Plafonarea poliţelor RCA pentru 6 luni

Astăzi, 5 aprilie 2023, Guvernul României a aprobat pentru 6 luni majorarea tarifelor RCA la nivelul celor practicate la sfârşitul lunii februarie 2023. Condiţia impusă este aceea ca în acest interval, Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) şi Consiliul Concurenţei să vină cu modificările necesare la legea privind RCA, pentru a se evita alte crize şi falimente în acest domeniu. Iată declaraţia premierului Nicolae Ciucă: “„Este o decizie pe care am amânat-o săptămâna trecută la ședinta de guvern pentru că am simțit nevoia să continuăm dialogul și să beneficiem de mai multe date și informații legate de modul în care această hotărâre va produce efecte. Totodată am avut întâlniri și am condiționat această HG de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje. Este cea de-a treia societate care intră în faliment în asigurări. Consider că este absolut inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu aceste dezechilibre produse de o companie sau alta, motiv pentru care ASF împreună cu Consiliul Concurenței și ceilalți actori din piața asigurărilor trebuie să aibă un dialog onest și foarte clar de modificările legislative care trebuie realizate.Vă asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor 6 luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârșit.”

Vicepreşedintele ASF, Cristian Roşu, a promis că până în luna mai, cel mai târziu, noua formulă a legii RCA va fi gata. Problema cea mai arzătoare pentru şoferi nu este când va fi gata, ci cum se va calcula şi care vor fi tarifele aplicate. Momentan ne putem lăuda că plătim sume mari pentru RCA comparativ cu multe alte ţări europene. Mafia existentă în sistem în privinţa despăgubirilor acordate, decontarea acestora, preţurile uriaşe practicate de servisurile implicate, toate acestea conduc într-un final la creşterea tarifelor practicate. Unde mai punem şi practica unor asiguratorii care sparg piaţa, încasează sume fabuloase, deturnează sume uriaşe şi apoi se declară falimentari. A se vedea cazul ultimului faliment, cel înregistrat de EUROINS.