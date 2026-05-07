Spania este dispusă să împartă rezervele sale de combustibil cu restul UE, dar numai după asigurarea propriilor rezerve

Spania se află într-o poziție privilegiată în ceea ce privește rezervele sale de kerosen și capacitatea de a-l produce în comparație cu alte țări din UE, motiv pentru care este dispusă să le împartă, dar numai cu condiția ca aprovizionarea națională să fie garantată și ca la Bruxelles să se stabilească anumite criterii specifice în acest sens.

„Ceea ce dorim este, în primul rând, să garantăm consumul în țara noastră și am clarificat acest lucru încă de la început; acest lucru a fost afirmat chiar de către operatori și rafinării”, a declarat marți a treia vicepreședintă și ministrul pentru Tranziția Ecologică, Sara Aagesen, imediat după ședința cu reprezentanții sectoarelor de petrol și gaze. În urma acestei întâlniri, ministra a transmis din nou un mesaj „liniștitor”, deoarece nu se preconizează că Spania ar putea fi afectată de vreo criză a aprovizionării cu gaze, petrol și, în special, cu produse rafinate precum kerosenul, datorită faptului că volumul de petrol importat prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă doar 5% din totalul importurilor și că cele opt rafinării care funcționează aici produc 80% din produsele precum kerosenul consumat. Potrivit declarațiilor sale, în acest moment Spania are asigurat un stoc pentru 90 de zile de consum.

