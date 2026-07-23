Tecucu o fi sigur actuala stradă Tecuci?!

Resturi de targ, in mijlocul ,,raiului comercial.”

16 mai 1932, Petrache Altagiu, negustor si om de afaceri isi instraineaza o parte din stransura, concurentilor evrei, care ocupau aproape toate oportunitatile din preajma ,,Targului Nou,”piata Costache Negri.

In acest demers, autentifica la Tribunalul Covurlui S. I. actul prin care parafeaza tranzactia, ocazie cu care face o prezentare ampla a zonei, prezentare ce opreste pentru o clipa in loc agitatia de altadata a targului.

Petrache Altagiu liber si nesilit de nimeni, din proprie initiativa isi vinde hanul, intitulat ,,La Plugul de Otel,”din strada Tecuci nr.69, intersectia cu Columb si Zilei, ,,adica intregul teren cu toate constructiile aflatoare pe dansul avand trei pravalii la strada , camere de locuit, atenanse , grajduri, una bascula cu cu una cabina de lemn, intr-un cuvant tot ce se afla pe acest teren conform Raportului de Expertiza incheiat de F. Vicelli, numit de domnul Judecator Sindic, al Tribunaluui Covurlui.”

Din descrierea intinderii si megiesilor de atunci, putem ,,ghici,” ce a sfidat timpul ramanand in picioare pana in zilele noastre.

La nord se desfasura pe strada Tecucu pe o intindere de 28 metri. la sud cu mostenitorii Rodi pe o intindere de 32, 50 metri. La est cu proprietatile Seitan, Feder si Luca proprietati care se mai pot identifica si astazi, rezistand cu stoicism si cu mari sacrificii. La vest cu mostenitorii Rosenberg pe o intindere de 77,50 metri. Si aici timpul a fost generos lasand spatii mari cu resturi de ruine si chiar constructii ce inca se mai folosesc.

Proprietarii pe care i-a fericit Altagiu, au fost frmilia comerciantilor WiGDER, Zeida si Zanvel WIGDER. Pretul de vanzare a fost de 1 400 000 lei.

Familia Altagiu, cumparase afacerea de la intersectia strazilor Columb cu Tecuci, de la Costache Viorica in anul 1899. Se pare ca nici fratii Wigder nu s-au bucurat prea mult de ea. In 1950, imobilul de la nr.69 din strada Tecuci este trecut in proprietatea statului cu Decretul 92/1950 de la Grumfeld Sami.