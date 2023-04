A fost eliminat pragul la abuzul în serviciu, iar interceptările SRI vor putea fi folosite ca probe în dosarele penale

Miercuri, 5 aprilie 2023, Camera Deputaţilor, ca for decizional, a dezbătut în plen modificările la Codurile Penale. După multe contre s-a votat, cu 191 de voturi “pentru”, 66 “împotrivă” şi 12 abţineri, proiectul de lege de modificare a Codului Penal vizând existenţa unui prag la abuzul în serviciu. În prealabil, la Senat s-a propus un prag pentru incriminarea abuzului ca infracţiune de 250.000 de lei. Dacă prejudiciul era sub această sumă nu se mai considera că ar fi vorba de o infracţiune. De fapt, votul a venit şi a validat o variantă redactată şi propusă de Ministerul Justiţiei la finalul anului trecut. Luând cuvântul în plen, Ministrul Justiției a precizat că din punctul de vedere al ministerului, legea este constituțională, deși Curtea Constituțională a cerut introducerea unui prag. Cu această ocazie Cătălin Predoiu a atacat din nou, dur, Opoziția: „Această Coaliție a votat anul trecut desființarea SIJ, ați fost incapabili să o faceți, legile justiției, 12 luni v-ați uitat la ele ca pisica în calendar, ați fost incapabili să le treceți. Legea privind avertizorii de integritate, legea privind consolidarea ANABI și în fine codurile penale. Deci, noi suntem de vină că adoptăm într-un an de zile 7 legi pentru consolidarea Justiției și voi care nu faceți nimic trebuie să ne dați lecții? Cred că și lipsa de bun simț politic și de altă natură are o limită. Aveți o limită măcar, și în critică, și în jigniri, și în aberații. Nu faceți decât să vorbiți și să vă înfășurați în cabluri între care o să rămâneți în istorie fără să lăsați nimic în urmă. Această Coaliție a făcut ce voi n-ați făcut”.

Un obiectiv amplu dezbătut în şedinţa de miercuri a fost acela referitor la articolul din Codul de procedură penală prin care şi pentru infracţiunile de corupţie pot fi folosite interceptările SRI. UDMR s-a abținut de la vot. După părerea lor, “Serviciile de intelligence nu au ce căuta în procesul penal, pentru că este afectată independenţa şi funcţionarea justiţiei, ceea ce este o problemă legată de statul de drept”, a declarat pentru Agerpres vicepremierul Kelemen Hunor, preşedinte al UDMR.

El a precizat că deputaţii UDMR au votat, în plen, pentru adoptarea proiectului de modificare a Codului penal în varianta propusă de Ministerul Justiţiei, dar s-au abţinut în ceea ce priveşte modificările la Codul de procedură penală – ultima decizie fiind legată de amestecul serviciilor de informaţii în justiţie, „ceea ce reprezintă o întoarcere în timp.

În final, s-a votat pentru ambele probleme supuse dezbateri ca în varianta propusă iniţial de Cătălin Predoiu.