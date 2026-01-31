IMM ROMÂNIA SOLICITĂ MODIFICAREA PRIN ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A DISPOZIŢIILOR PRIVIND ÎNREGISTRAREA TUTUROR PUNCTELOR DE LUCRU CU CEL PUŢIN 1 ANGAJAT

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de OUG pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și unele măsuri fiscal – bugetare prin care sunt corectate dispozițiile Legii nr. 245/2025 care obligă întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puțin un salariat, să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii.

IMM România susține completarea proiectului cu introducerea obligației de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minim 5 salariați și localizate în alt UAT decât sediul social, salutând preluarea propunerilor sale în cadrul proiectului de OUG inițiat de Ministerul Finanțelor, astfel:

Eliminarea obligației înregistrării tuturor sediilor secundare din același UAT; Întreprinderile pot înregistra doar unul dintre sediile secundare, ca sediu secundar desemnat ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor pentru toate entitățile de pe raza aceluiași UAT; În cazul existenței sediilor secundare în același UAT cu sediul social, antreprenorii nu au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, utilizând codul de identificare fiscală propriu.

INTRODUCEREA DE NOI SARCINI BIROCRATICE PRIN LEGEA NR. 245/2025

Prin Legea nr. 245 /2025, pentru modificarea Legii finanțelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1204 din 29 decembrie 2025, a fost introdusă obligația pentru întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii, să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor.

Această obligație introduce noi sarcini birocratice pentru antreprenori, care sunt practic obligați să se înregistreze la ANAF pentru orice punct de lucru, indiferent de numărul de salariați. Anterior, legea prevedea acestă obligație doar în cazul punctelor de lucru cu cel puțin 5 salariați.

IMM România solicită Guvernului modificarea de urgență a dispozițiilor Legii nr. 245/2025, având în vedere termenul de conformare stabilit pentru 31 ianuarie 2026 și introducerea de noi obligații birocratice pentru IMM-uri.

IMM România a susținut în mod constant debirocratizarea și simplificarea pentru antreprenori, prin eliminarea procedurilor administrative inutile, propunând introducerea principiului reducerii birocrației (one in, two out) – orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare pentru întreprinderile mici și mijlocii, are obligația de a propune eliminarea a cel puțin doua alte obligații de raportare și/sau conformare existente.