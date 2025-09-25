Statele Unite ale Americii sărbătoresc 20 de ani de program American Spaces în România Eveniment de deschidere la American Corner Craiova

Ambasada SUA marchează, cu mândrie, a 20-a aniversare a programului American Spaces în România — o bornă importantă care celebrează două decenii de schimburi culturale, colaborare educațională și relație bilaterală durabilă dintre SUA și România.

Anul acesta, aniversarea a început cu un eveniment de deschidere care s-a desfășurat pe 17 septembrie, la American Corner în Craiova, eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj.

American Corners reprezintă centre esențiale care promovează valorile fundamentale americane ale democrației și intereselor comune de securitate. De aceea, pe tot parcursul acestui an aniversar, toate cele 10 American Corners oficiale din România vor găzdui evenimente aniversare ce vor evidenția impactul leadership-ului american în cultură și educație.

La evenimentul de deschidere din 17 septembrie, Însărcinatul cu afaceri / Chargé d’affaires al Ambasadei SUA Michael Dickerson a declarat: „Această aniversare oferă un moment de reflecție asupra realizărilor istorice ale relației dintre SUA și România, recunoașterea contribuțiilor celor care au avansat aceste legături și motivarea continuării angajamentului pentru un viitor sigur și prosper.”

Cei 20 de ani pe care îi sărbătorim evidențiază modul în care programul American Spaces stimulează inovația și consolidează principiile care fac ambele națiuni mai sigure, mai puternice și mai prospere. Prin conectarea directă cu comunitățile românești, aceste centre exemplifică angajamentul Americii de a promova libertatea, oportunitățile economice și securitatea.

În cadrul evenimentului, au mai luat cuvântul și directorul bibliotecii județene, Radu Vințeanu, președintele Consiliului Județean Dolj, Dorin-Cosmin Vasile, viceprimarul Municipiului Craiova, Cosmin Corâțu, și prefectul județului Dolj, Dan Diaconu.

Cu peste 700 de locații în 140 de țări, American Corners reprezintă puncte cheie de contact pentru milioane de oameni din întreaga lume, construind legături între Statele Unite și comunitățile globale. Ele reflectă valorile fundamentale ale Statelor Unite și spiritul american în fața publicului internațional. Prin implicarea cu audiențe străine, programul American Spaces susține interesele SUA, promovează o mai bună înțelegere a Statelor Unite și oferă oportunități de conectare cu lideri care inspiră.

În România sărbătorim, cu mândrie, cele 10 American Corners din Timișoara, Iași, Craiova, Bacău, Baia Mare, Constanța, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, București și Sibiu.

Photo Caption: Directorul bibliotecii județene Radu Vințeanu (stânga), Chargé d’affaires al Ambasadei SUA Michael Dickerson (centru), viceprimarul Municipiului Craiova Cosmin Corâțu (dreapta)