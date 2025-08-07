http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1024 - 09.08.2025

Spania stabilește un nou record demografic cu 49,3 milioane de locuitori datorită migraţiei

Populația Spaniei a crescut cu 119.811 persoane în cel de-al doilea trimestru al anului 2025, ajungând la 49.315.949 de locuitori la 1 iulie. Aceasta este cea mai mare cifră înregistrată vreodată, potrivit ultimelor date publicate joi de Institutul Național de Statistică (INE). În termeni anuali, creșterea populației a fost estimată la 508.475 de persoane. Creșterea populației din Spania s-a datorat creșterii numărului de persoane născute în străinătate, întrucât numărul celor născuți în Spania a scăzut (-18.120). Pe de altă parte, numărul străinilor a crescut cu 95.277 de persoane în timpul trimestrului, ajungând la 7.050.174. Populația născută în străinătate și de naționalitate spaniolă a crescut cu 24.534.

Sursa: www.20minutos.es

Ziarul românilor din Andalucía 7 - august - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Semn al disperării

După 42 de luni de razboi de uzură în Ucraina ...

Caricatura a fost pu

Cu Volodea pe dric s

Am iertat de mult sacrilegiile săvârșite la scară istorică de ...

Dialog în arte vizu

Astăzi, cu tot dragul și cu multă fericire, vă prezint ...

STRESUL – RĂDĂCI

Stresul este una dintre cele mai răspândite cauze ale îmbolnăvirilor ...