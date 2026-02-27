http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
Galaţiul turistic are viaţa unui om de zăpadă!

De curănd, spun presarii, s-a inființat la Primarie o ,,făcătură,” care are măreața misiune de a promova turismul in fosta Plasa Prut. Cum la Tirighina e inchis, la Cavoul roman inchis, la Poarta de han, vraiște, la Muzeul de arte vizuale in promisiuni, m-am găndit să ofer specialiștilor desemnați o familie de oameni de zăpadă in prag de logodnă și nava spațială venită la Scoala Stefan cel Mare din Țiglina II, sa aducă sabia voevodului.

 

Ion Casu 27 - februarie - 2026

