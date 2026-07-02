Galaţi, „oraș cumplit de negustori”!

,,Targ cumplit de negustori.”Concluzia poetului Barbu Nemteanu, cu origini in tagma celor ce excelau in asemenea indeletniciri, nu s-a dezis niciodata in targul nostru. Dupa 1948, si cand tovarasii au incercat o schimbare profunda a mentalului si mentalitatilor, se parea ca lipsa celor cateva mii de alesi ai lui Dumnezeu, dispersati in toata lumea de obiceiul vechilor indeletniciri, va asigura ,,reusita.” Iluzii desarte; targul cumplit de negustor, a ramas parca impregnat in pamantul acestor locuri. Cine a plecat, a luat numai praful, praful material, cel profund, genetic si utilitarist a intrat si in numerosii tarani, adusi aici de nevoia de a ridica marile obiective economice. Dupa potop, praful mercantilismului, s-a intors cu suta de dolari in mana si s-a apucat de treaba. E ceva mai discret dar…merge.

Remarca in anii *20 ai secolului trecut, un distins profesor si politician ca, de cate ori se hotara la Galati ridicarea unui obiectiv de interes public, lucrurile se miscau greoi, durau uneori si zeci de ani, iar odata cu ridicarea obiectivelor hotarate, crestea si starea de belsug a celor ce le realizau.

Asa s-a intamplat si in 1897, cand pentru a amplasa la Galati, pe banii statului, un doc plutitor pentru reparatii de nave civile si militare, trecerea peste intersele meschine ale negustorilor de cherestele a impus interventia hotarata a Ministrului Ion. I. C. Brateanu si a inginerului Gheorghe Fernic. A durat dar…s-a facut.