Transnistria o duce rău. De la 1 ianuarie 2025 nu mai vine gaz rusesc, după 30 de ani de livrări pentru care Tiraspolul nu a plătit niciodată nimic. E doar o fîșie de pămînt cu pretenții de republică autonomă pe care nici măcar rușii nu o recunosc. Cum și de ce a ajuns un teritoriu de peste Nistru în componența RSS Moldovenească în vremea URSS e o altă discuție.

Dar de ce nu-i recunosc rușii autonomia e simplu. Fiindcă în felul ăsta se află de facto pe teritoriul Republicii Moldova cu rămășițe ale Armatei a 14-a, pot invoca motive etnice pentru a interveni militar fără să existe elementul transfrontalier. Sau, mai precis, puteau, pe vremea în care s-a trasat această strategie. Pentru că acum acest corp militar a ajuns o caricatură. Efectivele sale care la începutul anilor ’90 numărau cîteva divizii și zeci de mii de militari răspîndiți în regiune, au fost împărțite, retrase sau transformate. În iunie 1995, ce mai rămăsese din structura Armatei a 14-a pe malul stîng al Nistrului a fost reorganizat în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), cu un număr de cca 1500 de militari care, practic, păzesc depozitul de la Cobasna. Maricel, cu 22 de mii de tone armament și muniție. Dar cine să le folosească? E ca-n telegrama studentului rămas fără bani la mare: „mama, nu pot sta, nu pot pleca”. Subechipată, cu armament învechit, fără mecanizate sau artilerie, Transnistria e încolțită de o Ucraină militarizată „state of the art” și o Moldovă cu un picior în UE. Odată cu aderarea la Uniune a celor două state va interveni problema juridică, dar simt că multe se vor fi rezolvat pînă atunci cu rușii…

Acum cîteva zile, înfrigurat și ușor nemîncat, Vadim Krasnoselsky, așa zisul președinte al așa zisei republici, a primit permisiunea Chișinăului de a se duce la Moscova pentru a negocia o ieșire din situația energetică. Cum e cetățean rus, nu moldovean, negocierea a fost mijlocită de OSCE.

Ajuns la Kremlin, însă, acest președinte peste nimic aflat la final de mandat, în loc să facă ce-a zis că merge să facă, a început să se vaite cum apăra el spiritul și limba rusă, în ce condiții dificile și cu ce presiuni externe. Așa că Putin a găsit cu cale să-l decoreze pentru asta cu „Ordinul de Onoare”. Onoare rusă. Deci, vacs!

Vitalie Cojocari Dar, dincolo de a se face, de nevoie, dar în principal din vocație, preșuleț cu ciucurași pentru criminalul de la Kremlin, aflăm de la premierul Vasile Tofan, citat de jurnalistul, că acțiunea avea, de fapt, un alt scop și că Moscova a încercat să întindă o capcană Chișinăului. Potrivit șefului Guvernului, Krasnoselski a plecat ca să-și pregătească culcușul cu gîndul de a se stabili definitiv în Rusia împreună cu familia. Mai ales că, așa cum spuneam, mandatul său la Tiraspol se apropie de final. Iar după aia, ce? Frig, foame și să fii un nimeni?

Presa rusă, spune Vitalie Cojocari, anticipa că lui Krasnoselski i se va bloca accesul pe Aeroportul Internațional Chișinău. Miza Kremlinului era ca autoritățile moldovenești să-i aplice o interdicție de intrare, oferindu-i liderului separatist scuza publică perfectă pentru a rămîne la Moscova.

Doar că Guvernul Republicii Moldova a ales o strategie complet diferită. Îl vor lăsa să vină înapoi, pentru ca, dată intrat pe teritoriul republicii, să i se interzică părăsirea regiunii transnistrene pentru 5 ani.

Premierul Vasile Tofan spune că decizia de a-l ține pe Krasnoselski în Transnistria, să trăiască în condițiile pe care el însuși le-a administrat, este una politică. Regiunea separatistă devine, așadar, un fel de pedeapsă, o închisoare pentru liderii separatiști, care au ajuns acolo trimiși de Moscova cu anumite misiuni, cum spune jurnalistul Vitalie Cojocari.

Așa arată, dragă „naționalist sănătos”, o țară cu un guvern fără grețuri atlantice și cu un președinte care are cu ce!