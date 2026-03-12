Concedii medicale rapid, mega reduceri, cică avem buget, petrolul crește, prețuri noi la telefonie mobilă, amenzi ITM
⚖️ juridic
-
-
- Un polițist de 28 de ani din București, agent principal și șef de schimb la Arestul Preventiv nr. 2, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. În iulie 2025, a cerut și a primit 700 lei ca să bage o femeie în centru pentru o „vizită intimă” în afara regulilor. Banii au venit în două tranșe între 16.07.2025 și 25.07.2025, iar dosarul a ajuns la Tribunalul București.
- Legea Bolojan a dus la 367 de demisii din învățământul preuniversitar între septembrie–decembrie 2025. Ministerul Educației spune că 253 erau angajați pe perioadă determinată/„viabilitatea postului”, iar 114 erau titulari și debutanți. Pentru 2025–2026, 56 de profesori lucrează cu normă incompletă (45 titulari/debutanți + 11 pe „viabilitatea postului”).
- CCR a amânat pentru 25 martie discuția pe sesizarea lui Nicușor Dan despre „Legea Novak”. Legea cere ca minimum 40% dintre sportivii din echipele din competițiile naționale oficiale să fie români. Nicușor Dan zice că e discriminatorie și încalcă libera circulație în UE; 7 cluburi din SuperLigă au cerut oprirea ei.
- Un angajator din Târgu Jiu a luat amendă de 90.000 lei pentru că a întârziat salariile cu peste o lună. ITM Gorj a făcut 63 de controale și a dat 33 de sancțiuni, în total 322.500 lei. Au mai impus 87 de măsuri obligatorii, zice purtătorul de cuvânt Bianca Văcaru.
- Senatul a votat un amendament care face excepții de la „neplata primei zile” de concediu medical, cu 72 „pentru”, 2 „contra” și 8 abțineri. Prima zi va fi plătită integral pentru maternitate, risc maternal, pacienți din programele naționale de sănătate și pentru cei internați. Amendamentul e semnat inclusiv de Nicoleta Pauliuc (PNL) și Adrian Streinu-Cercel (PSD), iar proiectul merge la Camera Deputaților (decizională).
- Guvernul împinge un proiect care interzice Gmail, Yahoo și Outlook pentru corespondența oficială, după ce peste 67% din UAT-uri le folosesc acum. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) face SNCE + Registrul RNAEO, cu adrese oficiale pe „.gov.ro”, „.ro” și „e-adm.ro” (gestionat de STS). Instituțiile au 12 luni să treacă pe e-mail oficial; altfel vin amenzi: 5.000–10.000 lei (neînregistrare/auto-reply) și 1.000–3.000 lei (folosire e-mail comercial).
- 🇪🇺Comisia Europeană a prezentat oficial pe 4 martie 2026 propunerea legislativă pentru Industrial Accelerator Act, parte a strategiei europene Clean Industrial Deal.
- Guvernul a introdus prin OUG 8/2026 o bonificație de 3% din impozitul pe venit, dar doar pentru ce declari în Declarația Unică (formular 212). Anamaria Chiru zice clar: proprietarii care închiriază spații către firme NU primesc 3%, fiindcă impozitul pe chirie e reținut la sursă de chiriaș. Practic, bonusul merge la PFA/activități independente, chirii pe cont propriu, crypto etc., iar la cei cu reținere la sursă statul zice „deja am banii”.
- Guvernul schimbă regula la SRL-uri: cesiunea părților sociale devine opozabilă la ANAF pentru orice asociat, nu doar pentru cel cu „control”. Dacă firma are datorii fiscale, transferul nu mai merge „pe tăcute”: trebuie notificat organul fiscal și, la nevoie, pui garanții. Ordonanța taie „Notificarea de conformare RO e-TVA” și suspendă până la 31 decembrie 2026 comunicarea clasei de risc fiscal la cerere.
- Alexandru Nazare a anunțat că România dă tratament fiscal avantajos pentru pensiile paneuropene (PEPP) și cele ocupaționale. Contribuțiile la PEPP devin deductibile până la 400 euro/an din 1 martie 2026, ca la Pilonul III. Deducerea totală poate ajunge la 800 euro/an (400 euro angajat + 400 euro angajator), iar Pilonul II are peste 8,3 milioane participanți.
- Tribunalul UE a decis că băutura Strongbow a Heineken România se încadrează la cidru, deci acciza rămâne 0 în România. ANAF voia reclasificare pentru că 48%–53% din alcool venea din alte plante, deși produsul avea 25% suc de mere fermentat. Hotărârea zice clar: nu există prag minim de alcool din mere; contează gustul/mirosul și destinația comercială în toată UE.
- AUR rămâne pe 1, dar coboară la 38% (de la 40,9% în ianuarie 2026). În scenariul „sigur merg la vot” (53,8% din eșantion), AUR ia 38,6%, PSD 16,9%, PNL 13,9%, USR 13,4%. INSCOP (Remus Ștefureac) zice că diferențele rămân stabile; sondaj 2–6 martie 2026, 1.100 persoane, eroare ±3%.
- Curtea de Apel București a respins aproape toate cererile lui Călin Georgescu și ale celorlalți 21 de inculpați din dosarul Ciolpani. Instanța a anulat declarațiile de „martor” date de 17 inculpați în decembrie 2024 și le-a scos din dosar. Parchetul General are 5 zile să spună dacă merge în judecată cu ce a rămas sau cere refacerea urmăririi penale.
- Parlamentarii pregătesc o regulă nouă: facturile de telecom cu tarife în euro se convertesc în lei doar la cursul BNR (ora 13:00), din ziua lucrătoare precedentă emiterii. Acum, Vodafone și Orange folosesc cursul de vânzare ING, Telekom folosește ING pentru persoane juridice, iar DIGI aplică deja cursul BNR. Inițiatorii zic că diferențele îi costă pe utilizatori cam 1–2%, iar ANCOM a dat în 2024 amenzi de peste 2,5 milioane lei după 4.200+ controale.
- Zeci de șoferi de ride-sharing au tras pe dreapta la Brașov, supărați că tarifele au scăzut. Bogdan zice că „cursa minimă” a ajuns la 7,50 lei net, în timp ce combustibilul a trecut de 8 lei/litru. Șoferii cer cursă minimă 14 lei net și reducerea distanței minime la 3 km (de la 4 km), altfel nu mai ies în trafic.
- Parlamentul a amânat votul de marți, ora 13:00, pentru Avocatul Poporului, 6 membri CNCD și un consilier la Curtea de Conturi. Mandatul Renatei Weber a expirat în iunie 2024, iar noul Avocat al Poporului ar fi ales pe 5 ani, funcția fiind negociată pentru USR. USR o propune pe Roxana Rizoiu, dar Sorin Grindeanu (PSD) zice „nu” cât timp are pensie specială, iar Ștefan Pălărie cere numirea „săptămâna asta”.
-
🕵️ interesante
-
-
- La final de 2025, Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, investiga 3.602 cazuri (+35% vs 2024), cu prejudicii estimate la 67,27 miliarde euro. Două treimi din gaură (45,01 miliarde euro) vin din fraude pe venituri: TVA și vamă, cu 981 de cazuri active. Pe PNRR/RRF sunt 512 cazuri active (+66,7%), iar în România s-au deschis 34 investigații pe fondurile PNNR. 🚀
- Marco Rubio zice că SUA a lovit ținte iraniene preventiv, ca să-și protejeze trupele. Atacurile SUA și Israelului din 28 februarie au vizat rachete și infrastructură militară; pe 2 martie Rubio a vorbit de „amenințare iminentă”. Abbas Araqchi a reacționat pe 3 martie, iar Donald Trump avertizează că urmează un „val masiv” de atacuri. 🚀
- Vaticanul, prin Comisia Teologică Internațională, a avertizat miercuri cei 1,4 miliarde de catolici să nu alunece în „cultul corpului” prin chirurgie estetică. Textul aprobat de papa Leon al XIV-lea zice clar: Isus vă iubește și cu riduri, iar operațiile făcute din vanitate împing spre o „siluetă perfectă” nerealistă. Documentul mai trage un semnal de alarmă și despre inteligența artificială și implanturi mecanice, care pot duce la oameni tip „cyborgi”.
- În 2024, din 143.637 de nașteri în România, 13.018 au fost la adolescente 15–19 ani și 601 la mame sub 15 ani. Salvați Copiii, prin Gabriela Alexandrescu, spune că legea și accesul la educație sexuală au eșuat și cere „Educație pentru sănătate” obligatorie din grădiniță. Mureș are cele mai multe nașteri sub 15 ani (60), iar în topul 15–19 ani conduce tot Mureș (813); există și cazuri de a 2-a naștere la 23 de mame sub 15 ani.
- Un bărbat de 51 de ani din Ciofrângeni a fost reținut marți, 3 martie, după ce a fost prins a 4-a oară la volan cu permisul suspendat. Polițiștii l-au oprit pe bulevardul Dacia din Mioveni, iar verificările au arătat abateri și pe 1 mai 2025, 13 august 2025 și 16 octombrie 2025. Acum are dosar penal pentru conducere fără drept și a fost reținut 24 de ore, urmând să ajungă pe 4 martie la procurori.
- United Airlines a băgat la „reguli de siguranță” obligația de a folosi căști pentru audio/video în avion. Din 27 februarie, compania poate refuza transportul sau poate da jos pasagerii fără căști și chiar să le dea interdicție permanentă. United a transportat peste 181 de milioane de pasageri anul trecut și zice că poate oferi căști gratuite, dacă are disponibile.
- Niște „reprezentanți” ai unei firme au păcălit alte companii cu identități false. Între iulie 2024 – iulie 2025 au luat materiale de construcții și autoturisme pe bilete la ordin, fără bani în conturi la scadență. Prejudiciu estimat: 3.656.000 lei; Poliția Capitalei a făcut 8 percheziții în București, Ilfov și Vrancea și i-a dus pe suspecți la audieri.
- CNAS ar urma să plătească indemnizațiile de concediu medical în maximum 90 de zile de la acte, altfel intră penalități de 0,01% pe zi. Guvernul a alocat recent 1 miliard lei, dar restanțele la concedii medicale erau de peste 5 miliarde lei. Din 1 februarie (mecanism 1 februarie 2026–31 decembrie 2027), prima zi nu se mai plătește, angajatorul acoperă zilele 2–6, iar FNUASS din ziua 7.
- În 2025, o rețea din București a ajutat oameni fără job sau cu venituri mici să ia credite cu acte false. Au băgat în bazele ANAF informații nereale și au „fabricat” contracte de muncă prin 6 firme controlate în fapt. Dosarul are 15 persoane: 4 arestate preventiv 30 de zile și 11 sub control judiciar 60 de zile.
- Tribunalul Vaslui a decis ca familia unei fetițe de 4 ani, decedată acum 12 ani la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, să primească 400.000 euro daune morale. Banii îi plătesc în solidar medicul pediatru Bianu Paraschiv Floreta și Spitalul Huși; în primă instanță fuseseră 240.000 euro. Părinții Bedregeanu Daniel și Bedregeanu Cerasela primesc câte 125.000 euro fiecare; decizia nu e definitivă.
- Tramvaiul 5 a revenit duminică după 2 ani, cu traseu extins Aeroport Băneasa–Terminal Pantelimon, a anunțat PMB. Pe zile lucrătoare circulă 22 de tramvaie (la 5–7 minute), iar în weekend 12 (la 10 minute). Reabilitarea a costat 140 milioane lei; Ciprian Ciucu zice că traseul normal revine în ~1,5 ani.
- Ciprian Ciucu vrea să taie gratuitățile la parcările din București, că sistemul a devenit scump și inutil. Acum ai 100.000 de mașini cu gratuități pe doar 40.000 de locuri, inclusiv peste 5.000–6.000 de mașini ale presei. La persoane cu handicap păstrează gratuitatea, dar limitat la 4% din locuri, cum cere legea.
- Cătălin Predoiu s-a văzut pe 20 februarie la Washington cu Kristi Noem (DHS) ca să împingă dosarul Visa Waiver. România are deja operaționalizat Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și ATS-G, adică dă SUA acces la date biometrice (amprente, scanare facială). UE a deschis negocieri abia în decembrie 2025, iar SUA vrea acorduri EBSP funcționale până la 31 decembrie 2026; România, Bulgaria și Cipru sunt încă în afara Visa Waiver.
- USR își împinge omul la vârful ONJN, instituția care supraveghează piața jocurilor de noroc. Diana Stoica (deputat USR din 2024) e în cărți pentru șefie, iar acum ONJN e condus de avocatul Vlad Soare. Între timp, Slatina vrea să interzică păcănelele: primarul Mario De Mezzo le scoate treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile.
- Guvernul a pus pe listă instituțiile care coordonează și controlează fondurile SAFE pentru înarmare. Cancelaria prim-ministrului supervizează planul și negociază cu Comisia Europeană, iar Ministerul Finanțelor semnează împrumutul din Regulamentul (UE) 2025/1106. În achiziții intră MApN, MAI, SRI, STS, SIE, SPP, MTI și ANP, iar ARCTIS monitorizează obligațiile de cooperare.
- O femeie de afaceri din județul Alba a fost păcălită de escroci care s-au dat drept autorități fiscale. I-au promis o rambursare de la stat și au convins-o să le dea acces la telefon și laptop. Au transferat peste 1,6 milioane lei (aprox. 300.000 euro) din contul firmei, iar acum poliția investighează.
- PSD, condus de Sorin Grindeanu, încă nu spune dacă votează bugetul pe 2026. Decizia vine abia peste o săptămână, după o reuniune extinsă duminică, pentru că Ministerul Finanțelor nu poate acoperi toate măsurile de sprijin. Grindeanu critică „deducerea de 400 de euro pe bursă” și lasă deschisă evaluarea guvernării din ultimele 9 luni, inclusiv scenariul cu Ilie Bolojan și presiunea lui Nicușor Dan pentru buget în martie.
- Vasile Iulian Dulap (37 de ani) a încercat în 2024 să jefuiască o agenție BCR din Iași cu un pistol de jucărie. I-a amenințat pe cei 3 angajați timp de 10 minute, dar a plecat când a văzut că nu erau bani cash și nu puteau deschide ATM-urile. Curtea de Apel l-a condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare.
- Kaja Kallas le-a spus diplomaților UE la Bruxelles că extinderea trebuie accelerată, cu Ucraina, Moldova și Muntenegru în prim-plan. Ținta discutată: finalizarea negocierilor cu Ucraina până la sfârșitul lui 2027, chiar dacă tratatul poate dura mai mult. Statele membre au respins ideea de noi membri cu „privilegii limitate”, iar Kallas zice că extinderea e „antidot” contra imperialismului rus.
- BCE zice să ai acasă 70–100 EUR de persoană, ca să te ții 72 de ore pe linia de plutire în caz de șoc (război, pană de curent, atac cibernetic). În pana de curent din Spania (aprilie 2025), e-commerce a picat cu 54% și plățile cu cardul cu 42%, dar cash-ul a mers mai departe. Juan Carlos Galindo avertizează: doar 10–20% din bani există fizic, deci la panică băncile pot limita retragerile temporar.
- AUR a depus o inițiativă ca TVA la carburanți să scadă de la 21% la 5% pentru primele 3 luni. Din luna a 4-a, TVA ar reveni la 9%, iar Florin Popovici zice că asta taie inflația cu 0,8–2 pp și urcă PIB-ul cu 0,5–0,8%. El avertizează că fără intervenție inflația poate crește cu 12–14%, ratele la credite cu 200–400 lei, iar dacă barilul ajunge la 120 dolari pierderile pot fi 8–10 miliarde; AUR cere Guvernului Bolojan să nu blocheze proiectul.
- O tânără de 27 de ani din Napoli și-a văzut gențile de lux la vânzare într-un magazin vintage. Gențile îi fuseseră furate la mijlocul lui februarie, iar ea l-a reclamat pe iubitul ei de 28 de ani. Carabinierii au găsit actul lui pe bonuri, iar vânzarea celor 4 genți era cam 4.000 €.
- Coaliția a decis ca Ministerul Finanțelor să publice bugetul pe 2026 cel târziu marți. Proiectul pune 165,8 mld. lei la investiții (peste 8% din PIB), față de 138 mld. lei în 2025. Venituri 738 mld. lei, cheltuieli 865 mld. lei, deficit 127,7 mld. lei (6,2%); PSD cu Sorin Grindeanu decide duminică dacă îl susține.
-
🛒 e-commerce
-
-
- Eurovision 2026 la Viena a vândut 90.000 de bilete în câteva minute; Marea Finală s-a epuizat în 14 minute. TVR a votat revenirea României la Eurovision, după pauza din 2024, iar piesa menționată e „Choke Me”. Ultima participare (2023) a costat 400.000 euro, iar Theodor Andrei a luat zero puncte.
- Din 1 aprilie 2026, Sameday crește tarifele cu 9,7%, pe fondul costurilor mai mari la salarii, chirii, utilități și RCA. Compania zice că inflația a fost 9,7% (decembrie 2025 vs decembrie 2024) și salariul minim a urcat cu 9,45%. În paralel, Sameday (94,5156% deținută de Dante International) împinge preluarea Cargus și negociază angajamente cu Consiliul Concurenței.
- Robert Anghel e noul CEO la Salt Bank, banca digitală a grupului Banca Transilvania. Gabriela Nistor predă ștafeta după un proces pregătit și rămâne în board. Salt a fost relansată în aprilie 2024 și are ~700.000 de utilizatori + peste 420 angajați (31% IT).
- Poșta Română pregătește un centru logistic nou, cu buget estimat la 29,2 milioane lei (fără TVA). S-au înscris 6 oferte: Wincon și 5 asocieri, inclusiv Prima Construct, Mithras Build, Stef Edil CDP, SSAB-AG și P.S.B. Habitat. Contractul are termen de 12 luni de la atribuire, iar ofertele se deschid în prima parte a lunii februarie.
- Banca Mondială zice că România a urcat la aproape 80% din media UE la puterea de cumpărare. Antonella Bassani (vicepreședinte BM Europa și Asia Centrală) avertizează: vechiul model de creștere nu mai ține pasul. În 2024, salariul mediu anual brut e ~21.108 euro vs ~39.808 euro în UE, deși deficitul a scăzut de la 9,3% (2024) la ~6% din PIB (2026).
- COTAR îi cere Guvernului să taie cel puțin la jumătate accizele la benzină și motorină, ca să evite o criză economică. Ministrul Energiei a vorbit de scenariul „10 lei/litru” dacă petrolul trece de 110 dolari/baril, apoi s-a contrazis în 24 de ore. Acciza la motorină a fost 466 euro/1.000 litri (2.317,59 lei), iar la benzină a urcat la 2.528 lei/1.000 litri de la 1 ianuarie 2025.
- Grampet, grupul lui Gruia Stoica, a înființat operatorul de pasageri Leon Railways, cu sediul în Sectorul 1. Firma e administrată de Marius Mihai, iar încă nu e clar când începe efectiv transportul de călători și cu ce trenuri. Grampet are trenul diesel românesc „Leon” și a adus rame IC4 din Danemarca (2005–2013), cam 200 de locuri.
- Revolut pune marketingul și growth-ul din CEE + Europa de Vest sub Wiktor Stopa, Head of Growth & Marketing. În 2025, cele 9 piețe CEE au ajuns la aproape 17 milioane clienți retail (+3 milioane), adică un client nou la fiecare 10 secunde. România are aproape 5 milioane clienți, iar în CEE top orașe sunt București 730.000 și Budapesta 600.000.
- Războiul din Orientul Mijlociu a blocat livrări de haine pentru Inditex (Zara) pe aeroporturi din Bangladesh și India. Shovon Islam (Sparrow Group) spune că loturi stau pe aeroportul din Dhaka, după suspendarea operațiunilor la Dubai. Peste 50% din marfa aeriană din Bangladesh trece prin Golf; în India e 41%, iar taxele Mumbai–Austria s-au dublat, zice Alexander Nathani (Kira Leder).
- În București au dispărut 52 de automate de lapte crud și au mai rămas doar 17, mai ales în sectoarele 2 și 3. Un producător cu ~800 de vaci zice că le retrage pe toate: laptele crud e ~7 lei/litru, dar în magazine laptele poate coborî și la 5 lei/litru la mărci private. Costurile au explodat (motorină 8 lei/litru), iar el vinde către procesatori tot cu 2 lei/litru, ca acum 7 ani.
- Enterprise Investors intră în 18GYM și ia un pachet minoritar, iar Vlad Ronea rămâne acționar majoritar și CEO. 18GYM (fondat în 2012 de Vlad Ronea și Alexandra Ronea) are 37 de cluburi, ~1.500 mp/locație. În 2025, abonații au crescut cu 40% și veniturile au trecut de 17 milioane euro.
- Auchan România deschide magazinul ATAC Drumul Taberei mâine la ora 10:00, pe format SUPER DISCOUNT. Magazinul are peste 2000 mp și un sortiment de peste 6000 de produse, cu prețuri mai mici la volume de 3/6/12 buc. Locul e fostul Billa/Carrefour Market (Carrefour a cumpărat Billa în 2015), închis din toamna lui 2023, fix lângă Auchan Drumul Taberei.
- Guvernul caută să țină carburanții sub pragul de 10 lei/litru, după scumpirea petrolului la 105–110 $/baril (vârf ~120 $ pe 9 martie). Acum, motorina e ~8,60 lei/litru și benzina a trecut de 8,20 lei/litru; într-o săptămână: +33 bani motorina, +24 bani benzina. Pe masă sunt 3 opțiuni: reducere temporară a accizei, sprijin pentru transportatori și agricultori, plus diversificarea surselor de petrol (mai puțin Orientul Mijlociu).
- Donald Trump a zis pe 9 martie că scumpirea petrolului „pe termen scurt” e un preț mic pentru siguranță și pace. G7 discută să scoată 300–400 milioane barili (25–30% din 1,2 miliarde) din rezervele strategice coordonate de IEA. Brent a sărit la 101,81–108 $/baril, WTI la 101,56 $, iar România pregătește 5 scenarii ca să nu treacă de 10 lei/litru.
- METRO România a ajuns la ~2.700 de magazine LaDoiPași + 65 LaDoiPași Extra și zice că o va extinde substanțial. Rulează logistică serioasă: 26 centre regionale + hub One Roof de 65.000 mp, peste 300 de camioane și >11.000 clienți/zi. În 2024 a urcat la 11,3 miliarde lei cifră de afaceri (+7%), dar a intrat pe pierdere pentru prima dată din 2014.
- Croația plafonează prețurile la carburanți, zice premierul Andrej Plenkovic. Benzina Eurosuper urcă la 1,50 €/litru (fără plafon: 1,55), iar motorina Eurodiesel la 1,55 €/litru (fără plafon: 1,72). După un +25% la cotațiile petrolului din războiul din Orientul Mijlociu, statul plătește ~2 milioane € în 2 săptămâni.
- În ianuarie 2026, România a avut 5.403 firme dizolvate, +47,22% față de ianuarie 2025 (3.670), pe fondul inflației și taxelor crescute sub Guvernul Bolojan. Bucureștiul conduce cu 998 firme (+50,3%), urmat de Constanța 291 (+75,3%), Cluj 273 (+52,51%) și Timiș 248 (+65,33%). Cel mai lovit domeniu: comerț + service auto, cu 1.021 dizolvări; apoi activități profesionale 397, construcții 393 și industrie prelucrătoare 369.
- În 2025, România a ajuns la 99,7 milioane locuri-zile la cazare, iar hotelurile conduc cu 51,1 milioane (51,2%). Surpriza: apartamentele și camerele de închiriat tip Airbnb sunt pe 2 cu 14,4 milioane (14,4%), peste pensiunile agroturistice (13,7%). Cererea scade: sosiri totale -2,4% vs 2024, români -4,6%, dar străinii urcă +8,5%, iar ocuparea totală e doar 29,8%.
- Ungaria, condusă de Viktor Orbán, plafonează din nou prețurile la carburanți, după Croația. De marți, benzina costă max 595 forinți/litru (1,75 $), iar motorina max 615 forinți/litru (1,81 $). Măsura se aplică doar vehiculelor înmatriculate în Ungaria, pe fondul blocării conductei Drujba și al scumpirii țițeiului peste 119 $/baril.
- Mega Image (Ahold Delhaize) absoarbe Profi Rom Food pe 31 martie, iar Profi se dizolvă fără lichidare. Mega Image emite 68,6 milioane părți sociale noi și apare o primă de fuziune de 1,8 miliarde lei (aportul net al Profi). După comasare, retailerul ajunge la active de 8,4 miliarde lei (1,6 miliarde euro), iar angajații Profi se transferă cu aceleași salarii.
-
🤳 social media
-
-
- Vrei să vezi starea cuiva pe WhatsApp fără să apari la vizualizări? Există 4 metode „incognito”. Cea mai simplă: dezactivezi „confirmările citite”, ca persoana să nu vadă că ai intrat. Alternativ, folosești WhatsApp Web în incognito, intri offline (imagine neclară) sau pui „mod avion” înainte să te uiți.
- Meta lasă chatboți AI rivali în WhatsApp în UE, după presiunea Comisiei Europene. WhatsApp are peste 45 milioane de utilizatori în UE, pragul de „Very Large Online Platform”. După update-ul din 15 octombrie și blocajul din 15 ianuarie, Meta acceptă un test de 12 luni.
- X a lansat un buton „Listen” pentru articolele lungi, cu audio generat de Grok (xAI). Poți asculta în timp ce dai scroll sau chiar în background, când schimbi aplicațiile. Nikita Bier zice că X Articles au crescut de 18x în 3 luni, după un premiu de 1 milion $ în ianuarie.
- X a băgat discret un toggle care îți permite să blochezi Grok să-ți „reimagineze” pozele și video-urile încărcate. Mutarea vine după scandalul cu deepfake/nudificare: în ianuarie, Grok genera cam 6.700 imagini/oră „sexually suggestive”. După update-ul din 14 ianuarie și limitarea la utilizatori plătitori, X încă riscă amenzi mari, iar opțiunea asta poate salva milioane de dolari.
-
📱 internet & tehnologie
-
-
- Apple a lansat MacBook Pro cu M5 Pro și M5 Max, plus SSD de 2 ori mai rapid și stocare de la 1TB. MacBook Air primește M5, stocarea urcă de la 256GB la 512GB, iar autonomia ajunge la 18 ore. Prețuri: Air de la 1.100 dolari (+100), Pro cu M5 Pro de la 2.200 dolari (+200), disponibile din 11 martie.
- Apple a anunțat noile cipuri M5 Pro și M5 Max, cu arhitectură Fusion într-un singur cip. Procesorul are 18 nuclee, iar Apple zice că performanța e de 2,5 ori mai mare vs. M1 Pro/M1 Max. GPU-ul urcă până la 40 de nuclee, iar primele device-uri sunt MacBook Pro de 14 inch și 16 inch.
- CEC Bank a lansat CEC app Junior, o aplicație pentru minori care îi introduce în banking modern, cu control clar din partea părinților. Părintele administrează cardul Visa Multicurrency Junior, îl poate înrola în Apple Pay/Google Pay și setează limite zilnice/lunare pentru plăți și retrageri. Activarea vine prin SMS pe telefonul copilului, iar înrolarea se face 100% online sau în sucursale, cu FaceID/TouchID și notificări push la fiecare tranzacție.
- Motorola scoate motorola razr fold: pliabil de 4,55 mm, Snapdragon 8 Gen 5, 16GB RAM, până la 1TB și baterie 6.000 mAh. Camerele rup: 50MP Sony LYTIA 828 + periscop 3x (până la 100x) + ultrawide 50MP, iar DXOMARK îl pune #1 la foldables în America de Nord. razr fold intră din 16 martie la 1.999 euro, iar motorola edge 70 fusion vine din 4 mai la 469 euro cu baterie până la 7.000 mAh și ecran 144Hz.
- Kalinowski și-a dat demisia de la OpenAI după înțelegerea cu armata americană. El zice că OpenAI n-a pus limite clare pentru folosirea AI în „supravegherea americanilor” și „autonomia letală fără supervizare umană”. După ce guvernul SUA a blocat Anthropic ca „risc pentru siguranța națională”, OpenAI s-a grăbit să-i ia locul pentru contracte mari cu statul.
- OpenAI amână a doua oară lansarea „ChatGPT pentru adulți”, programat inițial pentru decembrie. După ținta din primul trimestru al acestui an, compania zice că prioritizează funcționalități mai importante și „personalitatea” chatbot-ului. De data asta, OpenAI nu mai dă nicio dată estimată pentru lansare.
- Visa s-a văzut cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre plăți digitale: beneficii sociale pe card/transfer și carduri comerciale pentru plăți la stat. Cătălin Crețu (Visa) a propus un proiect-pilot într-o instituție publică, dar fără asumări formale din partea autorităților. România are 26 milioane carduri active; plățile cu cardul au urcat la 1,52 miliarde și 189 miliarde lei în S1 2025.
- Cinci chatboți (Copilot, Grok, Meta AI, ChatGPT, Gemini) de la Microsoft, X, Meta, OpenAI și Google au fost testați pe tema cazinourilor online neautorizate. Toți au putut fi împinși ușor să listeze platforme ilegale și să dea tips-uri pentru ocolirea verificărilor anti-spălare și a autoexcluderii GamStop din UK. Doar 2 din 5 au pus avertismente despre riscuri, iar miza e nasoală: fraudă, dependență și chiar sinucideri.
- OpenAI a lansat joi GPT-5.4, cu variantele GPT-5.4 Thinking și GPT-5.4 Pro, promițând performanță „frontieră” pentru joburi serioase. În API, modelul urcă la o fereastră de context de până la 1 milion de tokeni și folosește mai puțini tokeni pentru aceleași sarcini. Pe teste, a scos recorduri (83% la GDPval) și e cu 33% mai puțin probabil să greșească față de GPT-5.2, plus Tool Search pentru apeluri mai rapide și mai ieftine.
- Din 1 ianuarie 2026, modificările la OUG nr. 193/2002 obligă firmele și PFA-urile din Registrul Comerțului să accepte plăți cu cardul/alte mijloace moderne, altfel intră pe radarul ANAF. Refuzul de plată electronică te poate costa 5.000–7.500 lei, iar „neconformarea” (inclusiv lipsă infrastructură/proceduri) sare la 20.000–50.000 lei. Mai apare și „cashback”: avans în numerar la POS până la 500 lei, cu comision max 1% și POS instalat în max 30 zile de la solicitare.
- Un studiu pe 60 de scenarii (aproape 1.000 de răspunsuri) arată că ChatGPT Health a ratat urgențele în 51,6% din cazuri. Într-o simulare, în 84% din cazuri a zis unei femei care se sufoca să-și facă programare, nu să meargă la UPU. Dr. Ashwin Ramaswamy și Alex Ruani avertizează că asta poate duce la vătămări și „decese evitabile”, deși OpenAI zice că îmbunătățește constant modelul.
- Fraudele financiare au explodat: peste 50% implică deja AI, iar furtul de identitate a devenit mult mai greu de detectat. Mastercard a băgat peste 11 miliarde $ în securitate în 5 ani și spune că protejează 159 de miliarde de tranzacții/an. Bartosz Ciolkowski (Mastercard), Marijo Sutlović (OTP Bank) și Geanni Suru (Integrare.ai) zic clar: reacția în primele ore + 2FA și verificarea identității îți pot salva banii.
- Pentagonul a pus Anthropic pe lista neagră ca „risc pentru lanțul de aprovizionare” și a interzis folosirea tehnologiei ei în instituțiile SUA. Anthropic a refuzat să scoată „garanțiile” care blochează arme autonome și supravegherea în masă, riscând un contract de 200 milioane $. După asta, Pentagonul a bătut palma cu OpenAI, iar Sam Altman zice că au aceleași principii despre supraveghere umană și anti-mass surveillance.
- Roxana Mînzatu a anunțat că CE a aprobat transferul de 522 milioane euro ca România să finalizeze 9 spitale noi. Banii au fost mutați din PNRR în Programul Sănătate 2021-2027, iar eligibilitatea s-a extins până la 31 decembrie 2030. Pe listă intră spitale din Oradea, Alba Iulia, Timișoara, Bacău, Argeș, Vaslui, Giurgiu, Pitești și București + 16,1 milioane euro pentru FIV.
-
🛠️ utile
-
-
- Guvernul României a lansat platforma „Fără hârtie” (fara-hartie.gov.ro) ca să raportezi birocrația și lipsa digitalizării. Vicepremierul Oana Gheorghiu zice că strânge date despre ce îi enervează pe oameni și le prioritizează pentru rezolvare. La fiecare 30 de zile, Guvernul ia top 10 probleme și le trimite la instituțiile competente prin CERB.
- La Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni), CNAB a extins de luni controlul pe sosiri non-Schengen. Au apărut încă 2 ghișee și 4 posturi de verificare, ca să scadă timpii de așteptare. Acum sunt 7 ghișee ale Poliției de Frontieră, adică 14 posturi de control, zice Bogdan Mîndrescu.
- NIBIRU, stațiunea nouă între Tuzla și Costinești, se lansează în vara 2026 și a deschis casting internațional de dansatori. Artiștii selectați joacă 46 de zile în plin sezon, cu show-uri făcute special pentru loc. Preselecția online e până pe 8 martie 2026 (23:59), iar castingul live în București e 16–18 martie 2026.
- SPCRPCIV nu mai cere certificatul de cazier judiciar la dosarul pentru obținerea permisului. Verificarea situației juridice se face direct la ghișeu, cu consimțământul tău, deci gata drumuri extra. Rezultatul: cereri procesate mai repede și mai puțină birocrație pentru șoferi.
- Ford Pro a lansat propriul program RABLA pentru companii, ca să-ți înnoiești flota. Oferta acoperă gama Transit și Ford Ranger, gândite pentru muncă grea. Bonus: UniCredit Leasing vine cu dobândă fixă 0% la leasing financiar, prin dealerii Ford Pro din România.
- Haleon România și Salvați Copiii România au lansat campania „Rutina ta zilnică de îngrijire orală”, de Ziua Sănătății Orale (20 martie). Ținta: sprijin direct pentru 18.500 de copii vulnerabili, cu pastă/periuțe și sesiuni despre prevenție. Tu înscrii bonul pe motivesazambesti.ro, iar Haleon donează 1 tub de pastă; caravana cu testări gratuite trece prin 5 orașe (7–8 martie București, până la 4–5 aprilie Iași).
- ANAF face seminare online despre Declarația unică 2026 (Formularul 212), câte 2 ore fiecare. În martie 2026 sunt 8 sesiuni (17–19, 24–27 și 31 martie), cu ore între 10:00 și 12:00. Maxim 500 participanți/seminar, cu teme de la chirii și activități independente până la rezidență fiscală.
- FNGCIMM a lansat INSTANT IMM: Fondul preselectează firmele eligibile și le trimite băncilor cu garanția preaprobată. IMM-urile pot lua credite de investiții de până la 300.000 lei, cu garanție FNGCIMM de 80%, fără ipotecarea activelor. Garanția pentru capital de lucru merge până la 36 de luni, plus posibilă grație de până la 12 luni la investiții.
- Comisia Europeană a actualizat ghidul din 2022 și [a pus pe masă 24 de activități](https://www.edupedu.ro/amprenta-digitala-deepfake-uri-interesele-influencerilor-ai-folosita-pentru-combaterea-falsurilor-activitati-la-clasa-recomandate-de-comisia-europeana-intr-un-ghid-actualizat-pentr…) la clasă contra dezinformării. Copiii învață să-și analizeze amprenta digitală, să prindă conținut fals cu fact-checking și să folosească GenAI fără să înghită tot. În România, un sondaj IRES zice că 78% văd dezinformarea ca amenințare gravă, iar aproape 25% o pun pe locul 1 în Europa.
- MAI a activat pe hub.mai.gov.ro opțiunea să verifici dacă ai permisul suspendat și câte puncte de penalizare ai. Din 6 martie 2026, în „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” vezi și istoricul punctelor. Ceri istoricul pe e-mail, dar îl ridici personal; durează în medie 5 zile lucrătoare (maxim 15).
- Pe 21-22 martie 2026, Salonul Felin Internațional SofistiCAT revine la Sala Palatului din București. Între 10:00 și 17:00, sâmbătă și duminică, vezi peste 250 de pisici din România și din străinătate. Ai concursuri, adopții și experiențe inedite, cu pisici campioane internaționale la un loc.
-
💕 recomandarea avocatoo
-
- Lavazza cafea 1kg la 50 lei nu e rău.
- Prietenele mele de la BeWell Store au reduceri de primăvară de 40%. Run run run.
12 - martie - 2026