Street FOOD Festival 2025

Primăria municipiului Galați anunță că, în perioada 18 – 21 septembrie 2025, în orașul nostru va avea loc o nouă ediție a îndrăgitului eveniment Street FOOD Festival. Grădina Publică din Galați va fi încă o dată gazda acestui festival care în 2025 revine cu tema „Around the World”: bucătăriile lumii și energia muzicii live vor face casă bună împreună și în același loc. Reper al gurmanzilor, iubitorilor de muzică bună și al atmosferei de festival, Street FOOD Festival propune în această nouă ediție patru zile de explorare a preparatelor internaționale prin intermediul celor 30 de food truck-uri care și-au anunțat prezența. De la preparate inspirate din bucătăria americană, mediteraneană, latino-americană sau asiatică, până la deserturi irezistibile, oferta culinară va fi pe placul tuturor pofticioșilor.

În fiecare seară, atmosfera va fi întreținută de artiști consacrați, care vor transforma Grădina Publică într-o adevărată scenă de festival.

Programul concertelor live:

Vineri, 19 septembrie

20:15 Vlad Corb

21:45 Tania Turtureanu

Sâmbătă, 20 septembrie

14:00 Bob Ramanka

20:15 The Kryptonite Sparks

21:45 Robin and the Backstabbers

Duminică, 21 septembrie

14:00 Simona Delegeanu

20:00 Dora Gaitanovici

21:30 Om la lună

Festivalierii sunt invitați și la DJ Spot, spațiul dedicat dansului, unde DJ locali vor anima serile cu mixuri vibrante:

Joi, 18 septembrie – 20:00 Alex DJ

Vineri, 19 septembrie – 20:00 Riel

Sâmbătă, 20 septembrie – 17:00 John Gabe, 20:00 Alex DJ

Duminică, 21 septembrie – 17:00 Riel, 20:00 John Gabe

Pentru cei mai mici dintre gălățeni, organizatorii au pregătit o zonă specială cu activități interactive și tobogane gonflabile, astfel încât festivalul să fie o experiență de neuitat pentru întreaga familie. Street FOOD Festival este mai mult decât o experiență culinară, este o celebrare a comunității, a pasiunii pentru mâncarea stradală și a muzicii de calitate.

Intrarea este liberă.

Toate informațiile aferente evenimentului sunt pe paginile de Facebook și Instagram ale Street FOOD Festival.