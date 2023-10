SUA și România iniţiază un efort de cinci ani pentru consolidarea capacității de gestionare a crizelor și de apărare colectivă a NATO

Institutul pentru Guvernanță în Securitate (Institute for Security Governance – ISG), în cooperare cu Comandamentul European al Statelor Unite (U.S. European Command – EUCOM) și Guvernul României, a organizat un seminar la București, în perioada 25-29 septembrie 2023, pentru a iniția un efort de cooperare bilaterală în domeniul securității. Acest eveniment a reunit 140 de participanți din zeci de ministere și instituții naționale din România pentru a discuta despre dezvoltarea și implementarea capacităților de reziliență în sprijinul apărării colective a NATO. Acest eveniment dă startul unei inițiative, pe o durată de cinci ani, de consolidare a capacităților instituționale, axată pe îmbunătățirea gestionării crizelor naționale, a sprijinului națiunii gazdă și a altor capacități în sprijinul operațiunilor NATO.

„Sunt încântat că echipa EUCOM și ISG se află în România pentru a ne asista în implementarea celor șapte cerințe de bază pentru reziliență ale NATO. Este o oportunitate excelentă pentru toți participanții din cadrul Grupului de lucru interinstituțional pentru reziliență și sunt sigur că va fi un catalizator pentru anii următori,” a spus Dr. Raed Arafat, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne

Activitățile României pentru a avansa aceste eforturi se concentrează pe îmbunătățirea măsurabilă a pregătirii pentru a sprijini cerințele de bază pentru reziliență ale NATO. Pentru a afla mai multe informații, vizitați NATO Review – Resilience: the first line of defence