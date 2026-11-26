Înțeleg din toată strădania președintelui de a ne avertiza asupra vulnerabilității manipulării algoritmice în campaniile electorale, că nu vom mai valida pe viitor niște alegeri prin numărarea corectă a voturilor.

Să luăm drept exemplu campania candidatului Nicușor Dan la prezidențialele din 2025. Esența mesajului său electoral a fost „România Onestă”, care a promovat adevărul, predictibilitatea și respectarea legii ca principii fundamentale de guvernare.

Mesajul său s-a axat pe combaterea corupției și respectarea legii. Nicușor Dan a pus accent pe restabilirea încrederii cetățenilor în instituții prin decizii fundamentate rațional, transparență și o conduită integră, afirmând că respectarea legii este o linie de la care nu se va abate.

Primul lucru pe care l-a făcut Nicușor Dan a fost s-o înfigă pe Lia Savonea în fruntea ÎCCJ. Lia a combătut corupția închizând 557 de dosare de corupție aflate pe rolul DNA și peste 6.700 de cauze penale înregistrate în perioada de vârf a aplicării prescripției.

Statul pierde prin prescrierea dosarelor 1,2 miliarde de euro pe care nu-i mai poate recupera, la care se adaugă valori ale mitei și traficului de influență de peste 150 de milioane de euro. Mii de dosare de mare corupție și abuz în serviciu, precum cele ale lui Marian Vanghelie au fost definitiv închise sau procesele penale au încetat.

Pe plan economic, esența mesajului lui Nicușor Dan a fost jos Bolojan! Nicușor Dan a făcut tot posibilul ca reforma demarată de Ilie Bolojan să fie stopată înainte de a opera companiile de stat și cancerul băieților deștepți din energie și în locul echipei lui Bolojan să fie adusă la guvernare banda lui Grindeanu.

Se dovedește cu asupra de măsură că „România onestă” este doar o zeamă lungă de algoritmi și că ea va fi reîncălzită cu aceleași ingrediente deloc deștepte la alegerile următoare. Problema gravă nu este că algoritmii blanșați de Ana Blandiana și Oana Pellea și poșați de Victor Rebengiuc și Andrei Pleșu vor fi aceiași.

Ci că echipa de susținători ai lui Nicușor Dan s-a constituit deja în jurul aceluiași neinspirat comandament, cum că în comparație cu candidatul suveranist, extremist sau populist, România onestă este răul cel mai mic pe care îl vor înghiți cu tot cu mal și pescar, ca în rândul trecut.

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