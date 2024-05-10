Eu cred că Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi trebuie să respecte legea, altfel nu văd cum ar putea sancţiona pe cei ce nu o respectă
Și mai cred că un procuror ar trebui să respecte legea pentru a o putea aplica în cazurile pe care le instrumentează.
Am trimis, în 5 martie, o solicitare în baza Legii 544 (liberul acces la informații publice) în care solicitam procurului H.A.G. următoarele:
”𝐒𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐧,
𝐏𝐫𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞𝐳 𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐧𝐫. 𝟓𝟒𝟒/𝟐𝟎𝟎𝟏 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜.
𝐒𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭 𝐚 𝐦𝐢 𝐬𝐞 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚̆𝐫𝐢:
𝟏. 𝐀𝐭𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐆𝐀𝐒𝐏𝐂 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞, 𝐜𝐮 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐧𝐞𝐚𝐭̦𝐚̆, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐞𝐢? 𝐒-𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐠𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐮𝐚̆ 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐆𝐀𝐒𝐏𝐂 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫 𝐢̂𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐨/𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐬̦𝐚𝐭𝐞?
𝟐. 𝐒-𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐞_𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞_𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞_𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐟𝐚𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚?
𝟑. 𝐄𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭𝐞?”
Nici până la aceasta dată, 10 mai 2024, nu am primit un răspuns la această solicitare.
Ultima notificare pentru această solicitare am făcut-o pe 7 mai 2024:
”𝐍𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞
𝐏𝐫𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐯𝐚̆ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐳 𝐚𝐭̦𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐚̆𝐬̦𝐢𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐮𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬 𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐦𝐞𝐥𝐞, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐢 𝟓𝟒𝟒/𝟐𝟎𝟎𝟏 (𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝟕 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒). 𝐑𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐳 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚, 𝐚𝐬̦𝐚 𝐜𝐮𝐦 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐞𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚̆.
𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢”
Liniște totală.
𝗗𝗲 𝗮𝗶𝗰𝗶 𝗶̂𝗻𝘁̦𝗲𝗹𝗲𝗴 𝗰𝗮̆ 𝗽𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗼𝗿𝘂𝗹 𝗰𝗮̆𝗿𝘂𝗶𝗮 𝗶-𝗮𝗺 𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝗮𝘁 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗮̆𝗹𝗰𝗮 𝗶̂𝗻 𝗽𝗶𝗰𝗶𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗮, 𝗱𝗮𝗰𝗮̆ 𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲.
Bravos, justiția gălățeană!
11 - mai - 2024