nu reduce veniturile bugetare. Proiectul trebuie aprobat de Parlament și promulgat. 🚀
- În România, doar 47,4% dintre copii au primit prima doză ROR. Între 2024 și 2025, 27.568 de cazuri de rujeolă au fost raportate, majoritatea în România. Din cauza neîncrederii și birocrației, epidemia bate la ușă. 🚀
- Datoria externă a României a ajuns la 227,347 miliarde euro în 2025, cu 23,837 miliarde mai mult față de 2024. Deficitul de cont curent a sărit la 30,127 miliarde euro. Investițiile străine directe au crescut la 8,153 miliarde euro. 🚀
- Activele Blue Air și ale altor firme aflate în dificultate au fost vândute cu 32,5 milioane euro pe o platformă de licitații în 2025. Cea mai mare vânzare: teren și construcții în Sibiu adjudecate cu 7,84 milioane euro. Printre active: carcase Boeing, fostul port Mehedinți și fostul hotel Ramada Brașov. 🚀
- Christine Lagarde de la BCE e împotriva taxelor pe capitalul care iese din Europa spre SUA și vrea stimulente pentru a-l păstra. A spus că 37% dintre companiile europene folosesc deja IA generativă. În 2026 urmează să se lanseze Uniunea de Economii și Investiții a UE. 🚀
- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea un plafon automat al adaosului comercial când inflația sare de 5%. Adrian Negrescu de la Frames zice că ideea sună a Nobel, dar e o capcană economică. Măsura ar lovi fix firmele mici românești și ar putea duce la rafturi goale. 🚀
- 75 de ONG-uri cer UE să respingă proiectul de lege care vizează deportarea migranților fără acte. Planul ar forța medici, profesori și asistenți sociali să raporteze persoane fără documente. Măsurile propuse seamănă cu tacticile ICE din SUA și includ detenții de până la 24 luni. 🚀
- Părintele Dan Damaschin trebuie să plătească 17.000 lei impozit pe ‘Depozitul Faptelor Bune’, un spațiu care nu generează profit, ci adăpostește donații pentru copii și familii sărace. Proiectul e susținut integral prin voluntariat și donații. Preotul critică dur decizia, spunând că statul taxează mila și solidaritatea. 🚀
- Zamfira Melu, o femeie de 86 de ani din Brăila, a fost dată în urmărire națională, după ce judecătorii au decis internarea ei forțată într-o unitate medicală. În 2021, a provocat un incendiu din neglijență, iar expertiza a arătat că suferă de demență Alzheimer. Deși are discernământul abolit, autoritățile o consideră un pericol public. 🚀
- Un român de 27 de ani a furat aproximativ 200.000 de euro dintr-un han din Unken, Austria, unde lucra ca casier din 2018. Timp de ani, lua câte 1.000 de euro pe zi, spunând că e dependent de jocuri de noroc. Acum e cercetat penal pentru delapidare, dar e încă în libertate. 🚀
🛒 e-commerce
- Frații Pavăl, cei care dețin Dedeman,au cumpărat Carrefour România. Este parte din strategia de reorganizare globală anunțată de Carrefour pentru 2025.
- MrBeast vrea să cumpere banca online Step, care are peste 7 milioane de clienți și a atras 500 milioane dolari din 2018. Prin această mișcare, Jimmy Donaldson intră puternic în lumea serviciilor financiare. Beast Industries a fost evaluată recent la 5 miliarde dolari și a primit 200 milioane de la Bitmine. 🚀
- O firmă a adus 12.400 kg de fructe din Egipt, dar le-a ambalat ca fiind din Grecia, ca să ascundă pesticidele peste limita legală. Produsele au ajuns la raft printr-un lanț de hypermarketuri. Poliția a făcut 8 percheziții în București, Ilfov și Ialomița. 🚀
- România a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului: -0,2% în T3 și -1,9% în T4 din 2025. Adrian Codirlașu de la CFA România spune clar: ‘Economia nu merge bine și va fi greu de ieșit din asta’. Principalul vinovat? Scăderea consumului, din cauza inflației de 10% și a salariilor care n-au ținut pasul. 🚀
- SUA a dat undă verde pentru Chevron, BP, Shell, Eni și Repsol să reia afacerile petroliere în Venezuela. După embargo-ul din 2019, tranzacțiile vor fi atent supravegheate și guvernate de legislația americană. Trump vrea acum „creștere spectaculoasă” și profituri împărțite cu Caracas. 🚀
- Salariul mediu net din România a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, cu o creștere de 299 lei față de noiembrie. Cele mai mari salarii au fost în extracția de petrol și IT, peste 12.000 lei. Cele mai mici s-au înregistrat în hoteluri și confecții, sub 3.600 lei. 🚀
- SuperBet preia operațiunile și clienții Maxbet, inclusiv filialele din România și Malta. Tranzacția e analizată de Consiliul Concurenței. Grupul SuperBet, susținut cu 1,3 miliarde euro de Blackstone, își continuă expansiunea globală. 🚀
- Vânzările Converse au scăzut cu 30%, iar Nike trece la concedieri masive. În 2024 au fost tăiați deja peste 1.600 de joburi, plus 775 din centrele din SUA. CEO-ul Aaron Cain spune că urmează ‘decizii dificile’, adică și mai mulți pleacă. 🚀
- Statul vrea ca Poșta Română să livreze ziare, indiferent câți abonați există. Noua lege include presa scrisă în serviciul poștal universal. Scopul: acces garantat la informații pentru comunitățile izolate. 🚀
- Poșta Română vrea să închirieze 3.000 de cutii poștale digitale, pentru 14,98 milioane lei, pe 8 ani. Planul sprijină dezvoltarea comerțului online și automatizarea serviciilor 24/7. Colete Online, firmă cu afaceri de 34,27 milioane lei, a contestat prima licitație. 🚀
- ANAF a extins analiza la TVA pentru coletele din afara UE și pregătește controale din martie. Taxa de 25 lei pe colet aduce încasări modeste până acum, dar Fiscul speră la sute de milioane de lei. Shein, Temu și AliExpress ar putea fi afectați serios. 🚀
- Trendyol afișează cifre serioase: 1.500 de selleri români vând în Grecia, generând cu 30% mai mult business. În doar două săptămâni, 1.300 de comercianți români au intrat pe piața din Bulgaria. Compania turcă, evaluată la 10 miliarde dolari, face din România hub regional de e-commerce. 🚀
- AnimaWings bagă reduceri de 50% la bilete pe curse din 8 orașe românești spre destinații din Europa și Orientul Mijlociu, inclusiv Paris, Dubai și Heraklion. Promoția e valabilă între 11 și 16 februarie 2026, pentru zboruri din martie până în iunie. Prețurile încep de la 29.16 euro pentru un București-Munchen dus-întors. 🚀
- Yazaki a început să trimită preavize de concediere unora dintre angajații fabricii din Brăila, dar nu a anunțat concedieri colective. O parte dintre aceștia au primit și plăți compensatorii. În 2024, Yazaki România a raportat venituri de 1,2 miliarde lei și un profit de 20 milioane lei. 🚀
- McDonald’s regândește meniul în SUA pentru cei care iau Ozempic sau Wegovy – medicamente anti-apetit folosite de 10% din populație. În România, McDonald’s are 114 restaurante în 34 de orașe și peste 7.000 de angajați. Lanțul e operat la noi de Premier Capital, parte din Hili Ventures (Malta). 🚀
- Inflația anuală a fost de 9,6% în ianuarie 2026, față de 9,7% în decembrie 2025. Christian Năsulea și Adrian Negrescu avertizează că presiunile rămân și scăderea reală a prețurilor se lasă așteptată. Energia electrică s-a scumpit cu peste 59%, iar serviciile cu 11,59%. 🚀
- Comisia Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Marile branduri trebuie să găsească soluții în loc să ardă stocurile. La Oradea, o fabrică reduce risipa cu tehnologie modernă și comenzi precise. 🚀
- Zece familii au pierdut 40.000 € după ce au plătit vacanțe exotice printr-o agenție din Ilfov care nu a făcut nicio rezervare. Managerul a promis returnarea banilor, dar până acum oamenii au rămas fără concediu și fără bani. Poliția avertizează că sunt peste 100 de persoane afectate. 🚀
- Radu Savopol a dus 5 to go în Irlanda, cu prima cafenea deschisă pe 12 februarie. O cafea costă de la 2 euro, iar rețeaua vrea 800 de locații până în 2026. În 2025, cifra de afaceri a sărit la 65 milioane euro. 🚀
- Sika, gigantul elvețian cu vânzări de 11,76 miliarde CHF, cumpără fabrica Akkim din Ploiești. Uzina are afaceri de 248,2 milioane lei și profit de 28,4 milioane lei. Finalizarea tranzacției e așteptată în al treilea trimestru din 2026. 🚀
- Anders Holch Povlsen, miliardarul danez cu 13,5 miliarde dolari avere, aduce lanțul de retail Normal în România. Primul magazin se va deschide în București, marcând extinderea brandului în Europa Centrală și de Est. Normal concurează local cu DM, BIPA și Action, mizând pe prețuri mici. 🚀
- Familia Umbrărescu vrea să cumpere activele ArcelorMittal Hunedoara prin UMB Steel, într-o tranzacție de 12,5 milioane euro. Consiliul Concurenței analizează dacă treaba e ok pe piață. Fabrica are peste 2 milioane mp de teren, dar nu mai produce din 2023. 🚀
- Tot mai mulți români fac mii de lei vânzând haine și obiecte vechi online. Unii au câștigat până la 10.000 de lei în 3 ani doar din „vechituri”. Comerțul online second-hand ia locul târgurilor tradiționale. 🚀
- Uber aduce din nou Uber Eats în România, la 6 ani după retragere. Vrea să câștige 1 miliard dolari suplimentar în 3 ani extinzând livrările în 7 țări UE. În 2024, Uber România a avut un profit net de 1,15 milioane lei. 🚀
- Omniasig Vienna Insurance Group a intrat în acţionariatul PAID România, consolidând structura acționarilor. PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Noua formulă exclude entități în faliment și aduce mai multă stabilitate pieței. 🚀
- Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic în România, dintre care 15 în București. Cătălin Scarlat și Feliciu Paraschiv spun că hoții profită de casele self-pay și fură în special dulciuri, băuturi și produse revandabile. Comercianții investesc în camere video și casete anti-furt pentru a limita pagubele. 🚀
🤳 social media
- Rusia vrea să blocheze complet WhatsApp, care are peste 100 de milioane de utilizatori în țară. Scopul: să-i mute pe toți pe aplicația locală Max, susținută de stat. Mișcarea face parte din planul de a construi un „internet suveran”, mai ușor de controlat. 🚀
- Portugalia a aprobat o lege care interzice complet accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, iar cei între 13 și 16 ani vor avea nevoie de acord parental verificat. Sistemul va folosi „cheia mobilă digitală” pentru identificare. Măsuri similare sunt în pregătire și în Franța, Danemarca, Italia și Spania. 🚀
- Khaby Lame și-a vândut compania Step Distinctive Limited pentru 975 de milioane de dolari către Rich Sparkle Holdings. Firma cumpărătoare vrea să transforme brandul Lame într-o mașină globală de 4 miliarde dolari pe an. Khaby rămâne la conducere și devine acționar majoritar. 🚀
- YouTube a lansat 10 noi pachete TV mai ieftine ca să atragă abonați. Planul principal costă 82,99 dolari, dar acum există opțiuni precum Sports Plan la 64,99 dolari și Sports + News la 71,99 dolari. YouTube vrea să crească veniturile din abonamente într-un business de 60 miliarde dolari. 🚀
- TikTok US lansează Local Feed în America, după scandalul cu politica de confidențialitate. Funcția ajută utilizatorii să găsească conținut local – de la restaurante la afaceri mici. Ideea circula din 2022 în Asia și Europa, dar acum se implementează oficial în SUA. 🚀
- YouTube introduce auto-captions când dai pe mut, funcție AI care animă pozele în Shorts și playlist-uri generate de AI pentru abonații YouTube Music. Noile funcții sunt disponibile global, dar nu în UE, Elveția și UK. E o mișcare clară spre AI și mai multe abonamente Premium. 🚀
- ByteDance a lansat Seedance 2.0, un nou tool AI video ultra-realistic, în Beta pe platforma Jimeng AI. Meta vrea să bage 600 miliarde $ în infrastructură AI, OpenAI merge și mai sus: 1.4 trilioane $ în 8 ani. Dacă TikTok integrează Seedance, Meta și X au o problemă mare. 🚀
📱 internet & tehnologie
- În 2026, România va depăși pentru prima oară 110.000 de înmatriculări de mașini electrificate, în creștere cu 28% față de 2025. Full hybrid-urile vor domina, cu 40% creștere, în timp ce motoarele pe benzină și motorină scad dramatic. Dan Vardie de la APIA dă vina pe taxele greșite și lipsa de predictibilitate. 🚀
- Hackerii de la Anna’s Archive au spart Spotify în decembrie 2025 și au copiat 86 de milioane de melodii. Până acum, au publicat online 2,8 milioane de piese, adică 6 TB de muzică. Marii giganți Universal, Sony și Warner au intentat proces, dar hackerii merg înainte. 🚀
- Orange lansează în România Net Fix 5G+, internet fix pentru acasă, fără cabluri, la 1,5 Gbps. E plug-and-play, costă 18 euro/lună + TVA și include router 5G+. În prima lună, clienții nu plătesc nimic. 🚀
- Senatorul USR Ciprian Rus vrea să creeze un Sistem Unic de Design Digital pentru ca toate site-urile statului să arate și să funcționeze la fel. Inițiativa promite simplitate și predictibilitate pentru cetățeni, fără schimbări de interfață de la instituție la instituție. Proiectul poate reduce costurile și accelera digitalizarea administrației. 🚀
- Tot mai mulți oameni încarcă poze personale și date pe ChatGPT pentru caricaturi AI. Specialiști precum Bob Long și Charlotte Wilson avertizează că imaginile pot ajunge la fraudatori care fac conturi false. OpenAI păstrează imaginile și le poate folosi la antrenarea IA. 🚀
- China obligă, din 1 iulie 2026, ca toate mașinile noi să aibă comenzi fizice pentru funcțiile critice, ca luminile sau ștergătoarele. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației vrea să reducă problemele de siguranță cauzate de ecranele tactile. Măsura lovește direct stilul Tesla, care a renunțat la butoane pentru a face economii. 🚀
- AI-ul Claude de la Anthropic a fost folosit de Pentagon, prin Palantir, în timpul unei operațiuni care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro. Deși contractul cu guvernul SUA e de 200 de milioane dolari, Anthropic riscă să-l piardă din cauza conflictului de utilizare. Armata vrea acces mai relaxat la AI, chiar dacă încalcă regulile impuse de producători. 🚀
- ROBOR la 3 luni a rămas la 5,83%, iar cel la 6 luni e tot la 5,88%. Indicele IRCC e 5,68% pentru T1 2026 și va scădea ușor la 5,67%. Asta înseamnă rate stabile pentru mulți români cu credite în lei. 🚀
- ANIS lansează Summitul Internațional 2026 la București, pe fondul unui paradox: IT-ul aduce 7% din PIB, dar doar 5% din firme folosesc AI. Evenimentul vrea să schimbe cursul, ducând focusul de la creștere pe volum la inovare. Înscrierile la Gala Premiilor IT sunt deschise până pe 15 martie 2026. 🚀
- Doi preoți egipteni, Nes-Min și Nes-Hor, care au trăit acum peste 2.200 de ani, au fost scanați cu un CT modern în Los Angeles. Trupurile lor, aflate în sarcofage de 90 kg, au dezvăluit detalii uimitoare, ca pleoapele sau buzele. Radiologia de la Keck Medicine of USC i-a făcut să pară din nou vii. 🚀
- O fată de 17 ani din Ialomița i-a cerut altei adolescente din Buzău două telefoane „pentru un ritual de dezlegat vrăji”. Apoi a dispărut cu ele, blocând orice contact. Poliția a recuperat prejudiciul și o cercetează pentru înșelăciune. 🚀
🛠️ utile
- Roxana Kasai, șefa AJOFM Timiș, răspunde personal pe WhatsApp la întrebările șomerilor. Numărul 0736 360 609 e deja activ și ajută cu acte și înscrieri. Scopul e să se economisească timp și energie pentru lucruri simple. 🚀
- La Oradea se deschide un centru de limbă chineză, susținut de Institutul Confucius din Cluj. Aproximativ 80 de elevi de la două licee vor învăța chineza în săli dotate modern. Finanțarea vine integral din partea Institutului Confucius, controlat de statul chinez. 🚀
- STS a lansat o aplicație care permite apel video la 112 și trimiterea de mesaje, poze și pictograme. Sistemul e testat în București și Ilfov și vine cu localizare automată, chiar și pe telefoane non-smart. Soluția e gândită pentru persoanele cu deficiențe de auz, dar e utilă pentru toți în caz de urgență. 🚀
- Spitalul Universitar de Urgență București a deschis un centru de radioterapie oncologică, construit într-un spațiu subteran high-tech de 1.440 mp. Investiția de 77 milioane lei include două acceleratoare, CT, RMN și buncăr de brahiterapie. Proiectul a fost început în 2020 și ridică standardele în tratamentul cancerului. 🚀
- Danubius Exim a dezvoltat case de marcat inteligente, criptate și conectate la ANAF, deja folosite în toată România. Din 2026, bonurile fiscale vor avea QR code, dar nu necesită echipamente noi. Sistemul actual e sigur, digital și gândit pentru nevoile reale ale comercianților. 🚀
- CFR anulează circa 40 de trenuri între 16.02–01.03.2026 pe ruta București–Timișoara. Circulația e oprită pentru lucrări la viaductul Cârcea, grav avariat în 2018. Pasagerii vor fi transbordați cu microbuze între Craiova și Leu (25 km). 🚀
- Medicul de familie poate da maximum 28 de zile concediu medical pe an, începând din prima zi de boală. Cele 7 zile inițiale se dau în două etape: prima de până la 4 zile. Prelungirile trebuie făcute doar de un medic specialist, în ambulatoriu sau spital. 🚀
- Wizz Air a lansat Wizz Link, o platformă digitală creată cu Dohop, care permite rezervarea călătoriilor cu mai multe zboruri într-o singură tranzacție. Se pot accesa 8.000 de combinații noi de destinații, inclusiv Londra, Budapesta sau București. Pasagerii economisesc timp și pot cumpăra servicii extra pe toate segmentele deodată. 🚀
- TikTok caută în București specialiști QA pentru conținut, pe contracte de 12 luni, dar nu îi angajează direct. Românii vor lucra printr-un agent de muncă temporară. Jobul implică monitorizarea conținutului în franceză, germană, italiană sau arabă. 🚀
