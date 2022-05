O mizerie pe bani publici

Am crezut că în lumea aceasta postdecembristă le-am văzut pe toate şi bune şi rele. Ce greşeală am făcut! Iată că timp de trei zile în Piaţa agroalimentară centrală din Galaţi a fost organizat de către Administraţia Pieţelor o mega escrocherie, o mare prostie şi o mare bătaie de joc la adresa gălăţenilor pe bani publici ţinând cont că PIAŢA aparţine în totalitate de Primărie ca acţionariat. O şuşanea de mahala, un fel de bâlci organizat ca la Măstăcani, o improvizaţie ca la o petrecere a etniei majoritare aflată în piaţă. Mizerie, corturi ce adăposteau preparate expuse de-a valma,a ltele pentru fructe de mare congelate şi preparate în condiţii discutabile, saramură de peşte. Tot neamul mănâncă la mese neşterse, în praf, în soare, aşezate în parcarea delimitată de şinele tramvaiului. O scenă pe care se produceau nişte gurişti, muzica dată la maxim, manele din greu, cineva care se vrea a fi DJ şi urlă neinteligibil. Ce mai,o acţiune de tot râsul dacă nu ar fi mai repede de plâns. Lumea prosternată, înjură Primarul, îşi fac cruce şi se duc în piaţă ca de fiecare dată să cumpere legume şi fructe la preţuri de speculă, de o scumpete ce îi fac pe unii doar să privească. Te întrebi dacă cohorta asta de 5 directori noi şi proşti, ce nu au nici un fel de pregătire pentru aşa ceva, pentru comerţ, plantaţi politic de „naşul” de la Primărie, chiar sunt sănătoşi la cap. În primul rând panarama nu a avut nici o motivaţie de organizare, nici o sărbătoare, precum târgul de toamnă, nimic. Momentul ales demonstrează ruptura de realitate a beizadelelor politruce organizatoare, adică sfidarea, aroganţa, jemanfişismul, insulta adusă populaţiei sărăcite, a tuturor nemulţumirilor pentru scumpirile din PIAŢĂ. Or aşa ceva nu se face în astfel de momente decât dacă eşti dus cu capul. Şi mai e ceva, legat de empatie, de solidaritate, de conştiinţă, când ţara toată strânge cureaua, când o ţară e cotropită, mor oameni, sunt refugiaţi, mor copiii, iar tu organizezi aşa ceva. Ruşine, într-un oraş în care politic nu avem nici un fel de opoziţie, iar presa e anemică şi părtinitoare, irelevantă, distrusă şi pusă pe chituci de politic. Dar dacă totul a fost făcut cu cap pentru a extrage parandărătul banilor prăduiţi pentru bâlciul din Piaţă ?