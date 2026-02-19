Renfe, Iryo și Ouigo restabilesc serviciul de mare viteză între Madrid și Andaluzia, cu întârzieri de aproape o oră și jumătate

Companiile feroviare Renfe, Iryo și Ouigo au restabilit marți serviciul de mare viteză între Madrid și Andaluzia, după finalizarea lucrărilor de reconstrucție a căii ferate în urma accidentului de la Adamuz (Córdoba), soldat cu 46 de morți. Cu toate acestea, primele trenuri programate în dimineața zilei de marți au suferit întârzieri de până la o oră și jumătate față de orarul prevăzut, potrivit informațiilor furnizate de Adif. Trenurile companiei Renfe circulă deja pe traseele Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz și Madrid-Granada-Almería în mod normal, în timp ce traseul Madrid-Málaga nu își va relua funcționarea normală, probabil, până la începutul lunii martie, din cauza întârzierii lucrărilor Adif. În plus, operatorul precizează că pe linia Madrid-Huelva, primul serviciu va fi efectuat cu trenul, cu excepția tronsonului Córdoba-Huelva, care va fi realizat printr-un plan alternativ de transport rutier. La rândul său, Iryo a anunțat că își reia operațiunile comerciale pe linia Madrid-Sevilla cu 14 curse zilnice (7 pe sens) . În cadrul acestui program sunt incluse și serviciile transversale Barcelona-Sevilla cu 4 curse zilnice (2 pe sens) . Directorul general al companiei și o parte din echipa de conducere au însoțit echipajul și călătorii în timpul primei deplasări Madrid-Sevilla. În ceea ce privește compania Ouigo, aceasta a anunțat că își va relua treptat serviciile, după ce primul tren a plecat la ora 6:55 din Atocha cu destinația Sevilla, până când va asigura șase curse zilnice între cele două orașe. În cazul Madrid-Malaga, odată ce va fi pus în funcțiune, Ouigo va opera cele șase curse obișnuite, cu excepția zilelor de marți până joi, când vor fi patru. Cu toate acestea, operațiunile Ouigo vor fi limitate la 75% din activitatea sa anterioară accidentului, astfel încât 25% din servicii vor rămâne neoperate.

Sursa: www.20minutos.es

Foto: Un tren AVE în trecere pe tronsonul de cale ferată complet restaurat, unde a avut loc tragic accidentul din 18 ianuarie trecut, la Adamuz (Córdoba). Pedro Funes – Europa Press