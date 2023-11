La Galaţi, banii publici pentru canalizare se duc pe Apa Bârladului. E la fel în toată ţara

Jaf ca-n codru din bani publici la Primăria Ghidigeni, județul Galați. Deși a costat peste 1.6 milioane de euro, iar lucrarea a fost achitată integral firmei controlate de un senator de Galați, sistemul de canalizare al localității funcționează doar pe hârtie. Situația se regăsește și în cazul altor lucrări pe bani publici, din întreaga țară, asupra cărora vom reveni.

Investigație realizată de Sorin Ghica și Cătălin Antohe

Zicala „nu ne mai facem bine niciodată” este cât se poate de adevărată într-o comună din Galați. Autoritățile publice locale și-au dat mâna pentru a gira un jaf al banilor publici. Proiectul „Rețele de canalizare și stație de epurare comuna Ghidigeni” pare să fi fost, de fapt, un pretext pentru funcționarii Primăriei Ghidigeni de a irosi fonduri publice de peste 1.6 milioane de euro pe lucrări de mântuială și supraevaluate. Contractul fusese atribuit, în 2015, fără licitație publică, unei firme de casă, controlată de fostul senator PDL Gerard Marius Necula.

Prosper și de pe urma afacerilor pe bani publici, Necula s-a retras oficial din politică și, culmea ironiei, s-a dedicat unui așa-zis proiect de țară: „România Naturală”.

Statia de epurare Ghidigeni nu funcționează

Jaful de la Primăria Ghidigeni a fost descoperit de Curtea de Conturi, dar, deși au trecut ani buni de la finalizarea proiectului și constatarea jafului, sistemul de canalizare nu funcționează nici pe departe la parametrii la care a fost proiectat. Adică, banii pe canalizare s-au cam dus pe Apa Sâmbetei.

Dejecțiile, deversate direct în râul Bârlad

Sub ochii îngăduitori ai autorităților, Primăria Ghidigeni pare să fie stat în stat, guvernată de reguli proprii și nu după legile statului. Deși sistemul de canalizare a fost recepționat (cu multe nereguli după vom detalia mai jos) în iulie 2020, întreaga lucrare fusese achitată integral încă din decembrie 2018!!!

Un adevărat jaf al banilor publici, după cum a constat și Curtea de Conturi. Unele dintre lucrări decontate de constructor au fost făcute doar pe hîrtie, altele au fost făcute de mântuială și la prețuri exorbitante.

Stațiile de epurare nu funcționează, iar dejecțiile sunt deversate direct în râul Bârlad, fără să mai fie neepurate, acuză un fost edil al localității, Gheorghe Chițiga.

Primăria Ghidigeni nu are nici măcar un registru de funcționare a stațiilor, din simplul fapt că stația nu funcționează. Mai mult, primăria nu are un contract cu o firmă specializată de aprovizionare cu enzime, necesare în procesul de epurare, și nici nu a amenajat o pistă pentru depozitarea și uscarea nămolului, afirmă contestatarii proiectului.

Potrivit avizului de gospodărire a apelor eliberat de Apele Române, „Nămolurile și reziduurile rezultate din tehnologiile de epurare se vor transporta în locuri special amenajate (depozite de deșeuri), care acceptă această categorie de deșeuri”. Or, la Ghidigeni aceste deșeuri nu sunt colectate din simplul fapt că stațiile de epurare nu funcționează.

„Dacă ne uităm pe contorul de energie electrică ce aparține stațiilor de epurare de la Ghidigeni și din satul Tălpigi vedem că nu a înregistrat nimic, fapt ce atesta nefuncționarea acestora”, acuză Gheorghe Chițiga.

Primarul în funcție, Eugen Tăbăcaru, ar fi protejatul senatorului PNL George Stângă, cu care ar fi chiar rudă – soția lui Tăbăcaru ar fi verișoara parlamentarului, mai spune Chițiga.

Fostul primar de la Ghidigeni Gheorghe Chițiga acuză nereguli grave în derularea proiectului de canalizare

Contract de 1.6 milioane de euro, dat fără licitație unei firme patronate de senatorul Marius Necula

Lucrurile au pornit de la început cu stângul. În 2013, contractul a fost atribuit, fără licitație, unei firme care, după mai puțin de un an, a intrat în insolvență. În 2015, printr-o simplă cerere de ofertă (fără licitație), Primaria Ghidigeni a dat contractul firmei Atlas Management Trade ATL SRL, controlată de Gerard Marius Necula, fost senator și deputat PDL, personaj foarte influent la vremea respectivă în județul Galați și nu numai. Contractul, în valoare de circa 7 milioane de lei, prevedea înființarea a două sisteme de canalizare cu stații proprii de epurare, un sistem de canalizare cu stație de epurare amplasată în satul Tălpigi și un sistem de canalizare cu stație de epurare amplasată în satul Ghidigeni. Fiecare sistem de canalizare trebuia să aibă colectoare de canalizare, cămine de vizită, stație de pompare, stație de omogenizare și pompare nămol, precum și stație de epurare pentru 1.500 de locuitori, dimensionată astfel încât, în viitor, să permită extinderea pentru celelalte sate.

Circa 90% dintre fonduri au fost nerambursabile, provenind de la bugetul de stat, prin Administrația Fondului pentru Mediu (90%), iar diferența de 10 procente a fost asigurată de la bugetul local al comunei Ghidigeni.

Nereguli în cascadă. Primăria Ghidigeni, plăți nelegale către firma Atlas

La scurtă vreme de la începerea lucrărilor, în 2016, un control fulger al Direcției Regionale a Finanțelor Publice Galați și al Curții de Conturi a relevat numeroase nereguli în derularea contractului încheiat de Primăria Ghidigeni cu societatea Atlas Management Trade ATL SRL.

Auditorii au stabilit că primarul Eugen Tăbăcaru, în funcție și în prezent, a făcut plăți nelegale în valoare de 489.159 lei.

Potrivit Curții de Conturi, „constructorul a decontat nejustificat cote de cheltuieli indirecte și de profit mai mari decât cele negociate prin contract, ceea ce a condus la costuri majorate ale valorii lucrării cu suma de 20.369,25 lei; a inclus în costurile utilajelor și echipamentelor tehnologice și funcționale cu montaj aferente lucrărilor de alimentare cu energie electrică a satelor Ghidigeni și Tălpigi fără a avea un temei legal cote de aprovizionare a bunurilor respective în valoare cumulată de 14.880 lei; a majorat nelegal costul manoperei evidențiată în situațiile de lucrări din luna octombrie 2015 anexate facturii (…) în valoare de 207.150,72 lei, cu articolul de deviz „Spor procurare manoperă”, reprezentând 10% din valoarea cheltuielilor cu manopera, astfel încât au fost majorate nejustificat costurile lucrării cu suma de 3.907 lei; nu a justificat cu documente efectuarea cheltuielilor cu organizarea de șantier, în valoare de 49.600 de lei”.

În plus, firma Atlas ar fi încasat de la primărie, nejustificat, suma de 384.283 lei, „reprezentând contravaloarea echipamentelor tehnologice (două bucăți containere personale și două bucăți blocuri de epurare mecano-biologică cu module de epurare biologice), aferente contravalorii lucrărilor înscrise în factura (…), care au fost decontate de către executant la o valoare mai mare decât prețul de achiziție de la furnizor”.

Curtea de Conturi a mai stabilit că valoarea contractului de lucrări a fost modificată de mai multe ori, fără a fi întocmite acte adiționale. De asemenea, a fost modificată, succesiv, durata contractului, ajungându-se la situația incredibilă în care lucrările, în loc să fie făcute în 6 luni, s-au lungit la 5 ani!?!

Ultimul control al Curții de Conturi la Ghidigeni a fost în februarie 2023, când auditorii au verificat pe teren sistemul de canalizare. Ei au constatat că nu au fost făcute niciun fel de lucrări de protecția mediului, deși acestea fuseseră decontate de constructor.

„Dorel” de la Atlas Management Trade

Comisia de recepție constituită în 2019 a constatat nenumărate deficienție, care făceau nefuncțional sistemul de canalizare. „Dorel” de la firma senatorului Marius Necula a lucrat, cum se spune în popor, cu „dosul”: unele cămine nu numai că nu comunicau între ele, așa cum ar fi trebuit, dar erau și în contrapantă – adică, cele din aval erau poziționate mai sus decât cele din amonte cu circa 0.5 m!?!

Mai mult, patru cămine erau înecate și nu comunicau cu stația de pompare a apei. Alte cămine nu aveau trepte de acces și capace, iar țevile erau subdimensionate. Tot „marca Dorel” este și poziționarea țevilor de preluare a apei mai sus decât țevile de alimentare.

Din cauza acestor neconformități, membrii comisiei de recepție a Primăriei Ghidigeni au refuzat inițial să semneze procesul verbal de recepție.

Calvarul unui funcționar cinstit

Atunci, primarul Eugen Tăbăcaru ar fi făcut presiuni uriașe asupra membrilor comisiei pentru a semna recepția lucrărilor, în ciuda problemelor constructive, potrivit surselor Cetățeanul. Un singur funcționar, Marian Botez, ar fi rezistat presiunilor, iar pentru asta a avut de suferit.

Ca atare, primarul de la Ghidigeni s-a dat peste cap să-l scoată din comisia de recepție pe responsabilul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, Marian Botez, care nu a acceptat să încalce legea. Abia în iulie 2020, după ce Botez a fost îndepărtat, lucrările făcute de firma Atlas au fost recepționate.

Stația de epurare Ghidigeni

„În 2019 am fost numit în comisia de recepție a lucrării. La momentul întrunirii comisiei și deplasarea în teren, s-au constatat foarte multe încălcări ale proiectului, lucrări neconforme sau de proastă calitate în urma cărora nu am fost de acord cu admiterea recepției. S-a suspendat recepția și am dat termen de 30 zile firmei constructoare pentru a remedia cele constatate. (…) Dacă în proiect figurau două stații de pompare – una pentru Tălpigi și una pentru Ghidigeni, la finalul lucrării ne-am trezit cu 14 SPA-uri. În urma verificărilor amănunțite, am constatat că mai multe lucrări din proiect figurau ca executate, în realitate erau doar pe hârtie – subtraversarea digului malului stâng al Râului Bârlad, segment canalizare blocuri de 229 metri liniari, cămine de vizitare, sistematizare interior stație și altele”, a povestit Marian Botez.

Mai mult, spune Botez, în octombrie 2019, membrilor comisiei nu li s-a adus la cunoștință existența vreunei note de renunțare la anumite lucrări, ulterior apărând două astfel de documente, antedatate, după verificările în teren făcute de Garda de Mediu Galați.

„Lucrarea a fost recepționată în iulie 2020, însă totul a fost achitat în decembrie 2018!?!, așa cum a stabilit și Curtea de Conturi”, a mai spus Marian Botez.

Pentru că a refuzat să închidă ochii la matrapazlâcurile primarului cu firma Atlas, șeful Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare a fost pedepsit.

În martie 2020, primarul Eugen Tăbăcaru a inițiat un proiect de hotărâre care prevedea strict desființarea postului ocupat de Marian Botez, apoi l-a detașat pe acesta la o stație de pompare, situată la 5 km distanță. I-a fracturat în patru programul de lucru de 8 ore și i-a diminuat salariul de la 4.900 de lei, la minimum pe economie. În final, funcționarul avertizor de integritate nu a mai rezistat hărțuielilor primarului și și-a dat demisia de la Primăria Ghidigeni.

Garda de Mediu constată jaful, comisarul șef „mazilit”

În iunie 2021, Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu a verificat lucrările pentru construirea sistemului de canalizare ape uzate și a stației de epurare de la Ghidigeni.

Inspectorii Gărzii de Mediu, precum și Curtea de Conturi, au confirmat jaful făcut de constructor, în complicitate cu funcționarii Primăriei Ghidigeni.

„Pe traseul sistemului de canalizare există 14 SPAU (stații pompare ape uzate), în loc de două SPAU menționate în Decizia APM 836/14.11.2011 (…), nefiind respectate prevederile Deciziei APM precum şi ale proiectului tehnic avizat, aspect care va duce la creșterea consumului energetic. (…)

Subtraversarea digului râului Bârlad, la evacuarea ce pleacă din stația de epurare Ghidigeni trebuia realizată prin intermediul unei conducte PE (polietilenă) protejată de o altă conductă metalică (…) În realitate, conducta de evacuare a fost introdusă printr-o conductă metalică existentă pe amplasament şi care a aparținut fostei fabrici de alcool, în fapt nefiind realizată o nouă subtraversare a digului”, sunt doar câteva din concluziile controlului Gărzii de Mediu.

Apele uzate de la Ghidigeni sunt deversare direct în Bârlad

Pentru lucrările neexecutate, au fost întocmite note de renunțare, dar acestea ar fi fost făcute după recepția lucrărilor, în iulie 2020. Ca urmare, nu a fost diminuată valoarea lor din proiect, achitându-se valoarea integrală a proiectului, susține fostul primar Gheorghe Chițiga.

După ce a descoperit neregulile, comisarul Gărzii de Mediu Galați de la acea vreme, Daniel Tudorache, a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, dosarul fiind în prezent la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Galați.

Fostul primar de la Ghidigeni, Gheorghe Chițiga, acuză că dosarul a fost tras pe linie moartă, în așteptarea prescripției. Pentru că și-a făcut datoria, comisarul Daniel Tudorache a suportat consecințele. Potrivit lui Chițiga, comisarul șef a fost amenințat și sancționat, fiind „mazilit” pe o funcție de execuție la Garda de Mediu Brăila.

Fostul edil spune că totul i s-ar fi tras de la relația de rudenie a actualului primar de la Ghidigeni, Eugen Tăbăcaru, cu senatorul PNL de Galați George Stângă, care s-ar lăuda peste tot cu relațiile parlamentarului de Galați.

Litigiile deschise în instanță, tergiversate până la perimare

În 2017, obligată de Curtea de Conturi, Primăria Ghidigeni a cerut în instanță recuperarea prejudiciul de la firma Atlas, stabilit la 489.159 lei. În mai 2019, Tribunalul Galați a pronunțat sentința 355, care constata perimată judecarea cauzei. Prin urmare, din valoarea prejudiciului estimat de auditorii publici externi, în sumă de 489.159 lei, a fost anulată suma de 450.003 lei.

Mai multe dosare penale sunt în continuare deschise, inclusiv la Direcția Națională Anticorupție. La momentul verificării în teren a informațiilor primite, reporterii Cetățeanul au constat că stațiile de epurare nu funcționau, iar apa uzată deversată în râul Bârlad avea un miros foarte puternic de dejecții. Aici este însă competența Apelor Române, care sunt obligate să verifice calitatea apelor deversate. Argumentele prezentate mai sus arată însă că întreaga cheltuială de bani publici este extrem de dubioasă la Primăria Ghidigeni.

Ziarul Cetățeanul cere autorităților o verificare temeinică a acestui gen de lucrări pe întreg teritoriu al României. Deținem indicii serioase, asupra cărora vom reveni, că sunt multe astfel de cazuri de jaf al banilor publici.