Trafic și transport Ziua Marinei

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a evenimentelor dedicate Zilei Marinei Române, vineri, 15 august 2025, în intervalul orar 10.00 – 20.00, vor fi închise circulației autovehiculelor bulevardul Marea Unire, tronsonul cuprins între str. Regiment 11 Siret (Prelungirea Coșbuc) și str. Navelor, precum și strada Traian, tronsonul cuprins între str. Roșiori și b-dul Marea Unire.

Rute ocolitoare recomandate:

1. b-dul Marea Unire – str. Regiment 11 Siret (Prelungirea Coșbuc) – str. Brăilei;

2. str. Portului – str. Navelor – str. Egalității;

3. str. Portului – str. George Enescu – str. Dogăriei.

Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier rugăm conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită și să evite parcarea autovehiculelor în perioada menționată pe tronsonul de stradă destinat circulației pietonale.

În ceea ce privește transportul public, programul va fi modificat după cum urmează:

– Traseul 15 (Piața Centrală – Gara CFR), de la Potcoava de Aur va fi deviat pe str. Domnească – str. Gării, cu retur pe str. Gării – str. Nicolae Bălcescu – str. Eroilor – str. Traian – Piața Centrală.

– Traseele 10 (Micro 19 – Damen), 24 (Shopping City – Damen) și 34 (Micro 13B – INTFOR), de la Potcoava de Aur vor fi deviate pe str. Domnească – str. Gării – str. Dogăriei – str. George Enescu – str. Portului, cu retur pe str. Gării – str. Nicolae Bălcescu – str. Brăilei.

Menționăm că, în perioada 15 august, ora 08.00 – 17 august, ora 22.00, str. Domnească, tronsonul cuprins între str. Brăilei și str. Navelor, va fi închisă circulației autovehiculelor.

Pe 16 și 17 august 2025, programul de transport va fi cel stabilit anterior pentru situația când este închisă doar str. Domnească, pe tronsonul cuprins între str. Brăilei și str. Navelor.