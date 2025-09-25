Statele Unite și România sărbătoresc finalizarea renovării Școlii Primare din Sarichioi, județul Tulcea

Ambasada SUA, în parteneriat cu Primăria Sarichioi, județul Tulcea, a organizat astăzi ceremonia de inaugurare a Școlii Primare nr. 2 din Sarichioi, recent renovată și extinsă. Acest proiect de referință, finanțat prin programul de Asistență Umanitară al Comandamentului European al Armatei SUA /EUCOM, subliniază parteneriatul durabil dintre Statele Unite și România. Noua școală extinsă va oferi un mediu educațional modern și sigur pentru copiii din Sarichioi, chiar la timp pentru începutul noului an școlar.

Însărcinatul cu afaceri / Chargé d’affaires al Ambasadei SUA, Michael Dickerson s-a alăturat primarului Vitali Finoghen, viceprimarului Florin Costache și președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, pentru a marca finalizarea acestui proiect de renovare în valoare de 480.000 de dolari. Evenimentul a evidențiat angajamentul comun al ambelor națiuni de a investi în educație și de a sprijini generațiile viitoare.

„Această școală este un exemplu puternic și tangibil al prieteniei de neclintit dintre națiunile noastre,” a declarat Chargé Dickerson în timpul discursului său. „Alianța noastră NATO aduce beneficii directe familiilor și elevilor din Sarichioi și comunităților din întreaga Românie. Suntem mai puternici împreună, ca parteneri și aliați NATO.”

Adresându-se tinerilor beneficiari și familiilor acestora, Chargé Dickerson a adăugat: „Aceasta este mai mult decât o simplă renovare; este o investiție în viitorul Sarichioiului. Prin oferirea unui mediu educațional modern și sigur, sprijinim generația următoare cu instrumentele de care are nevoie pentru a reuși. O școală prosperă atrage și menține familiile, contribuind la vitalitatea și creșterea comunității. Este un semnal pentru tineri că locul lor natal este dedicat viitorului lor, încurajându-i să contribuie cu talentele lor la dezvoltarea continuă a comunei Sarichioi.”

Renovarea, gestionată de Biroul pentru cooperare în domeniul apărării al Ambasadei SUA, a început în 2021 și a implicat o colaborare extinsă între partenerii americani și români. Chargé Dickerson a exprimat recunoștință față de Primăria Sarichioi pentru angajamentul lor neclintit față de proiect. De asemenea, a recunoscut rolul comunității locale în proiect, subliniind importanța colaborării.

Programul OHDACA al Departamentului Apărării al SUA finanțează activități umanitare, de ajutor în caz de dezastre și de asistență civică pentru a sprijini națiunile partenere în domenii precum sănătatea și educația. În ultimii 13 ani, 43 de proiecte din România au însumat peste 10,5 milioane de dolari, consolidând comunitățile și construind alianțe.

Discursul susținut de Chargé Dickerson va fi disponibil pe pagina de web a Ambasadei SUA la https://ro.usembassy.gov/ro/

Photo Caption: Primarul Sarichioi, Vitali Finoghen (stânga), Chargé d’affaires al Ambasadei SUA Michael Dickerson (centru), președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu (dreapta)