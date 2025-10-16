Noi alocari de locuri de parcare

Primăria municipiului Galați informează că, în urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare, din Micro 21 – zona 1 – subzonele A,B,C, Micro 20 – zona 2 – subzonele A,B, Micro 19 – zona 3 – subzona B, Micro 17/18 – zona 4 – subzonele B,C,D,F, Micro 16 – zona 5 – subzona A, Micro 39C – zona 8 – subzona B, Țiglina I – zona 9 – subzona A,C, Țiglina II – zona 10 – subzonele A,B, Mazepa I – zona 16 – zona 19 – subzona A, Port – Strada Dogăriei – zona 20 – subzona A, Parcare – Strada Carnabel – zona 20 – subzona D, a fost publicată lista cererilor declarate admise, în urma etapei de atribuire ce a avut loc în perioada 17 – 29 septembrie 2025.

Lista este disponibilă pe site, în secțiunea Anunțuri parcări de reședință.

În termen de 15 zile, începând din 14 octombrie 2025, solicitanții ale căror cereri au fost declarate admise vor putea achita tariful abonamentului de parcare domiciliu/reședință.

Neachitarea abonamentului în termenul precizat duce la pierderea dreptului asupra locului de parcare atribuit.

Achitarea tarifului pentru abonamentul de parcare de domiciliu/reședință se poate face prin următoarele modalități de plată:

– cu numerar sau cu cardul bancar la sediile Direcției de Taxe, Impozite și alte Venituri Locale;

– on-line pe site-ul https://www.ghiseul.ro;

– la stațiile Self Pay.

Ridicarea abonamentului se va putea face în perioada 20 – 24 octombrie 2025, de la sediul Primăriei Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 54, după achitarea tarifului abonamentului de parcare de domiciliu/reședință.

Abonamentele vor fi valabile începând cu 1 noiembrie 2025.

Program cu publicul în vederea ridicării abonamentului:

– luni, marți, vineri: în intervalul orar 10.00 – 12.00;

– miercuri, joi: în intervalul orar 13.00 – 15.00.