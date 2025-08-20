Restricţii trafic Siderurgistilor și Ștefan cel Mare

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a b-dului Siderurgiștilor (tronson 2) și a străzii Ștefan cel Mare”, începând din 18 august 2025, vor fi instituite restricții de trafic pe b-dul Siderurgiștilor (tronson 2), între Piața Energiei (General) și viaductul aferent Combinatului Siderurgic, precum și pe str. Ștefan cel Mare. Restricțiile se instituie pentru o perioadă de doi ani, pentru lucrările care vizează modernizarea părții carosabile, trotuarelor și căii de rulare a tramvaielor.

Lucrările se vor desfășura etapizat, astfel:

– pe b-dul Siderurgiștilor (tronson 2), între Piața Energiei (General) și viaductul aferent Combinatului Siderurgic, în prima etapă, se va restricționa circulația pe partea stângă, pe direcția de mers către viaduct, traficul urmând a se desfășura pe partea dreaptă, în ambele direcții de deplasare;

– pe str. Ștefan cel Mare, se va închide total circulația autovehiculelor, cu precizarea că, în prima fază se va închide tronsonul cuprins între Cimitirul Evreiesc, până la intersecția cu str. Arcașilor, urmând ca, pe măsură ce lucrările avansează, închiderea să se facă până la intersecția cu b-dul George Coșbuc/str. Alexandru Măcelaru.

Menționăm că va fi permis accesul celor care desfășoară activități economice și au punct de lucru sau sediul pe tronsonul de stradă închis circulației, precum și accesul cortegiilor funerare către cimitire.

Rute ocolitoare recomandate:

1. str. Arcașilor – str. Dumbrava Roșie – str. Traian

2. str. Arcașilor – str. Aleea Meteo – str. Traian

3. str. Vânători – str. Dumbrava Roșie – str. Traian;

4. str. Borzești – str. Dumbrava Roșie – str. Traian;

5. Str. Aprodul Purice – str. Dumbrava Roșie – str. Traian.

Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier, recomandăm folosirea rutelor ocolitoare și precizăm că, atât conducătorii auto cât și pietonii, au obligația de a respecta semnalizarea rutieră instituită pe durata executării lucrărilor, mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, fiind pedepsită conform prevederilor legislației în vigoare. Semnalizarea rutieră din zonele precizate poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor.