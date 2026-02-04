Sánchez asociază scăderea șomajului cu 10% și câștigarea Cupei Mondiale la fotbal: „Ultima dată când am avut această rată, am câștigat Eurocopa”

Președintele Guvernului a subliniat într-un miting la Teruel că, de la începutul democrației, „au fost doar trei ani în care Spania a avut o rată a șomajului sub 10%”.

Președintele Guvernului și secretarul general al PSOE, Pedro Sánchez, a făcut duminică legătura între faptul că Spania a reușit să reducă rata șomajului sub 10% pentru prima dată în 17 ani și posibilitatea ca echipa națională de fotbal să câștige Cupa Mondială, care anul acesta se va disputa în Statele Unite, Canada și Mexic.

În timpul unui miting în Teruel, unde a participat pentru a o susține pe candidata socialistă și fostă purtătoare de cuvânt a Guvernului Spaniei, Pilar Alegría, pentru alegerile regionale din Aragon de duminică, 8 februarie, Sánchez a amintit precedentul economic și sportiv din 2008.

„Anul acesta am ajuns la sub 10%, iată ce realizare a obținut o guvernare ca a noastră”, a afirmat liderul socialist. „Ultima dată când am avut o rată a șomajului sub 10%, PSOE era la guvernare și am câștigat Campionatul European. Anul acesta suntem sub 10% și suntem la porțile Campionatului Mondial. Vă las să trageți concluziile”.

Sursa: www.20minutos.es

Foto: Secretarul general al PSOE și președintele Guvernului, Pedro Sánchez, în timpul participării la un eveniment electoral al PSOE, duminică, la Teruel./ EFE