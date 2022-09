Cine ne fură la preţul energiei

AUR vrea să naţionalizeze industria energiei pe modelul PCR din 1948. Problema e că în energie statul deţine deja aproape tot.

Sistemul energetic e deja de stat. Ce să mai naţionalizeze la el? Pachetele minoritare de acţiuni care nu au nicio putere de decizie? Furnizorii care nu sunt decât nişte procesatori de birocraţie?

Reacţia celor de la AUR la orice problemă este naţionalizarea. Orice se întâmplă, oricare ar fi problema, ei vor naţionalizare. Să fie totul de stat. De aceea domnul Simion protesta periodic să naţionalizez COS Târgovişte când conduceam ministerul economiei. Problema e că în energie totul e deja de stat.

Haideţi să ne uităm puţin cum arată sistemul de energie din România:

1) Transportul e 100% de stat. Se face prin compania de stat Transelectrica. Mega căpuşată. Foarte puţine investiţii în ultimii ani. Are marja de profit reglementată cât îi spune statul că poate să aibă. Şi, oricum profitul ei nu e decât mutatul banilor dintr-un buzunar în altul al statului. Deci nu e nimic de naţionalizat aici.

2) Distribuţia este 100% de stat. Doar administrarea reţelelor se face prin operatori privaţi care, precum transportatorul, câştigă o marjă fixă. Cât le dă voie statul. Deci nici aici nu e nimic de naţionalizat, reţelele sunt deja de stat, doar dacă ar vrea statul să se ocupe direct de ele şi să nu le externalizeze.

3) Producţia este peste 80% de stat. Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Complexul Energetic Oltenia au grosul producţiei. Toate sunt companii de stat. Restul producţiei este asigurată de multiple CET-uri, care sunt tot de stat. Chiar şi o bună parte din companiile care produc regenerabile au apărut tot ca urmare a intervenţiei statului pentru că sunt subvenţionate prin faimoasele certificate verzi pe care statul ne obligă să le plătim în factura de energie. Mai sunt câţiva producători autentic privaţi. Cel mai mare fiind OMV Petrom care are 9% din piaţă prin centrala lor de la Brazi pe care au construit-o 100% privat de la zero.

Deci marja de naţionalizare e foarte mică. Şi să naţionalizezi investiţii făcute de privaţi de la zero, înseamnă să nu mai ai investitori 10 ani de acum încolo.

4) Furnizarea este 24% de stat. Dar furnizarea nu este un element decisiv al sistemului. Ce înseamnă furnizarea? Pe scurt înseamnă să te ocupi de birocraţie, de milioane de contracte şi de facturi şi să cumperi energia de la producători ca să asiguri consumul clienţilor.

Culmea ironiei, aici se ocupă deja de naţionalizarea dorită de AUR, chiar domnul Virgil Popescu. Nu de alta, dar ultima ordonanţă pe care a dat-o obligă furnizorii să facă pierderi. În traducere, să iasă de pe piaţă. Să iasă şi să rămână cine? Evident furnizorii de stat, care vor suporta pierderile de la bugetul de stat, alimentat, evident tot de dumneavoastră.

Statul este deja proprietar peste tot unde contează în piaţa energiei. Şi ce vedem? Zero investiţii şi companii folosite pe post de vacă de muls pentru activul de partid şi bugetul de stat.

Un pont pentru presă: vedeţi cu cine a făcut contract Hidroelectrica să le vândă energie ieftin. Nu de alta, dar sunt câteva companii în bunele graţii ale domnului Virgil Popescu şi PNL care cumpără tone de energie ieftină, de fapt subvenţionată pe ascuns de către stat.

Investiţii noi în producţie au făcut doar acei puţini privaţi care au investit din banii lor şi au făcut proiecte de la zero.

Dacă vrem să nu ni se stingă lumina în casă la o anumită oră, trebuie să aplicăm măsuri liberale care nu descurajează investiţiile în producţia de energie electrică şi în acelaşi timp ajută oamenii să facă faţă facturilor. Concret: începerea eliminării taxării pe echivalentul unui salariu minim, eliminarea taxelor din factura de energie (TVA, acciză, certificate verzi şi taxa de cogenerare), vouchere în factură pentru consumatorii casnici şi credit fiscal pentru întreprinderi.

Soluţii există. Dar ele mai trebuie şi aplicate.