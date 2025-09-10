Schimbarea de oră în Spania în 2025: la această dată ne luăm rămas bun de la vară și ne întoarcem la ora de iarnă

Odată cu sosirea lunii septembrie, zilele se scurtează treptat. Rutina se impune în Spania după vacanța de vară. Marea majoritate a populației s-a reîntors la locul de muncă. Străzile marilor orașe încep să se umple, revenind treptat la ritmul obișnuit. Totodată, cei mai mulți au observat că zilele sunt din ce în ce mai scurte. Luna septembrie este o lună a punctului de plecare, un moment cheie în calendar. În țara noastră se produc două schimbări de oră: cea de iarnă și cea de vară. În luna martie a început cea din urmă, care se prelungește până în ultima duminică din octombrie. Atunci se va trece la ora de iarnă. Ceasul se va da înapoi, iar acea zi va avea o durată de 25 de ore în loc de 24. Aceasta înseamnă că schimbarea va intra în vigoare în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. La ora 03:00 pe partea continentală, ceasurile vor fi date înapoi la ora 02:00, în timp ce în Insulele Canare, la ora 02:00 va fi ora 01:00.

Sursa: www.20minutos.es