Sală de sport nouă la Școala nr. 29

Primăria municipiului Galați informează că s-au încheiat lucrările de construcție la noua sală de sport de la Școala nr. 29, din cartierul Micro 19.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Este o bucurie să vedem cum copiii au început deja orele de sport aici. Pentru că mișcarea înseamnă sănătate, autodepășire, formare și un tonus bun. Aici pot face primii pași campionii de mâine”.

Sala, unde se desfășoară orele de educație fizică și se practică diferite sporturi, are o suprafață construită desfășurată de 1.270 de metri pătrați și o capacitate de peste 100 de locuri, cu toate dotările moderne, vestiare, grupuri sanitare etc.

Este vorba despre un proiect în valoare de circa 10 milioane de lei, derulat de Compania Națională de Investiții, partea de utilități (circa 350.000 de lei) fiind asigurată de către Primăria municipiului Galați.

