Spania stabilește un nou record demografic cu 49,3 milioane de locuitori datorită migraţiei

Populația Spaniei a crescut cu 119.811 persoane în cel de-al doilea trimestru al anului 2025, ajungând la 49.315.949 de locuitori la 1 iulie. Aceasta este cea mai mare cifră înregistrată vreodată, potrivit ultimelor date publicate joi de Institutul Național de Statistică (INE). În termeni anuali, creșterea populației a fost estimată la 508.475 de persoane. Creșterea populației din Spania s-a datorat creșterii numărului de persoane născute în străinătate, întrucât numărul celor născuți în Spania a scăzut (-18.120). Pe de altă parte, numărul străinilor a crescut cu 95.277 de persoane în timpul trimestrului, ajungând la 7.050.174. Populația născută în străinătate și de naționalitate spaniolă a crescut cu 24.534.

Sursa: www.20minutos.es