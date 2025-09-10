Procuratura avertizează asupra „spectacolului lamentabil al ambarcațiunilor narcotraficante” și asupra traficului de droguri și migranţi din Algeria

Procuratura Generală a Statului reflectă în raportul său anual prezentat vineri „spectacolul lamentabil și surprinzător al ambarcațiunilor de trafic de droguri” din sudul Spaniei, pe lângă faptul că avertizează asupra proliferării ascunzătorilor cunoscute sub numele de „creșe” utilizate de organizațiile criminale cu dublul scop de a favoriza migrația ilegală și traficul de droguri, „în principal” din Algeria.

Raportul pentru exercițiul financiar 2024, consultat de Europa Press, vizează situația coastei andaluze, abordând în mod specific rezultatele luptei împotriva traficului de droguri. „Andaluzia rămâne una dintre comunitățile autonome cele mai afectate de fenomenul traficului de droguri și, din punct de vedere al vizibilității, este, fără îndoială, comunitatea cu cel mai mare impact ca urmare a spectacolului regretabil și impresionant al utilizării ambarcațiunilor pentru traficul de droguri”, se precizează în acest document. „Spectacolul constant și provocarea adresată forțelor și corpurilor de securitate ale statului – continuă Ministerul Public – pe care traficanții de droguri le pun în scenă prin utilizarea în plină zi a acestor ambarcațiuni de mare viteză, care sunt, în plus, interzise, reprezintă o provocare deschisă la adresa statului, care necesită un răspuns ferm și adecvat”.

Sursa: www.20minutos.es