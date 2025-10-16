Mache Dobrogea Great Again

Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminătorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. După ce l-a pedepsit pe 30 octombrie 2024 pe termen nelimitat, cu sancțiunea de a nu mai putea oficia slujbe decât în Arhiepiscopia Tomisului și de a nu mai putea invita înalte fețe bisericești în eparhia pe care o păstorește.

Nu sunt pricini lumești în sancțiunea Sfântului Sinod, acelea rămân în sarcina tribunalelor. Nu se vorbește despre colaborarea lui Teodosie cu fosta Securitate, sub numele de cod Mache; despre plagierea tezei de doctorat; despre luarea de mită; falsificarea de documente pentru a obține fonduri europene de la APIA; de coordonarea lucrărilor unor pușcăriași care au beneficiat de reducerea pedepselor; de încălcarea regulilor în pandemie, prin slujirea cu public în biserică și prin împărtășirea mai multor copii cu aceeași linguriță.

Mache al Tomisului a fost osândit simbolic, pentru că nu respectă disciplina canonică; că hirotonește teologi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de Sfântul Sinod; că recită pe de rost slujba Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, creând o stare de tulburare a slujbei Sfintei Liturghii. S-a dispus o cercetare amănunţită a situaţiei părintelui, cu evidenţierea responsabilităţilor administrative, canonice şi duhovniceşti ce se impun, fără a se comunica însă rezultatul.

Indiferent ce descoperă Sfântul Sinod, rezultatele cercetării nu le vor cunoaște decât înaltele fețe și Dumnezeu. Este o afacere divină, între agenții proniei cerești. Noi, băgătorii de seamă, trebuie doar să le sponsorizăm din danii și acatiste băștile de aur bătute cu nestemate, cu care acești se fălesc între ei, care are mai multe rubine și care mai multe safire.

Mache e liber acum de orice osândă și va recupera și cu și mai mult sârg și vizibilitate perioada de izolare. 1. va continua să rămână cel mai eficient agent de influență al partidelor extremiste SOS și AUR, cărora le va da întregul sprijin să ajungă la putere. Rezultatele s-au văzut la localele și parlamentarele din 2024, când AUR a obținut în Constanța cel mai mare procent la nivel național.

2. va persevera să-l laude și admire pe Putin, un mare ctitor de biserici și un neobosit făcător de pace; 3. va lupta pentru ca Georgescu să ajungă președinte; 4. va duce mai departe sfânta tradiție a Legiunii Arhanghelului Mihail, în mănăstirea Văcăreștii Noi din comuna Lumina, unde neo-legionarii dobrogeni cinstesc memoria martirilor închisorilor comuniste în frunte cu Gogu Puiu, haiducul Dobrogei.

5. va continua să construiască noi UPB, – unități de producție bisericească – în care să strângă danii, acatiste și încasări din nunți, sfințiri de moluri, garaje și cluburi, botezuri, slujbe de ploaie și înmormântări. În acest moment, Mache al Tomisului produce bani din 45 de biserici și 12 capele, doar la nivelul municipiului Constanța.

Majoritatea sunt hale de cult, din bolțari și azbociment, construite la repezeală, fără documentația adecvată și fără să țină cont de mulțimea de vestigii ale vechiului Tomis, prezente la tot pasul. Mache și-a cârpit visul năruit, de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie, cu milioanele de euro pe care le scoate din unitățile de producție bisericească, cu care și-a mărit colecția primăvară-toamnă de băști de aur.