Un total de 2.267 imigranţi au intrat ilegal în Spania în prima lună a anului 2026: cu aproape 60% mai puţin decât în urmă cu un an

Scăderea s-a remarcat în special în Insulele Canare, unde au sosit cu aproape 80% mai puțini migranți decât în ianuarie 2025. Insulele Baleare au înregistrat o creștere de 23%, iar Ceuta și Melilla de 358% față de anul trecut.

Un total de 2.267 de imigranți au sosit în mod ilegal în Spania în prima lună a anului 2026, consolidând astfel tendința descendentă observată pe parcursul anului trecut și care lasă luna ianuarie cu 58,4% mai puține sosiri decât în aceeași lună a anului 2025, când au sosit 5.456 de migranți. Ultimul raport al Ministerului de Interne constată astfel o scădere a imigrației ilegale, atât în ceea ce privește sosirile pe cale maritimă, cât și intrările pe cale terestră.

Numai în ianuarie au sosit cu 3.530 de imigranți mai puțin pe coastele spaniole. Mai precis, 1.931 de imigranți au sosit în mod ilegal pe cale maritimă, adică cu 65,8% mai puțin decât în perioada anterioară. Același lucru s-a întâmplat și cu numărul de ambarcațiuni, care a trecut de la un total de 111 în ianuarie 2025 la 47 înregistrate de guvern în această primă lună a anului (cu 57,65% mai puțin). Astfel, continuă scăderea înregistrată deja în 2025, care s-a încheiat cu aproape jumătate din sosirile ilegale din anul precedent.

Sursa: www.20minutos.es

Foto: Un grup de migranți salvați și transportați de Salvamento Marítimo în portul Arguineguín, la 15 ianuarie 2026, în Gran Canaria, Insulele Canare (Spania)/ Europa Press