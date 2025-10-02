Școala nr. 20 va intra în modernizare

Primăria municipiului Galați informează că a lansat în licitație contractul pentru consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii Școlii nr. 20, construită în urmă cu aproape 100 de ani.

Valoarea estimată a contractului, cu finanțare europeană, este de circa 13,8 milioane de lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 15 octombrie 2025.

Principalele lucrări presupun: anveloparea termică; verificarea, remedierea și refacerea unitară, acolo unde este cazul, a fundațiilor corpurilor de construcție; verificarea și înlocuirea rețelelor de apă si canalizare; înlocuirea tâmplăriei existente; refacerea finisajelor interioare; adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități; realizarea instalațiilor interioare și exterioare electrice, apă, canalizare, termice, gaze; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice etc. Deoarece se va păstra fațada din cărămidă aparentă, se vor consolida pereții perimetrali prin interior.

Valoarea totală a proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 20”, este de 20,4 milioane de lei (circa 11,9 milioane de lei – valoare eligibilă, iar 8,4 milioane de lei – valoarea neeligibilă). Perioada de implementare a proiectului, finanțat prin Programul Regional Sud – Est 2021-2027, este de 24 de luni.