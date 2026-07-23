Viiturile familiei Trump

Dacă individul din poză nu vă spune nimic, sfatul nostru este să vă uitați mai cu atenție. Nu vedeți nicio asemănare cu vreun personaj cunoscut? Nimic? Buuun, dacă nu ați văzut similitudini cu prezentul, atunci vă lămurim noi. Nenea ăla din imagine se numea Frederick Trump. Acum v-ați prins, a fost bunicul actualului președinte portocaliu de la Casa Albă. Plus, omul care a pus prima cărămidă la averea familiei Trump. Doar că n-a pus-o chiar cum credeți voi.

Pe scurt, Frederick s-a născut în Bavaria, la 1869. Au fost opt copiii, șase au ajuns la maturitate (cum era în vremea aia), iar cinci fuseseră puși să muncească la via familiei. Frederick nu, căci se lipea de munca grea de el ca pisica de baie. Așa că a fost trimis să se facă ucenic de frizer. Pe la 16 ani, a decis să fenteze armata și stagiul militar (unele chestiuni sunt ereditare) și a fugit în SUA. Și aici a descoperit tânărul Trump visul american.

Mai exact, s-a angajat tot ca frizer timp de vreo 6 ani. A pus ban pe ban, iar cu 200 de dolari a cumpărat un restaurant-bordel în Seattle, statul Washington. Da, ați citit bine, averea familiei Trump a început într-un bordel. Așa a ținut-o vreo trei ani, până când a aflat de „goana după aur”. Prin urmare, a vândut tot și s-a mutat într-un oraș minier, Monte Cristo, SUA, unde a deschis, ați ghicit, un nou restaurant-bordel.

Aici nu vom detalia mișmașurile, dar vom sublinia că musiu Trump descoperise cum poți prelua un teren fără să dai bani pe el (printr-o cerere de concesiune minieră). Și asta chiar dacă era revendicat de altcineva. Corupția era în floare și acolo și de aceea, pe lângă preluarea abuzivă, în loc să facă minerit, Trump a deschis bordelul cu pricina, deși legal nu avea voie. Important era să mituiești pe cine trebuie.

Pentru o perioadă scurtă, Trump s-a menținut pe linia de plutire, deși exploatarea minieră s-a dovedit rapid un eșec. Așa că a vândut iar și s-a mutat în Bennett, Columbia Britanică, punctul prin care treceau toți cei care plecau să-și caute norocul în Yukon. Dar și pentru cei care se întorceau cu aur. Începuse faimoasa goană după aur din Klondike, Canada. Subliniem că Trump a plecat pe ruta White Pass, care includea și un faimos traseu numit Dead Horse (Calul Mort), după numărul mare de cai care mureau din cauza efortului, și care erau lăsați pe marginea drumului. Și ce a făcut el acolo, în Bennet?

Ei bine, împreună cu un asociat a deschis Arctic Restaurant and Hotel. Sună pompos, o altă chestie ereditară. În realitate, era vorba despre un cort-cantină în care se servea, poate ați intuit, carne de cal. OK, poate nu erai fan carnea de cal, dar te puteai îndopa cu tărie până mâncai și-un rahat. Pe lângă asta, Trump mai avea și alte câteva corturi în care se servea sex. Tot cărniță, dacă e să o luăm așa. Cert e că le-a mers atât de bine, încât au ajuns să construiască după doar un an un hotel pe bune, de lemn, cu două etaje. Nu au renunțat la friptura de cal, băutură și servicii sexuale, dar au adăugat jocuri de noroc, la care norocoșii care găsiseră aur să cheltuiască mai mult decât pe whisky și șpanarete. Trump înțelesese un adevăr pragmatic, anume că aurul cel mai la îndemână nu e în mină, ci la miner.

Problema a fost că prostituția și cazinourile au fost scoase în afara legii în 1901, la doar patru ani după ce ăștia doi ajunseseră acolo. Trump află primul de modificări și îi vinde rapid partea lui asociatului. Ăla este arestat ceva mai târziu, pe fondul unor beții grave (pierduse și bani, și tot), iar restaurantul arde într-un incendiu.

Frederick s-a întors în Germania cu banii făcuți din bordeluri, jocuri de noroc și alcool, doar pentru a fi expulzat. I-au verificat ăia dosarul și văzuseră că se sustrăsese serviciului militar. Așa că i-au mai retras și cetățenia germană. Prin urmare, se întoarce în New York, după ce se însurase cu o vecină din orașul natal, Kallstadt, mai tânără cu 11 ani decât el. Asta era în 1905.

Om serios de acum, Frederick s-a apucat de speculații imobiliare. Cumpăra proprietăți care urmau să fie dezvoltate, apoi le revindea la preț mult mai mare sau le închiria. A murit subit în 1918, la numai 49 de ani, și se pare că a fost una dintre primele victime ale gripei spaniole. A lăsat în urmă o avere estimată la circa 700.000 de dolari (valoarea de azi), baza unui imperiu pe care Fred, unul dintre cei trei fii ai săi, avea să îl construiască. Dar despre Fred Trump vom vorbi data viitoare.