Primele autobuze electrice au sosit la Galaţi

Primele două autobuze electrice din cele 42 de astfel de mijloace de transport cumpărate de către municipalitate cu fonduri prin PNRR au sosit astăzi la Galați. Este vorba despre un autobuz de 12 metri și unul de 10 metri.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Este o premieră pentru orașul nostru. Gălățenii merită tot ce este mai bun și din primul moment am spus că aducem în oraș doar mijloace de transport noi și moderne. Vorbim acum de primele două autobuze electrice cu toate dotările la standarde moderne. În curând vor veni și celelalte 40. Un oraș modern are un transport modern, civilizat, prietenos cu mediul”.

Primăria a achiziționat, cu fonduri prin PNRR, 42 de autobuze electrice în cadrul a două contracte (primul pentru 20 de autobuze de 12 metri și cel de-al doilea pentru 22 de autobuze de 10 metri). Acestea sunt livrate de către SOLARIS BUS & COACH Sp.z.o.o.

Primul contract presupune 20 autobuze electrice în lungime de 12 metri, 4 stații de încărcare rapidă și 8 stații de încărcare lentă, în valoare de 10,94 milioane de euro. Autobuzele sunt marca Solaris tip Urbino 12 electric, cu o capacitate de 74 de pasageri. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza prin intermediul unui pantograf tip inversat, montat pe stația de încărcare rapidă și prin intermediul prizei tip Combo 2. Autobuzele sunt echipate cu un sistem de monitorizare cu trei camere interioare și patru exterioare și sunt dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Pe partea stângă a autobuzului există o secțiune pentru scaunul cu rotile, cu centură de siguranță montată pe peretele lateral. De asemenea, sunt dotate cu echipamente suplimentare dintre care menționăm: instalații de climatizare, sistem de numărare a pasagerilor, router LTE/WiFi, priză de tip NATO pentru încărcarea bateriilor cu voltaj redus. Întregul lot de 20 autobuze va fi livrat până în vara anului viitor. Autobuzele achiziționate vor circula pe traseele 9 și 11.

Al doilea contract presupune 22 autobuze electrice în lungime de 10 metri, 2 stații de încărcare rapidă și 7 stații de încărcare lentă în valoare de 12,75 milioane euro. Autobuzele sunt marca Solaris tip Urbino E9 electric, cu o capacitate de 59 de pasageri. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza prin intermediul unui pantograf tip inversat, montat pe stația de încărcare rapidă și prin intermediul prizei tip Combo 2. Autobuzele sunt echipate cu un sistem de monitorizare cu trei camere interioare și patru exterioare și sunt dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Pe partea stângă a autobuzului există o secțiune pentru scaunul cu rotile, cu centură de siguranță montată pe peretele lateral. De asemenea, sunt dotate cu echipamente suplimentare dintre care menționăm: instalații de climatizare, sistem de numărare a pasagerilor, router LTE/WiFi, priză de tip NATO pentru încărcarea bateriilor cu voltaj redus. Până în primăvara anului viitor, va fi livrat întregul lot de 22 autobuze. Autobuzele achiziționate vor circula pe traseele 20 și 28.

Tot astăzi a sosit și cel de-al doilea tramvai nou din lotul celor 10 achiziționate tot cu fonduri prin PNRR. Este vorba despre tramvaie noi, cu toate dotările moderne, produse în România, în fabrica de la Arad, ASTRA VAGOANE CALATORI SA Arad. Contractul pentru cele 10 tramvaie de 18 metri lungime are o valoare totală de 95,2 milioane lei.