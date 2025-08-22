Viena va fi gazda celei de-a 70-a ediții a Festivalului Eurovision, care va avea loc în mai 2026

Viena este câștigătoarea finală a candidaturii pentru organizarea celei de-a 70-a ediții a Festivalului Eurovision, a cărui finală va avea loc pe 16 mai.

Cealaltă candidată pentru organizarea festivalului era orașul alpin Innsbruck, conform anunțului făcut miercuri de postul austriac de radio și televiziune ORF.

Capitala Austriei, care a mai găzduit festivalul în 1967 și 2015, și-a depus candidatura sub sloganul „Europe, shall we dance?” (Europa, dansăm?) și a propus ca loc de desfășurare Wiener Stadthalle, un pavilion multifuncțional cu o capacitate de până la 16.000 de persoane, situat la doar 3 kilometri de centrul orașului.

Sursa: www.20minutos.es